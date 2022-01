משרד הבריאות הודיע ביום חמישי האחרון שהוא עוקב אחרי וריאנט BA2 המתפתח לצד האומיקרון (BA1). "בשלב זה, אין ראיות המצביעות על כך שהוא מתנהג בצורה שונה מאומיקרון. משרד הבריאות יעדכן את הציבור בכל התפתחות רלוונטית", נמסר בהודעה שפורסמה בעקבות הידיעה על 20 מקרים של תת הזן שאובחנו בארץ.

כבר בתחילת חודש דצמבר פרסם הגרדיאן כי "מדענים מוצאים גרסה סמויה של אומיקרון שעשויה להיות קשה יותר למעקב". על פי הדיווח, לווריאנט יש הרבה מוטציות משותפות עם האומיקרון הסטנדרטי, אך חסר בו שינוי גנטי מסוים שמאפשר להשתמש בבדיקות PCR מבוססות מעבדה כאמצעי לזיהוי הנגיף.

מה אנחנו יודעים כיום על BA.2?

למרות שמדענים רבים הביעו דאגה מתת-הגרסה החדשה, מעט ידוע עד כה על הסכנות שהיא מציבה. המחקרים מראים כי זני Omicron התפתחו ל-3 שושלות, BA.1, BA.2 ו-BA.3. השושלת הנפוצה ביותר היא BA.1. הזן, המכונה BA2, מכיל יותר מוטציות מן האומיקרון המקורי, ולכן, המדענים משערים שהוא עלול להיות אלים יותר. זה לא מפתיע כמובן שווריאנטים עוברים מוטציה. עם זאת, כאשר המוטציה מתרחשת בחלבון הספייק, זה מעלה נורות אזהרה.

מה ההבדל בין הזנים השונים של האומיקרון?

BA.2 מורכב מצרור של רצפים שחולקים הרבה מאותן מוטציות כמו האומיקרון ה'מקורי' (BA.1) אבל חסרות לו כמה מוטציות ויש לו כמה חדשות אחרות. שתי גרסאות המשנה נבדלות בכך שיש להן "הבדלים משמעותיים" במה שנקרא חלבון הספייק.

לצביר B.1.1.529, הזן הראשי הכולל את BA.1 ואת BA.2, יש 86 מוטציות, מתוכן 40 מוטציות בחלבון הספייק. בעוד ש-12 מוטציות נמצאו בלעדית בחלבון הספייק של BA.1, לשושלת ה-BA.2 יש שבע מוטציות בלעדיות בחלבון הספייק. 21 מוטציות בחלבון הספייק משותפות הן ל-BA.1 והן ל-BA.2.

האם BA.2 מסוכן יותר?

נכון לעכשיו לא נראה שתת הזן החדש מתנהג באופן שונה מהזן המקורי. העדויות מוכיחות כי הוא לא יותר מדבק או עמיד לחיסונים. לדברי המדענים, שבע המוטציות הנוספות שזוהו בחלבון הספייק לא מציגות כרגע פערים במונחים של בריחה חיסונית מוגברת ויכולת הדבקה.

האם בדיקת PCR יכולה לזהות את הזן החדש?

המדענים חוששים כי לא כל בדיקת PCR תוכל לזהות את הזן הספציפי הזה בשל השינויים בחלבון הספייק. בדיקות ה-PCR מאתרים שלושה גנים בנגיף הקורונה. בזן האומיקרון המקורי BA.1 ישנו שינוי גנטי שמוחק את גן הספייק הקשור לחלבון של הנגיף, בדיקת ה-PCR מאתרות את אותה "מחיקת גן" ולפי זה נותנות תוצאה חיובית או שלילית. בגרסה החמקנית החדשה אין את אותה "מחיקת גן" המאפשרת לבדיקת ה-PCR לזהות את וריאנט האומיקרון.

תת הזן זוהה כנראה לראשונה בסין | צילום: ap

מה קצב ההתפשטות של BA.2 בעולם?

ה-BA.2 זוהה לראשונה בסין לפני מספר שבועות, אולם מומחים חושדים כי מקור המוטציה הוא דווקא בהודו. בכלכותה שבהודו דווח על כ-80% המקרים שאותרו עם הזן החדש. תת-הגרסה נצפתה גם באוסטרליה, קנדה וסינגפור ודרום אפריקה.

דנמרק דיווחה על התפשטות נרחבת של תת הזן החדש. בדצמבר, BA2 היווה רק שני אחוזים מהדגימות שנותחו, המספר הזה עלה ל-28% בשבוע האחרון. במקביל, שיעור המקרים של BA1 ירד מ-72 ל-68 אחוזים. ארבעת האחוזים האחרונים מורכבים מווריאנט הדלתא.