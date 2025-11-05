השיעול מציק ואין לכם זמן ללכת לרופא? אל תתייאשו, יש פתרון ואפילו כמה. הנה ארבע דרכים שיסייעו לכם להקל שיעול בלי צורך במרשם

כמה פעמים קרה לכם שנתקפתם שיעול, אך לא הופיעו תסמינים נוספים ולא הייתם בטוחים אם כדאי לפנות לרופא? לעתים קורה שאנחנו משתעלים ולא בדיוק מרגישים חולים. אז לפני שאתם ניגשים לבית המרקחת הקרוב לביתכם, הנה כמה שיטות שיכולות לעזור לכם להקל שיעול באופן טבעי. אם ניסיתם את השיטות הללו והשיעול עדיין מציק לכם ואף מחמיר - או אם אתם חווים תסמינים נוספים מלבד השיעול, רצוי להיוועץ ברופא משפחה בהקדם האפשרי.

לשאוף אדים

הזרימו מים חמים במקלחת וסגרו את הדלת. תנו לחדר להתמלא באדים, עמדו או שבו בחדר במשך 20 דקות לפחות. שאיפת האדים יכולה לסייע לפרק ליחה ובכך עוזרת להקל את השיעול.

לשאוף אדים חמים

לשתות הרבה מים

לא סתם זו אחת ההמלצות הנפוצות שרופאים נותנים כשאנחנו חולים. נוזלים עוזרים לפרק ליחה ובכך יכולים להקל שיעול באופן טבעי. גם משקאות קרים וגם חמים יכולים לסייע; מי קרח, מיץ קר או תה חם. מומלץ להוסיף דבש לתה, מאחר שיש לו תכונות אנטי בקטריאליות.

טיפ ישן וטוב: לשתות הרבה מים

לישון בתנוחה הנכונה

כשאתם נשכבים לישון, הניחו כרית נוספת מתחת לראשכם. הגבהת הראש תסייע לנקז נוזלים ותקל את תחושת הגודש.

לוודא שהראש מוגבה

מכשיר אדים קרים

לעתים קרובות השיעול מתחזק בשעות הערב ולא ממש מאפשר לנו לישון. מכשיר אדים קרים בחדר השינה יכול לסייע לדלל גודש באף ובכך יעזור להקל את השיעול. ניתן להוסיף כמה טיפות של שמן איקליפטוס למכשיר האדים, המסייע לנשום טוב יותר.

חשוב לציין כי משרד הבריאות ממליץ להשתמש במים מורתחים שצוננו, מאחר שעשויים להיות חיידקים מזיקים במי ברז קרים. כמו כן, מומלץ לנקות את פנים המכשיר ולייבשו לפחות פעם בשבוע.

תרופות סבתא

סירופ טימין: למצבים קשים של שיעול טורדני ויבש אפשר להכין סירופ ביתי על בסיס דבש, המכיל בתוכו שורש ליקוריץ ועלי טימין. איך עושים את זה?

