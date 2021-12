בימים האחרונים מופץ ברחבי הרשת סרטון של רוברט מאלון' רופא וחוקר מחלות זיהומיות, המוצג כ"ממציא טכנולוגיית ה-mRNA", בו הוא טוען כי חיסון הקורונה מסוכן לילדים. מתנגדי חיסונים רבים שיתפו את הסרטון ברשתות החברתיות וקראו לכל ההורים לא לחסן את ילדיהם.

בראשית דבריו מציין מאלון כי "לפני שאתם מזריקים לילדכם - החלטה בלתי הפיכה - ברצוני ליידע אתכם בעובדות המדעיות על החיסון הגנטי הזה, המבוסס על טכנולוגיית חיסון ה-mRNA שיצרתי". בהמשך הוא מתאר, כיצד החיסון מאלץ את הגוף לייצר חלבוני ספייק רעילים, חלבונים שגורמים לדבריו לנזק קבוע באיברים קריטיים של ילדים ולנזקים בלתי הפיכים. "כהורה וסבא, ההמלצה שלי אליכם היא להתנגד ולהילחם כדי להגן על ילדיכם", הוא מסיים.

בתגובה לסרטון, משרד הבריאות שיתף בסוף השבוע בפוסט בפייסבוק תגובה מפורטת של ד"ר ארז גרטי, אימונולוג ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שמפריך את טיעוניו של רוברט מאלון: "על מנת שלא תיפלו אתם או קרוביכם במסכת הקונספירציות המופרכת, בואו נפרק את הפייק ונפיץ את המידע המדעי האמיתי", נכתב בראשית הפוסט. ד"ר גרטי נתן רקע על מאלון והגדיר אותו כך: "אחד ממפיצי הפייק ניוז הבולטים ביותר בתקופת הקורונה הוא רוברט מאלון, שמוצג לרוב כמגלה ה-mRNA, או ממציא הטכנולוגיה של חיסון ה-mRNA – אמ;לק: הוא לא המציא את ה-mRNA, לא את הטכנולוגיה של חיסון הקורונה ומפיץ פייק ניוז מתחילת המגפה".

בהתייחסות לטיעוניו של מאלון, ד"ר גרטי מציין כי חלבון הספייק שמוזרק אינו רעיל, וכי מה שמוזרק הוא מקטע RNA שמקודד ליצירת חלבון הספייק הויראלי - אותו חלבון שאחראי על ההדבקה בנגיף. "אין שום ראיות ואינדיקציות לנזקים מוחיים מהחיסון אין שום ראיות ואינדיקציות לנזקים ארוכי טווח ללב ולגבי ריסט למערכת החיסון זו המצאה. לצורך העניין אם זה היה נכון היינו רואים אנשים נדבקים במחלות נוספות אחרי החיסון".

עוד הוסיף ביחס לרוברט מאלון כי: "היתה לו מעורבות בפיתוח הטכנולוגיה בתאים ובצפרדעים אי שם בסוף שנות השמונים כסטודנט. זהו. הוא לא הממציא, הוא לא פיתח את החיסון לקורונה, הוא במקרה הטוב היה כוכב שדעך מהר, גם זה לא בטוח לאור עדויות של אנשים שעבדו איתו. מתחילת המגפה הוא עסוק בלהמציא שמועות ולהפיץ דיסאינפורציה. נסו לגגל robert malone fact check ותראו כמה פעמים הפריכו את השקרים שלו. מה שרוברט מאלון הוא כן, זה אדם שמפיץ שקרים שפוגעים באנשים. אל תפיצו את השקרים שלו. אל תעקבו אחרי אנשים שמפיצים את השקרים שלו ובבקשה תדביקו את הציוץ הזה בכל מקום שהשם שלו עולה".

רוברט מאלון עצמו לא נותר חייב והבוקר הוא שיתף בטוויטר כתבה שפורסמה באתר Israelunwired תחת הכותרת: "משרד הבריאות הישראלי חושש מההשפעה של ד"ר רוברט מאלון על הורים ישראלים", ובה נכתב כי "נראה שהאזהרות של ד"ר רוברט מאלון בנוגע לזריקה לילדים הפכו לוויראליות בישראל ושמשרד הבריאות הישראלי מודאג כל כך עד שהוא פרסם פוסט שמכחיש את ד"ר מאלון".

ד"ר ארז גרטי שכתב את הפוסט נגד הפייק ניוז של רוברט מאלון, צייץ בתגובה "תודה ששיתפת את התרגום של הפוסט שלי ובכך עזרת לי להילחם במידע מוטעה".