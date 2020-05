טיפוח עור הפנים והשיער הוא קריטי לשמירה עליהם בריאים וחזקים לאורך זמן. אבל בין הכמות האינסופית של תכשירי הטיפוח הקיימים, קשה כבר לדעת אילו מוצרים באמת יעילים ואילו מוכרים לנו הבטחות שווא. הנה כמה טיפולי פנים ושיער שיעילותם מוטלת בספק על ידי מומחים:

קרם עיניים בצנצנת

העור סביב העיניים דק ורגיש יותר – ולכן דורש טיפול מיוחד. לכן חשוב לטפל בו בקרמים ייעודיים שיעניקו לאזור לחות וחיוניות, אבל מתברר שלא כל קרמי העיניים נבראו שווים. אם הקרם מגיע בצנצנת, אחרי שהקרם נחשף לחמצן הוא מתחיל למעשה להתחמצן. אז אותו קרם יקר ששילמתם עליו מאות שקלים – יכול להתקלקל. לפי מאמר שנכתב בכתב העת Journal of Pharmaceutical and Scientific Innovation, "חמצן, אור השמש וחיידקים, דברים שקרמים קוסמטיים לרוב נחשפים אליהם בזמן האחסון והשימוש, יכולים לשנות את המאפיינים שלהם, מה שיכול לגרום לריח משונה, אובדן צבע או זיהום. זה מפחית את חיי המדף של המוצר ומוריד מאיכותו ויעילותו ברגע שהוא נפתח". העדיפו קרמים המגיעים בשפופרת. הקרם מתחמצן ומתקלקל | צילום: shutterstock By TuiPhotoEngineer

סרום לקצוות מפוצלים

נזק לשיער שנגרם ממכשירים חשמליים העובדים באמצעות חימום השיער, כמו פן או מחליקים, סירוק יתר או חמצון – מוביל להיפרדות קצוות השערה בחלקה התחתון, או במילים אחרות, קצוות מפוצלים. אתן יכולות להימנע מקצוות מפוצלים בדרכים שונות, ביניהן שילוב הרבה חלבון בתזונה היומיומית, הימנעות משימוש במכשירים מבוססי חום וכו'. אבל אם כבר נעשה הנזק לשיער, סרום יקר או שמן יוקרתי לשיער לא יעבדו. תכשירים אלה רק מתקנים באופן זמני את הקצוות המפוצלים עד הפעם הבאה שתחפפו את השיער, אבל הם לא באמת מסוגלים לתקן את הנזק. הדרך היחידה לתקן קצוות מפוצלים היא פשוטה: ללכת לספר ולבקש ממנו לגזור את הקצוות.

דרמה רולר

על רולר מחטים שמעתם? מדובר במכשיר ביתי שבראשו מחטים דקיקות שלמעשה פוצעות (בעדינות) את הפנים ובכך עוזרות לחדש אותו. הבעיה היא שהדרמה רולר פחות יעיל בגרסתו הביתית וכדאי לבצע הליך זה רק אצל קוסמטיקאי מוסמך. במיוחד כשמדובר ברולרים עם מחטים ארוכות יותר שנועדו אך ורק לשימוש קוסמטיקאי מוסמך או רופא' ושימוש ביתי עלול להוביל לפציעות ולנזק בעור הפנים.

קרמים נגד סימני מתיחה

כולנו סובלות מסימני מתיחה, שמופיעים לרוב בגיל ההתבגרות, בזמן היריון או למעשה פשוט כשהגוף שלנו משתנה. חלק מסימני המתיחה ייעלמו עם הזמן, אבל רובם נשארים באופן תמידי. סימני המתיחה משתנים במראם מאדם לאדם, אבל ישנם אנשים, ובעיקר נשים, שלא מחבבות מראה סימני המתיחה ומחפשות אחר דרכים לטשטש אותם או להעלים אותם לגמרי.

בהתאם לכך, יש לא מעט תכשירים וקרמים שמתיימרים להעלים את סימני המתיחה – אך מתברר שרובם כלל לא יעילים. לפי אתר המרכז הרפואי "מאיו קליניק", מוצרים העשויים חמאת קקאו, ויטמין E וחומצה גליקולית, לדוגמה, אמנם לא יזיקו – אבל גם לא יעזרו הרבה. אם אתן מחפשות להעלים את סימני המתיחה או לטשטש אותם, כדאי להיוועץ ברופא עור. מרבית הקרמים לא יכולים להעלים את סימני המתיחה | צילום: shutterstock

מסכות יופי

בשנים האחרונות, מסכות יופי חד-פעמיות שנועדו לטיפוח עור הפנים הפכו לטרנד ביוטי חם שכובש את העולם. אבל נראה שמומחים פחות מתלהבים מהעניין והדעות לגבי מסכות היופי די חלוקות. המסכות אמורות ללכוד לחות ולסייע לעור לספוג את החומרים היטב, אך יעילות המסכה תלויה במרכיביה. השאלה החשובה היא: האם מסכות יעילות יותר מאשר קרם פנים רגיל? מומחים טוענים שיעילות ספיגת החומרים תלויה בגודל המולקולות המרכיבות אותם – ולא במסכה עצמה או כמה היא צמודה לעור. אתן ככל הנראה יכולות להשיג תוצאות טובות יותר מקרמים רגילים המיועדים למריחה על הפנים. לא יותר יעילות מקרמים | צילום: BLACKDAY, shutterstock

קרם BB

מה עושים כשהלו"ז שלנו נהיה עמוס יותר ובקושי יש לנו זמן לשגרת טיפוח מושקעת בבוקר? רבות מחפשות קרמים שהם מולטי-טאלנט: כאלה שעושים כמה פעולות בקרם אחד. כך פותח קרם ה-BB (קיצור של beauty balm), המשווק כקרם שגם מעניק לחות, גם מגן מפני קרני השמש וגם מתפקד כשכבת מייק אפ. על הנייר, נשמע כמו קרם החלומות של כל אישה שמעדיפה לישון קצת יותר מאשר למרוח 7 קרמים בבוקר.

אך לצערנו, למרות שקרמים אלה יכולים להיות בטוחים לשימוש, הם לא יכולים להוות תחליף לקרם לחות או קרם הגנה. אולי הם יספקו לכם כמות נחמדה של לחות, אבל זה לא יהיה כמו למרוח קרם לחות. ואולי הם מספקים מעט הגנה מפני השמש, אבל זה בהחלט לא מספיק. קרני השמש מזיקות המון לעור שלנו ולכן ההגנה מפניהן היא סופר חשובה. אז אל תסתפקו בקרם BB או במייק אפ עם SPF ותמיד הקפידו למרוח קרם הגנה שנועד רק למטרה זו.