האומיקרון ממשיך להתפשט ואתמול כבר אובחנו קרוב ל-3,000 מאומתים חדשים, המספר הגבוה ביותר מאז תחילת אוקטובר. ראש הממשלה, נפתלי בנט הזהיר הבוקר כי: "אנחנו הולכים להיקף הידבקות גבוה מאוד, כזה שלא ראינו בישראל. הסערה תקרה, לא יכולים למנוע את זה". במקביל, ההגבלות החדשות משפיעות בעיקר על הילדים בבתי הספר, וכיתות רבות עוברות ללמידה מרחוק.

גל האומיקרון: מצב תחלואת הילדים בישראל

לצד ההיערכות למספרים גבוהים של הדבקות בשבועות הקרובים, גובר החשש מעלייה בשיעורי האשפוזים בקרב ילדים, שרובם עדייין לא חוסנו באופן מלא. נכון להיום, ישנם 9 ילדים מאושפזים בבתי החולים עם קורונה, כאשר 1 מהם במצב קשה. אין עלייה במקרי האשפוזים, אבל ניתן לראות עלייה במספרי המאומתים. ביום שלישי לפני שבוע נדבקו בקורונה 265 ילדים בגילאי 5-11, אתמול זה כבר עמד על 355 מאומתים חדשים. אחוזי ההתחסנות בקרב הילדים עד גיל 11 ממש לא מעודדים בשלב הזה. 15.6% חוסנו במנה ראשונה, ו-5.8% בלבד בשתי מנות.

משרד הבריאות הנחה אתמול את בתי החולים להיערך לעלייה בתחלואת קורונה אצל ילדים, ולהכין עד תחילת ינואר 300 מיטות אשפוז ו-40 מיטות טיפול נמרץ. ד"ר אלרעי פרייס התייחסה בקבינט הקורונה בתחילת השבוע למגמות של תחלואת ילדים, ולדבריה העלייה כרגע בתחלואה המקומית – נצפית בעיקר בבני 15-12, ככל הנראה בעיקר של זן הדלתא, עקב דעיכת הבוסטר. כמו כן, ציינה כי יש עלייה משמעותית באשפוז ילדים בדרום אפריקה ובניו-יורק.

"ניתן לראות זאת בשטח", מסביר ד"ר אדיר גמליאל מומחה ברפואת ילדים, נמכבי שירותי בריאות. "ישנה עלייה בכמות הילדים המגיעים חולים למרפאות וגם לפי הדיווח בסטטיסטיקות של משרד הבריאות, לפיהן כמעט שליש מהמאומתים ליום הינם ילדים עד גילאי 18".

למה החשש כי גל האומיקרון צפוי להפוך ל"גל הילדים"?

"החשש נובע מעלייה ניכרת בעיקר באשפוז ילדים בשל קורונה בארץ ובעולם"

למה דווקא בקרב ילדים צעירים?

"ילדים בגילאי 5-12 חשופים באופן גבוה לתחלואה והדבקה בגלל שחלקם הגדול עוד לא התחסן, לא תמיד קיימת הקפדה על חבישת מסיכה וקיימת חשיפה מרובה במסגרות חינוכיות וחוגים".

האם המחלה בקרב ילדים, על פי נתונים מהעולם, היא קשה?

"עוד אין מספיק מקרים של תחלואה בזן האומיקרון כדי להגיע למסקנה. ההערכה כרגע היא שהמחלה באומיקרון לא חמורה יותר מדלתא ויתכן שאף קלה יותר."

עלייה באשפוזי ילדים בניו יורק

עלייה מדאיגה של אשפוזי ילדים נצפית בימים האחרונים בניו יורק. מקרי האשפוזים של ילדים עלו ב-395% בעיר ניו יורק בשלושת השבועות האחרונים, וזינקו מ-22 ל-109 נכון ל-23 בדצמבר, עלייה של פי ארבעה באשפוזים. כ-75% מבני 12 עד 15 שאושפזו לא חוסנו באופן מלא, 100% מבני 5 עד 11 לא חוסנו.

"למרבה הצער ניו יורק רואה עלייה באשפוזי ילדים (בעיקר בקרב הלא מחוסנים)", צייצה ד"ר אריקה פאן, האפידמיולוגית של מדינת קליפורניה. "אנא העניקו לילדיכם את המתנה של הגנה על חיסונים בהקדם האפשרי מכיוון שמספר המקרים גדל במהירות".

ד"ר אריק פייגל-דינג, אפידמיולוג וכלכלן בריאות, אמר שבעיר ניו יורק נרשמה עלייה של "פי 4" באשפזוים בבתי חולים לילדים במהלך השבוע של 19-23 בדצמבר בהשוואה ל-5 בדצמבר, התקופה שבה החלה גרסת האומיקרון להתפשט בארצות הברית.

כתוצאה מהגל האחרון, כמעט 300 בתי ספר בארה"ב יישארו סגורים במאמץ להתמודד עם החששות ההולכים וגוברים מול האומיקרון. לפחות ארבעה מחוזות במרילנד, ניו ג'רזי, ניו מקסיקו וניו יורק בחרו להשאיר תלמידים בבית בשבועות הראשונים מחופשת החורף במאמץ להימנע מהתפרצות בית ספרית לאחר סיום החופשות. מאות אלפי תלמידים הלומדים ב-286 בתי הספר שנפגעו יעברו ללמידה וירטואלית בינואר.