רוסלנה על דניאל גרינברג: "היא חצתה גבולות, סימסה לבני זוג שלי"

ימים ספורים אחרי שחגגה יום הולדת רב משתתפים, דניאל גרינברג מקבלת היום מתנה קצת מפוקפקת. רוסלנה רודינה, האקסית של אייל גולן, בחרה להגיב לדבריה של גרינברג בראיונות קודמים ועל הדרך לחשוף גם את ההיכרות המוקדמת בין השתיים, שאותה גרינברג לא ציינה עד כה.

כזכור, בראיון ששודר ב"ערב טוב עם גיא פינס" גרינברג התייחסה לאקסיות של גולן כשהיא אומרת "אני לא מסוג האנשים שא' יורקים בצלחת שהם אכלו ממנה, אני לא אתן לתקשורת להיכנס עד כדי כך פנימה גם כשמאוד מלוכלך". אחת מאותן אקסיות וגם אם בנו של גולן, היא רוסלנה בעצמה, דבצילומי קמפיין לסופט טאץ', בו היא פרזנטורית אבל גם שותפה עסקית, הסבירה בדיוק מה דעתה על הדברים.

"היא עשתה את אותו הדבר, היא בעצם יורקת לבאר שהיא שתתה", אומרת רודינה ל"ערב טוב עם גיא פינס". "אני המלצתי עליה בכל כך הרבה מקומות, אני הייתי אוזן קשבת בשבילה בהרבה מקרים ואם כבר מדברים על מי שיורק אז זה לא מהצד שלי".

רודינה וגולן היו בני זוג כמעט חמש שנים במצטבר, בהן גם נולד להם בן משותף, יאן, אך לפני כמעט שנתיים השניים נפרדו. בחמישה חודשים האחרונים, גולן מתחזק זוגיות יציבה עם דניאל גרינברג, שגם הפכה כמתבקש למחוזרת על ידי התקשורת ובראיונות שהעניקה התייחסה להיכרות המוקדמת עם רוסלנה ובחלק מהמקרים אף טענה שהשתיים לא מכירות. לדבריה של רוסלנה, המצב שונה.

"מאוד הפתיע אותי שהיא אמרה שאנחנו לא מכירות. אני מכירה אותה מאז שהיא בת 15 ברמה האישית והייתי נותנת לה גם עצות המון שנים, כמו שאני נותנת עצות למעריצים ששולחים לי הודעות", הסבירה רודינה והמשיכה: "שמרנו על קשר עד שהגענו למצב שגם מעריצה חוצה גבולות כמו לסמס לבני זוג שהיו לי באותה תקופה אז. שם נחצה הקו האדום".

דניאל הייתה מסמסת לאייל בזמן שהייתם ביחד?

"גם. והיה לי עוד אקס שגם לו היא הייתה מסמסת. ואז היא גם יצאה איתו אחרי שנפרדנו".

האקס המשותף, אליו מתייחסת רוסלנה הוא אסי אדרי, דוגמן ואיש מכירות. השניים היו בזוגיות במשך שנה וחצי בזמן ההפסקה ביחסים שלקחו גולן ורוסלנה בזמנו. כשאדרי ורודינה נפרדו, זו חזרה לזרועתיו של גולן ואדרי הפך לבן זוגה של גרינברג.

"יכול להיות שציפו שאני לא אגיב, אבל ברגע שבחורה בראיונות עוקצת כל הזמן, ופה מנסה לרמוז איזה משהו אז גם אני יודעת לענות", אומרת רוסלנה. מאז שגרינברג וגולן עלו שלב ביחסים, השניים נראים לא מעט גם כשהם מבלים עם ילדיו של גולן מנישואיו לאילנית לוי, וגם עם בנו המשותף עם רודינה.

מפריע לך שהיא הופכת להיות קצת אמא שנייה שלו?

"קודם כל בוא לא נגזים, היא לא אמא שנייה, היא עוד ילדה. שתיים – לא, כי זאת הבת זוג שלו. לי יש בן זוג והוא כל יום עם יאן. אתה יודע אני מכבדת את המקום שיש לו בת זוג כמו שהוא מכבד את המקום שיש לי בן זוג וזה לא אמור בכלל להוות איזושהי בעיה. אני סומכת עליו בתור אבא שהוא יידע מה הכי טוב בשביל הבן שלו ואותו דבר הוא".

בשנה וחצי האחרונות, רוסלנה מנהלת זוגיות עם איתי פז, איש עסקים בתחום הנדל"ן וניכר שהשניים מעדיפים להרחיק את המצלמות ממערכת היחסים שלהם. כשנשאלה על השלב הבא בזוגיות, רוסלנה דווקא ניצלה את ההזדמנות להעביר מסר.



מחכה כבר לטבעת?

"מחכה. אני אף פעם לא מחכה לטבעת אבל במידה ותהיה הצעה כן. אני מקווה שהוא הבין את הרמז. הוא יודע".