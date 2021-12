חלפה שנה מאז שמינהל המזון והתרופות בארצות הברית (FDA) אישר את החיסון הראשון נגד נגיף הקורונה וכללי המשחק במלחמה נגד המגפה העולמית השתנו. מאז ניתנו למעלה מ-8 מיליארדי מנות חיסון בכל רחבי העולם, מהן כ-2.5 מיליארד בסין, כמיליארד ורבע בהודו, עוד מיליארד ורבע בארצות הברית ובמדינות האיחוד האירופי ביחד והיתר בשאר העולם באופן מאוד לא שוויוני. אירועי השבועות האחרונים ממחישים לנו שעד שכל העולם לא יהיה מחוסן, אף מדינה איננה מוגנת.

מדינות אירופה ממשיכות להתמודד עם גל התחלואה הנוכחי, במקביל להופעת עוד ועוד מקרים של וריאנט אומיקרון החדש. בבריטניה דווח השבוע על נדבקים בווריאנט שלא יצאו לאחרונה אל מחוץ לגבולות המדינה, דבר שמעיד כי הנגיף כבר מסתובב בקהילה. בעקבות זאת החזירה הממלכה המאוחדת את חובת עטיית המסכות בחללים סגורים, אך סביר להניח שהצעד הזה לא יספיק כדי לבלום את התפשטות האומיקרון בה.

בשבוע שעבר תהינו על חשבונה של איזו מדינה מחוסנת נלמד על התנהגותו של הווריאנט החדש. מסתמן שכמו בגלים הקודמים, גם הפעם בריטניה תהיה מוקד התפרצות בולט. גם בארצות הברית עולה מספרם של הנדבקים בווריאנט אומיקרון, שזוהה נכון לעכשיו בכשליש ממדינות ארצות הברית. בישראל עדיין יש רק מאובחנים בודדים, אבל ברור למדי שגם כאן זוהי רק שאלה של זמן ושבקרוב האומיקרון יתחרה בווריאנט דלתא על הדומיננטיות באוכלוסייה המקומית.

הכתבה פורסמה במקור באתר דוידסון

בינתיים מתחיל לזרום מידע ראשוני על יעילות החיסון מול הווריאנט המידבק החדש. השבוע התפרסמו שלושה מחקרים מגרמניה, דרום אפריקה ושבדיה, וכן הודעה לעיתונות על מחקר של חברת פייזר, שבחנו את היכולת של הנוגדנים של מחוסנים ומחלימים לנטרל את הנגיף ולמנוע ממנו להדביק תאים אנושיים בתנאי מעבדה. הבשורות הטובות שהנוגדנים עדיין יעילים ברמה מסוימת, הבשורות הרעות הן שהיעילות שלהן נמוכה בהרבה (פי 30-40) לעומת יעילותם מול הנגיף המקורי. כאן נצפה יתרון למחלימים שהתחסנו או מחוסנים במנה שלישית. בשבועות הקרובים יתפרסמו עוד מחקרים והתמונה תתבהר.

חשוב עם זאת לזכור שיכולתם של מבחני נטרול לבחון יעילות של חיסון מוגבלת מאוד. גם מבחני הנטרול שנערכו לווריאנט דלתא לפני כחצי שנה הניבו תוצאות מאכזבות, ובכל זאת החיסון יעיל נגדו. הדרך היחידה ללמוד על יעילות החיסון מול וריאנט חדש היא במבחן השטח, על פי מספרי הנדבקים, הסטטוס החיסוני וחומרת המחלה שלהם. השבועות הקרובים ילמדו אותנו הרבה.

I put together a table with a comparison for all three studies about Omicron neutralization focusing on the implications for Pfizer vaccines. Will try to update as more information comes. pic.twitter.com/MWNZZ9QpRq — Yaniv Erlich (@erlichya) December 8, 2021

בינתיים בדרום אפריקה, שמתמודדת עם גל גדול של תחלואה בווריאנט החדש, משדרים אופטימיות זהירה בנוגע לחומרת המחלה שהוא גורם. הדיווחים הראשוניים מדברים על פחות תחלואה קשה אצל נדבקי אומיקרון, דבר שעשוי להעיד שהנגיף פחות אלים, אך יכול גם לנבוע מהגיל הצעיר של רוב הנדבקים. גם על זה נקבל תשובה בתוך שבועות ספורים. שאלה נוספת שצריך לשאול נוגעת לסיבוכים מאוחרים של המחלה שמופיעים רק כמה שבועות אחרי ההדבקה, כמו דלקת רב מערכתית אצל ילדים, תסמינים מתמשכים (לונג-קוביד) ועוד. גם על זה נתחיל לקבל תשובות בשבועות הקרובים.

חיסוני הילדים: הנתונים בדרך

בארצות הברית התחסנו עד כה כחמישה מיליוני ילדים מתחת לגיל 12 נגד קורונה, מהם כ-1.5 מיליון קיבלו כבר גם את מנת החיסון השנייה. נכון לעכשיו לא דווח על שום ממצאים חריגים, ובקרוב יתחיל המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) במדינה לפרסם דוחות מסודרים על תופעות הלוואי הידועות.

בישראל התחסנו עד כה כמאה אלף ילדים במנה הראשונה, שהם כ-7.5 אחוזים מהזכאים לחיסון בקבוצת הגיל הזאת. לפי הערכות, הורים רבים יושבים על הגדר ומחכים לראות אם יתגלו תופעות חריגות במבצע החיסונים בארצות הברית. חשוב לזכור שדרוש קרוב לחודש כדי להגיע להגנה המרבית של שתי מנות חיסון, ובזמן הזה הילדים עלולים להיחשף לנגיף ולהידבק. על כן משרד הבריאות משקיע מאמץ ניכר בהסברה על מנת לעודד הורים לחסן. בינתיים צוות הטיפול במגפות (צט"מ) של המשרד מעכב את מתן ההמלצה לחסן ילדים מחלימים, כנראה בציפייה למידע נוסף על רמת המוגנות של מחלימים מנגיף הקורונה.

בזירת התרופות, חברת GSK, שמייצרת נוגדנים נגד קורונה כטיפול למניעת הידרדרות במצב החולים, דיווחה השבוע שלפי ממצאיה – שלא פורסמו עד כה בשום כתב עת מדעי – הטיפול שלה נבדק ונמצא יעיל מול כל הווריאנטים המוכרים של הנגיף. אם זה נכון, מצבו של הטיפול הזה שונה מאוד מזה של התרופות לחולי קורונה שפיתחו החברות רג'נרון ואלי לילי, שדיווחו כבר בשבוע שעבר על פגיעה אפשרית ביעילות הטיפולים בשל המוטציות הרבות בחלבון שנגדו הוא מכוון. המבחן האמיתי של כל החברות יהיה כמובן מול התוצאות בשטח.

בתוך כך, חברת אסטרה-זניקה קיבלה אישור חירום לטיפול נגד קורונה שפיתחה עבור מדוכאי חיסון. גם פה מדובר בטיפול מבוסס נוגדנים. לדבריהם, הטיפול יעיל במניעת מחלה תסמינית ב-77 אחוז, אך כמו שאר התרופות והטיפולים עדיין לא ידוע אם יהיה יעיל גם נגד הווריאנט החדש.

ולבסוף, מחקר ישראלי נוסף של קופת החולים כללית מראה שמנת הדחף (המנה השלישית) של החיסון שניתנה בישראל הצילה את חייהם של רבים. נתונים שנאספו מלמעלה מ-800 אלף מבוטחים הראה ששיעור התמותה מקורונה של מחוסנים במנת דחף היה נמוך ב-90 אחוז לעומת מחוסנים בשתי מנות בלבד. המחקר פורסם בכתב העת New England Journal of Medicine.

