כבר בחודשים הראשונים של מגפת הקורונה התחזיות שיערו כי צפויה ירידה במקרי השפעת בחורף. לפי הנתונים שפורסמו בארץ ובעולם נראה כי המומחים לא טעו. בארץ דווח רק לפני שבועיים כי מתחילת החורף לא נרשם אף לא מקרה שפעת אחד. ההשערה היא שהריחוק הפיזי, כמו גם מסכות הפנים, הקפדה על היגיינה, סגרים והגבלת ההתקהלויות תרמו ככל הנראה למצב זה. בנוסף לכך, בשל מגפת הקורונה, אנשים רבים המשתייכים לקבוצות הסיכון מיהרו להתחסן נגד שפעת ואחוז המתחסנים היה בהחלט גבוה יותר בהשוואה לשנים קודמות. סיבה נוספת לירידה המשמעותית במקרי השפעת בעולם בתקופה האחרונה עשויה להיות העובדה שאנשים רבים נמנעו מלהגיע לבית החולים וגם לא דיווחו על מחלות אחרות מחשש להיחשף לחולי קורונה. בהתאם לכך, ישנו סיכוי שהיו יותר מקרי שפעת ממה שדווח. כעת חוקרים סבורים כי הירידה במקרי הקורונה עשויה להוביל לגל משמעותי של מקרים בעתיד הקרוב.

למרות ששפעת נחשבת בימינו בעיני רבים למחלה פחות חמורה, בקרב אנשים בקבוצות סיכון השפעת יכולה להוביל לסיבוכים רבים, לאשפוזים ואף לסכנת חיים. כך שאם אכן תהיה עלייה עתידית במקרי השפעת, אין ספק שמדובר בתרחיש שכדאי להתכונן אליו מראש

ישנם חוקרי הסבורים כי צפויה עלייה חדה במקרי השפעת ברגע שנתחיל לחזור לשגרה. הסיבה לכך היא שרובנו בילינו את השנה האחרונה בסגרים, סגורים בבתים ועם מעט מאוד מגע עם אנשים אחרים. זה אומר שהחשיפה לפתוגנים (מחוללי מחלות) הייתה נמוכה במיוחד - ובהתאם לכך ייתכן כי החסינות הטבעית שלנו נגד זיהומים נפוצים ירדה. יציאה מהסגרים עלולה להוביל בעתיד לעליה משמעותית במקרי השפעת | צילום: דני מרון, פלאש 90

ממחקר שפורסם בנובמבר 2020 בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences עולה כי ריחוק פיזי ועטיית מסכות (ואמצעים מניעתיים נוספים שננקטו בתקופת הקורונה שלא כוללים טיפולים תרופתיים) יובילו לא רק לפחות מקרי קורונה, אלא גם לפחות מקרי שפעת ו-RSV (נגיף התוקף לרוב את דרכי הנשימה). אך במקביל, מספר האנשים שנמצאים בקבוצות סיכון למחלות הללו רק יעלה. בהתאם לכך, החוקרים משערים שבעתיד, לאחר שנצא מתקופה ארוכה של סגרים, יהיו התפרצויות גדולות של שתי המחלות הללו (במיוחד בחורף), שיעמיסו באופן משמעותי על מערכות בריאות בעולם בשנים הקרובות.

עם זאת, קשה מאוד לשער מראש התפרצויות של מחלות, בייחוד שפעת, כיוון שהתפרצויות אלו מושפעות מגורמים שונים, בהם זני הנגיף (שבשפעת עוברים מוטציה ומשתנים מדי שנה), מידת ההדבקה ועוד. כך שבאמת קשה לדעת מה יהיה כשנצא מהסגרים. אבל מה שבטוח זה שהעולם יצטרך להתכונן מראש לתרחישים הללו לפני שמבצעי החיסונים יסתיימו ולפני שנחזור לשגרה שהייתה לפני הקורונה.