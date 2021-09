בשבוע שעבר הופיע בנהר שבעיר בילבאו בספרד דבר שהצליח להטריד ואף להבהיל רבים מהתושבים והעוברים ושבים במקום – בנהר התגלה ראש של ילדה שמופיע בשעות השפל ונעלם מתחת למים בזמן הגאות. המראה המצמרר בהחלט משך למקום לא מעט סקרנים, שנתנו לו פרשנויות שונות, אך מה שבאמת עומד מאחורי מייצג האומנות השנוי במחלוקות הצליח להפתיע רבים מהם.

מי שעומד מאחורי הפסל העצום, שעשוי מפיברגלס ושוקל כ-120 ק"ג, הוא אמן מקסיקני בשם רובן אורוזקו. השם של המייצג הוא 'ביהאר' – 'מחר' בשפה הבסקית, והוא חלק מקמפיין רחב יותר שמטרתו לעורר דיון על קיימות ועל העתיד שלנו בצילו של משבר האקלים.

בקרן BBK, שעומדת מאחורי הפרויקט מסבירים שהפסל משקף את מה שיכול לקרות אם לא נאמץ אורח חיים בר קיימא וננטוש מודלים אשר תורמים לשינוי האקלים. "אנו חיים בעולם שבו מהירות, מיידיות או נינוחות קובעים רבות מההחלטות שלנו. אותו קצב חיים מואץ גורם לשינויים המתרחשים סביבנו לעתים קרובות להיעלם מהעין", נכתב באתר הקרן " 'BIHAR: בוחרים במחר' הוא תרגיל של עצירה, התבוננות במה משתנה ובעיקר השתקפות עתידית במה שיכול לקרות אם נמשיך להמר על מודלים שאינם ברי קיימא. העתיד של BIHAR, העתיד שלנו, הוא בהווה."

רובן אורוזקו, האמן שיצר את הפסל, שיתף בעמוד האינסטגרם שלו תמונות וסרטונים של המייצג וכתב כי מטרתו היא להדגיש את ההשפעה של החלטות חברתיות עדכניות על עתיד חיי הצעירים. "המטרה היא שאנשים יהיו מודעים לכך שמעשיהם יכולים להטביע אותנו או להשאיר אותנו צפים", אמר לתקשורת הספרדית.



המייצג כאמור מנצל את עיקרון הגאות והשפל, ולכן בשעות שונות של היום ניתן לראות את ראשה של הילדה במצבים שונים, כאשר לאט לאט לאורך היום הוא מתכסה עוד ועוד במים. הפסל גרם לעניין רב כאשר אנשים רבים עוצרים לצלם אותו או להצטלם איתו ומשתפים את התמונות ברשת החברתיות, אך לא כולם הבינו את המסר ובין הפרשנויות השונות של העוברים והשבים היו גם מי ששיתפו את התקשורת המקומית כי חשבו שמודבר בכלל באנדרטת זיכרון שקשורה לאירוע טרגי.

זוהי לא הפעם הראשונה שמייצג של BBK שיצר רובן אורוזקו מצליח להפתיע את התושבים ולעורר שיח – לפני כשנתיים יצר אורוזקו פסל של אישה זקנה שיושבת לבדה על ספסל בפארק במטרה לעורר דיון על בדידותם של קשישים.

