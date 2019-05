אייל גולן: "אם אתחתן, אעשה עוד ילדים"

אייל גולן עשה את זה שוב. כבר יותר משני עשורים שהוא נמצא בחיינו, ואמש הייתה קיסריה מלאה עד אפס מקום בפעם המי יודע כמה, כש-5,000 ישבו (או עמדו ורקדו) וצפו בו שר את כל הלהיטים הגדולים שלו. צוות "ערב טוב" עם גיא פינס התלווה אליו מאחורי הקלעים, שם שמע ממנו שלא משנה כמה פעמים הוא כובש את הבמה, לפני הופעה בקיסריה הוא תמיד מזיע. "האמת שבקיסריה החום הוא דווקא טוב. הקהל בא ואנחנו נהנים ומזיעים ביחד. ביום שאני אפסיק להתרגש מהופעה, כנראה שאני אפסיק לשיר", אמר גולן קצת לפני שהרים את הקהל עם שיר הנושא של "בית הנייר". גולן לא פספס את ההופעה של מדונה באירוויזיון במוצאי שבת האחרונה, ובניגוד לכל הביקורות דווקא הבין את מלכת הפופ. "זה קורה לכל זמר", התוודה, "משהו לא בסדר בגרון, גם לי זה קורה. מדונה עם קריירה כמו שלה, אתם יכולים רק להצדיע". בניגוד לזיופים של מדונה, הוא לא חסך ביקורת על השיר הישראלי לאירוויזיון: "אני חושב שהשיר גרוע, קובי הוא זמר טוב, הבאנו את האירוויזיון אלינו לארץ ואני חושב שיכלו לבחור שיר הרבה יותר טוב. למרימי עשו שיר מורידי כזה". בין האורחים שהגיעו להופעה אפשר היה למצוא את עדן בן זקן יחד עם בעלה שוקי ביטון. בצמוד אליהם ישבה גם דניאל גרינברג, בת הזוג של גולן שהגיעה לאירוע יחד עם ההורים שלה, וכמובן גם ילדיו של גולן. גרינברג הודתה שהיא מעולם לא קנתה כרטיס להופעה של גולן ואף הוסיפה "לפני שהתחלנו לצאת לא הייתי אף פעם בהופעה של אייל". View this post on Instagram A post shared by ᴰᴬᴺᴵᴱᴸ ᴳᴿᴱᴱᴺᴮᴱᴿᴳ (@danielgreenberg) on Apr 12, 2019 at 7:57am PDT כבר חצי שנה שהזוגיות המתוקשרת של השניים מעלה כותרות, וגרינברג אף כיכבה בקליפ לשירו החדש "לונדון". השבוע הם הציגו קעקוע זוגי ראשון, שאת תמונתו חשפנו לראשונה במהדורה הערב. הקעקוע שעשו השניים הוא חותמת חצויה של התאריך של תחילת הקשר הרשמי ביניהם - ה-12 בדצמבר. "כרגע הכל טוב", מספר גולן. "הכל זורם, אני במקום טוב בחיים שלי, שקט, עם הילדים שלי, עם דניאל, ומה שיקרה יקרה. ואם זה יקרה אז תענוג". הקעקוע המשותף של דניאל גרינברג ואייל גולן | צילום: ערב טוב עם גיא פינס בשבועות האחרונים ראינו את האקסית של גולן, רוסלנה רודינה, ואת גרינברג עצמה תוקפות זו את זו. גולן התייחס למריבות והסביר: "התקשורת עשו מזה ריב גדול. לא היה ריב, לא היה כלום, הכל בסדר". האקסית, רוסלנה רודינה | צילום: אור גפן באוגוסט הקרוב גולן יחזור להופעה נוספת בקיסריה, אבל עד אז הוא משתף אותנו בתוכניות לעתיד עם גרינברג: "אם אתחתן, אעשה עוד ילדים. החיים לוקחים אותנו לכל מיני מקומות. אז הייתי עם אילנית ונפרדו דרכינו, הייתי עם רוסלנה ונפרדו דרכנו, וכרגע אני עם דניאל. אם זה יילך למקום של חתונה וילדים, טוב, ואם לא, הכל טוב. היום אני במקום הכי רגוע בחיים שלי". View this post on Instagram ״ זה בגללי שסתם את מחייכת ״ soon #london A post shared by Eyal Golan (@eyalgolan1) on Mar 25, 2019 at 8:51am PDT "ערב טוב" עם גיא פינס, א'-ה' ב-18:50, קשת 12 {title}





