בניגוד לדיווחים קודמים, שהצביעו על כך שחולי קורונה עשויים לסבול מנזק תמידי בריאותיהם, מחקר חדש שהוצג לאחרונה בקונגרס הבינלאומי של האגודה האירופאית למחלות נשימתיות (European Respiratory Society) מציג מסקנות מעודדות לגבי החלמתם של חולי קורונה. לפי החוקרים, נראה שלמרות שמחלימי קורונה רבים יסבלו מנזקים ארוכי טווח, מצבם ישתפר עם הזמן. כלומר, במקרים רבים – הנזק לא יהיה תמידי.

המחקר נעשה בחבל טירול שבאוסטריה, אחד ממוקדי המגפה במדינה. במהלכו, החוקרים גייסו מטופלי קורונה שהיו מאושפזים במרכזים רפואיים שונים באזור, כחלק מתהליך ההחלמה שלהם. תוצאות המחקר שהוצגו בכנס הווירטואלי, מתייחסות ל-86 מטופלים שהשתתפו במחקר, אם כי החוקרים ציינו שהם ממשיכים עם המחקר גם בימים אלה והצליחו לגייס יותר מ-150 מטופלים עד כה.

המטופלים התבקשו לחזור לבדיקות נוספות שישה שבועות, 12 שבועות ו-24 שבועות לאחר ששוחררו מבית החולים. הבדיקות כללו, בין היתר, אבחון קליני, ניתוח כמות החמצן והפחמן הדו-חמצני בדם עורקי, בדיקות לתפקוד הריאות ובדיקות מעבדה.

במהלך הביקור הראשון (חודש וחצי לאחר ששוחררו מבית החולים), נמצא כי יותר מ-50 אחוז מהמטופלים סבלו מלפחות תסמין אחד, לרוב קשיי נשימה ושיעול. כמו כן, סריקות CT הראו נזק בריאותיהם של כ-88 אחוז מהמטופלים. 58 אחוז מהם סבלו מבעיה בתפקוד החדר השמאלי בלב.

אך כבר בביקור השני, שלושה חודשים לאחר ששוחררו מבית החולים, נצפה שיפור במצבם – והנזק בריאות ירד ב-56 אחוזים. בנוסף לכך, גם התסמינים השתפרו. 39 אחוז מהמטופלים סבלו מקשיי נשימה ורק 15 אחוז מהם עדיין השתעלו. בנוסף לכך, הרופאים בדקו נזקים בלב, כמו גם נוכחות של קרישי דם – ומצאו שיפור משמעותי גם שם. בתמונה: סריקת CT המראה ריאות של מטופל, הנזק בעקבות נגיף הקורונה מוצג באדום | צילום: Gerlig Widmann and team, Department of Radiology, Medical University of Innsbruck.

בשלב זה, טרם פורסמו תוצאות הבדיקות שנעשו לאחר שישה חודשים, כיוון שהחוקרים עוד עובדים עליהן. אך לפי המגמה עד כה, ניתן לשער שהנזק יופחת עוד יותר. "החדשות הרעות הן שנצפים נזקים בריאותיהם של אנשים גם לאחר ששוחררו מבית החולים; החדשות הטובות הן שהנזקים נוטים להשתפר עם הזמן, מה שיכול להעיד על מנגנון תיקון עצמי של הריאות", הסבירה ד"ר סבינה סהניק, דוקטורנטית שהשתתפה במחקר.

מחקר אחר שהוצג באותו כנס הראה כי ככל שחולי קורונה מתחילים מוקדם יותר את תהליך שיקום הריאות, (כלומר בהקדם האפשרי לאחר שלא הזדקקו יותר למכונת הנשמה), כך השיקום שלהם טוב יותר ומהיר יותר. אין ספק שמדובר בחדשות טובות, אם כי יש לציין שמדובר עדיין בהערכה, שכן השיקום מנגיף הקורונה תלוי בלא מעט גורמים, כמו גיל המטופל, מחלות רקע, אורח חיים ועוד.

מגפת הקורונה היא אירוע שממשיך להתפתח ולהתעדכן. הדיווח הנוכחי נכון ליום ג' (08.09.2020) ועוד עשוי להשתנות. אנחנו משתדלים להביא לכם את הדיווחים העדכניים ביותר, אך חשוב להתעדכן מדי יום ביומו לאור השינויים הרבים.