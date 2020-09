מחקר חדש שפורסם בכתב העת הנודע The New England Journal of Medicine וכלל יותר מ-30 אלף משתתפים מציג תוצאות אופטימיות באשר לנוכחות נוגדנים בגופם של מחלימי קורונה. המחקר נעשה באיסלנד ומצא כי רמת הנוגדנים עלתה בגוף חודשיים לאחר ההדבקה ואז החלה לרדת כארבעה חודשים.

החוקרים דיווחו במאמרם כי רמת הנוגדנים הייתה גבוהה יותר במטופלים מבוגרים יותר שאושפזו בעקבות הקורונה וכשליש מהנדבקים (שמצאו בגופם נוגדנים) כלל לא דיווחו על תסמינים. עד כה רבים סברו כי הנוגדנים נעלמים מהר מאוד לאחר ההחלמה. מחקרים מסוימים אף הראו כי אנשים שלקו בקורונה אך לא סבלו מתסמינים לרוב לא מפתחים נוגדנים לנגיף – מה שהמחקר הנוכחי הוכיח כמסקנה שגויה.

עם זאת, החוקרים לא בדקו במחקרם האם אותם נוגדנים מסוגלים למנוע הדבקה חוזרת. כך שגם אם הנוגדנים מחזיקים ארבעה חודשים, לא בטוח שהם למעשה יכולים להגן עלינו במשך כל התקופה הזאת מפני הידבקות נופת בנגיף הקורונה. מקרים של הדבקה חוזרת נחשבים עדיין די נדירים, אך הם אפשריים. נותן תקווה לכך שנוגדנים נגד הנגיף לא נעלמים במהירות, כפי שחשבו לפני | צילום: מריים אלסטר פלאש 90

מומחים מאוניברסיטת הרווארד וממכוני הבריאות הלאומיים בארה"ב (שלא השתתפו במחקר) ציינו בתגובה לפרסום המחקר כי הם מאמינים שמחקר זה נותן תקווה לכך שנוגדנים נגד הנגיף לא נעלמים במהירות ושהם למעשה עשויים להיות דומים לנוגדנים שמתפתחים לאחר מחלות ויראליות אחרות.

החוקרים ציינו במאמרם כי מסקנותיהם מצביעות על כך שבדיקות נוגדנים יכולות להיות יעילות לטובת פיקוח על אוכלוסיות, "דבר שהוא קריטי לפתיחה בטוחה של ערים ובתי ספר".

מגפת הקורונה היא אירוע שממשיך להתפתח ולהתעדכן. הדיווח הנוכחי נכון ליום ד' (02.09.2020) ועוד עשוי להשתנות. אנחנו משתדלים להביא לכם את הדיווחים העדכניים ביותר, אך חשוב להתעדכן מדי יום ביומו לאור השינויים הרבים.