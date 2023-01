לאחר שנמצא שינוי קל באורך המחזור החודשי בקרב נשים שחוסנו לקורונה ולאחר שהוכח שהחיסון עלול לגרום לתסמיני מחזור גם אצל מי שלא חוו מחזור, כעת מחקר חדש טוען כי חיסוני הקורונה עלולים לגרום גם לדימום יתר בזמן המחזור שלאחר החיסון.

ניתוח שפורסם ביום שישי בכתב העת Science Advances מצא כי 42% מהנשים עם מחזור סדיר אמרו שהן מדממות יותר מהרגיל לאחר החיסון, חלקם דיווחו כי זה התרחש במהלך 7 הימים הראשונים, בעוד שאחרות חוו שינויים 8-14 ימים לאחר מכן. 44% דיווחו שלא חל שינוי וכ-14% דיווחו על הקלה בדימום. הסקר כלל למעלה מ-39,000 נשים בנות 18 עד 80 שחוסנו ולא חלו בקורונה.

עקבו אחרינו בפייסבוק ותקבלו את כל הכתבות ישר לפיד >

לאורך השנה האחרונה נשים רבות דיווחו על שינויים במחזור החודשי בעקבות החיסון. המחקר הראשון שפורסם בנושא בינואר 2022 הראה שהחיסון עשוי להשפיע על המחזור אבל לא על אורכו. כעת, המחקר החדש מצא השפעה נוספת על הדימום בזמן מחזור. המשתתפות נשאלו על עוצמת זרימת הדם, אורך המחזור וההיסטוריה הרפואית. לאחר מכן הן נשאלו על חוויותיהן מהמחזור החודשי שלהן לאחר קבלת המנה הראשונה והשנייה של החיסונים נגד קורונה.

צוות בראשות ד"ר קתרין קלנסי מאוניברסיטת אילינוי שיתף את הסקר בטוויטר ובפלטפורמות מדיה חברתית אחרות ולאחר מכן ניתחו את הנתונים שנאספו בין ה-7 באפריל 2021 ל-29 ביוני 2021. תשע מתוך 10 מתוך 39,129 המשתתפים הזדהו כנשים, בעוד שאחד מכל 10 משתתפים הזדהה תחת מגדרים אחרים.

מבין הנשים לאחר גיל המעבר שהגיבו לסקר, 66% דיווחו על דימום חריג, לצד 71% מהנשים שנוטלות אמצעי מניעה ארוכי טווח ו-39% מכאלו שנוטלים הורמונים לשינוי מגדר.

A colleague told me she has heard from others that their periods were heavy post-vax. I'm curious whether other menstruators have noticed changes too? I'm a week and a half out from dose 1 of Moderna, got my period maybe a day or so early, and am gushing like I'm in my 20s again. — Dr. Kate Clancy ️‍ (@KateClancy) February 24, 2021

איך חיסון הקורונה משפיע על נשים?

למה זה קורה?

המנגנון הביולוגי המדויק שמאחורי השינויים שנמצאו במחזור החודשי טרם הוכח, אך ישנן מספר השערות שצוטטו במחקר. ראשית, בדיוק כמו זיהומים אחרים שידוע כי הם משפיעים על המחזור, תגובת המערכת החיסונית לחיסון עשויה לשנות את דפוסי הורמוני המין או את התאים המצטברים ומפרקים את רירית הרחם, שניהם קשורים זה לזה באימונולוגיה.

חיסונים מעוררים תגובה פיזיולוגית כמו ייצור של נוגדנים. התגובה החיסונית יכולה להוביל לשינויים בדימום ובמסלולים דלקתיים בגוף. יתכן שהשפעות כאלה יכולות להשפיע על האינטראקציות הכימיות המורכבות המווסתות את מחזורי הווסת. חיסונים אחרים, כמו חיסון הפפילומה האנושי (HPV), דווחו גם הם כבעלי השפעה זמנית על מחזורי הווסת. "הרחם הוא איבר חיסוני. כאשר המערכת החיסונית מופעלת על ידי משהו כמו חיסון, יהיו לה כל מיני השפעות כולל על הרחם", אמרה ד"ר קלנסי.

הקושי נתקל בחוסר אימון

"אנחנו לא יכולים להשתמש במחקר הזה כדי לקבוע עד כמה זה נפוץ לחוות שינוי בזרימת הדם בעקבות החיסון מכיוון שהנשים שחוו שינוי נטו יותר להשלים את הסקר, אבל אנחנו יכולים לחפש דפוסים שעשויים לתת לנו מושג מי נמצאת בסיכון גבוה יותר לחוות שינויים", אמרה בתגובה למחקר ד"ר ויקי מאל, מרצה לאימונולוגיה של הרבייה באימפריאל קולג' לונדון בבריטניה.

בתגובה טענה ד"ר קלנסי שמטרת הפרויקט לא הייתה להעריך שכיחות מכיוון שרק מחקר פרוספקטיבי יכול לעשות זאת. אך היא אמרה שהם ניסו למשוך את תשומת הלב לבעיות שחוו נשים לאחר שנתקלו בחוסר אמון ויחס לא הוגן.

חשוב לציין כי אין ראיות המצביעות על כך שהחיסונים יכולים להשפיע לרעה על הפוריות. "המסר החשוב הוא שברור מאוד שלחיסון אין השפעות שליליות על פוריות או הריון", אמרה פרופ' הלן פטוזיס-האריס, חוקרת חיסונים מאוניברסיטת אוקלנד, שלא הייתה מעורבת במחקר. "ישנם מחקרים רבים שבדקו את השפעת החיסון על פוריות הגבר והנקבה וההיריון כאחד. העדויות מראות שלקבלת החיסון אין השפעה שלילית על אף אחד מהדברים הללו וזה חשוב להגנה על נשים הרות ותינוקותיהן. הממצאים החדשים הללו אינם מפתיעים ובוודאי אין סיבה לדחות או להימנע מחיסון".