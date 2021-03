ביולי האחרון, שני טהרני, בת 27, נכנסה לבידוד עקב מפגש עם חולה קורונה מאומת. כבר בימים הראשונים היא החלה לסבול מתסמינים מטרידים: קוצר נשימה, חולשה משמעותית, כאבי ראש חזקים, כאבי שרירים, חום, בחילות והקאות. "הייתי קרובה מאוד לאשפוז. פעם אחת בגלל קוצר נשימה משמעותי ובפעם השנייה בשל חשש לדלקת ריאות חמורה. הרגשתי כמו סמרטוט, שום דבר לא עזר ואף משכך כאבים לא הועיל".

כעת שני מרגישה טוב יותר, אך היא עדיין חלשה מאוד וסובלת מעייפות מתמשכת. לדבריה, מה שהכי עזר לה היה הזמן שחלף וגם ויטמינים שנהגה ליטול באופן קבוע: ויטמין D, ויטמין C וברזל.

מרגלית שילה, מנהלת רפואה משולבת וקידום בריאות ב"לאומית שרותי בריאות", מציינת שרבים מחולי הקורונה שמחלימים מתמודדים עם תסמינים דומים לאלה שחוותה שני גם חודשים ארוכים לאחר ההחלמה הרשמית. "בעוד שברוב המקרים מחלות ויראליות חולפות, נראה כי נגיף הקורונה לעיתים משאיר חותם גם לאחר שהחולה מחלים", היא אומרת.

לדבריה, התסמינים המתמשכים הללו יכולים להופיע אצל אנשים שחלו בצורה קלה וגם בקרב מי שהוגדרו כחולים קשה. הם כוללים תסמינים פיזיולוגיים כמו: עייפות ותחושת תשישות, קשיי נשימה, כאבים בחזה ובמפרקים, כאבי שרירים, הפרעות במערכת העיכול, כאבי ראש, ערפול מוחי שמקשה על יכולת הריכוז, אובדן טעם וריח, בעיות שינה ועוד. יתרה מכך, חלקם מתמודדים עם תסמינים רגשיים כמו: דכדוך רגשי, חרדות, פחד וגם דאגה רבה אודות ההשלכות העתידיות.

הדרכים המומלצות להתמודדות עם התסמינים

שילה מסבירה כי הטיפול במחלימים מקורונה למעשה מתמקד בשיפור התסמינים הרלוונטיים באמצעות חיזוק מערכת החיסון. "הטיפול נעשה באמצעות דיקור מחטים (אקופונקטורה), צמחי מרפא ותזונה המותאמת לפי עקרונות הרפואה הסינית. באמצעות הטיפול ניתן לשפר באופן משמעותי את תפקוד מערכת החיסון ולווסת את התגובה הדלקתית של הגוף. התאמת פורמולת הצמחים, בחירת נקודות דיקור ותוכנית התזונה נקבעות בהתאם למצבו הייחודי של המחלים".

נוסף לטיפולים הללו, שינויים שונים באורח החיים יכולים להועיל מאוד. יובל הברמן - יועץ לבריאות טבעית, מלווה בתהליכי ריפוי והבראה, מפרט את הדרכים שיעזרו לתהליך ההחלמה.

תנשמו

וירוס הקורונה פוגע בדרכי הנשימה, ולכן הדרך להתחזק היא פשוט לנשום כמה שיותר. נשמע לכם כמו משהו פשוט ואוטומטי נכון? ובכן, גם לנשום צריך לדעת איך. שבו בנוח, רצוי באוויר הצח, ובצעו את הפעולות הבאות: שאפו אוויר במשך 5 שניות ונשפו במשך 7 שניות. שימו לב שבכל שאיפה אתם ממלאים את כל הריאות, עד שאתם מרגישים שהבטן שלכם מתרחבת. חזרו על התרגיל 3 פעמים ביום על קיבה ריקה.

אכלו פירות וירקות עם ויטמין C

ויטמין C מחזק את מערכת החיסון ולפי עדויות שונות של חולי קורונה הוא גם יעיל בקיצור תהליך ההחלמה מהנגיף. רבים בוחרים להשתמש בתוספי ויטמין C, אולם הדרך הטובה ביותר לצרוך אותו היא באמצעות אכילת פירות וירקות טריים, המאפשרת ספיגה מקסימלית של הוויטמין. הפירות והירקות שמכילים הכי הרבה ויטמין Cהם: פלפל אדום, פירות הדר, קיווי, תות שדה ופטרוזיליה. ויטמין C בשפע | צילום: Artur Rutkowski on Unsplash

צאו להליכה

פעילות גופנית אירובית מחזקת מערכות שונות בגוף, בהן: מערכת החיסון, דרכי הנשימה, מערכת הלב והדם וחילוף החומרים. מומלץ לבצע הליכה יומי של 30 דקות ביום בהתאם לקצב האישי. אם יש לכם אפשרות - העדיפו ללכת במקום שבו קיימת חשיפה קלה לשמש.

הקפידו לצרוך ויטמין D

כבר עשרות שנים מדברים על כך שוויטמין D מסייע לחיזוק מערכת החיסון ופועל נגד זיהומים במערכת הנשימה. עדויות שנאספו בימי הקורונה הצביעו על קשר בין חולי קורונה לבין מחסור בוויטמין D.

אמנם אפשר לצרוך ויטמין D באופן מלאכותי, אך הדרך הטובה ביותר להשיג אותו היא באמצעות חשיפה של 20 דקות יומיות לשמש, בשעות שבהן היא אינה חזקה. לספיגה מיטבית המנעו מרחצה עד 3 שעות מרגע החשיפה.

נסו להירגע

מתח מתמשך עשוי להשפיע לרעה על מערכת החיסון. מצאו את הדרך שלכם להפיג מתחים, והאמינו בכוח הריפוי שבגוף שלכם. מחקרים שונים הוכיחו כי חולים שנטלו תרופת דמה (פלסבו) הבריאו ללא טיפול רפואי ממשי, רק בזכות כוח המחשבה. היו אופטימיים ובצעו פעילויות שעושות לכם טוב על הלב: טיול בטבע, מחשבות חיוביות, מדיטציה, מוזיקה או כל דבר אחר.