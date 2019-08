המעופף הנועז הממציא הצרפתי פרנקי זפאטה הצליח לחצות את תעלת לה מאנש מצרפת לבריטניה על גבי כלי התעופה Flyboard שהמציא, שמונע על ידי מנועי סילון. אהבה חדשה-ישנה הקומדיה הרומנטית האהובה איך להיפטר מבחור בעשרה ימים תהפוך לסדרה בשירות הסטרימינג לסלולרי QUIBI, שבה כל פרק יימשך 7-10 דקות. העתיד כבר כאן בתל אביב תיפתח השבוע החנות האוטונומית הראשונה בישראל – חנות חיות המחמד CYBORG שתפעל ללא עובדים, בעזרת חיישנים, מצלמות וטביעות אצבע. המלאכית החדשה ולנטינה סמפאיו הברזילאית היא הדוגמנית הטרנסג'נדרית הראשונה אי פעם שתהפוך למלאכית של ויקטוריה'ס סיקרט ותככב בקמפיין של ענקית הלנז'רי. View this post on Instagram A post shared by Valentina Sampaio (@valentts) on Aug 1, 2019 at 8:10am PDT נכנסים לכושר ב-20 באוגוסט ייפתח בנתניה הסניף הרביעי של רשת דקטלון בישראל, שיכלול אזורי התנסות ומשחק חופשיים בציוד ואביזרים מענפי ספורט ופנאי שונים.





