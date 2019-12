עוד סיכום עשור שווה במיוחד נחשף, והפעם ממגזין פורבס שפרסם את רשימת האנשים המרוויחים ביותר במוזיקה של העשור שעוד רגע מאחורינו. אלו מוזיקאים תפסו את העשירייה הראשונה וכמה הרוויחו במהלך עשר השנים האחרונות?

את הרשימה סוגרת במקום העשירי ליידי גאגא, עם הכנסות של 500 מיליון דולר, מתוכם סכום נכבד מהכנסות הסרט 'כוכב נולד'. אל המקום התשיעי הגיעה הזמרת שחולקת עם גאגא את האהבה לסטיילינג המשוגע: קייטי פרי, עם 30 מיליון דולר יותר מהליידי.

למקום השמיני הגיע המבוגר ביותר ברשימה, פול מקרטני בן ה-77, עם 535 מיליון דולר, שבעיקר הגיעו מהתמלוגים לשירי הביטלס, רק מהעשור האחרון. לא רחוק ממנו במקום השישי, הגיע עוד אחד מגדולי הזמרים של פעם, שעדיין מוכיחים שהעולם לא שייך רק לצעירים, אלטון ג'ון, עם 565 מיליון דולר. במקום השישי - אלטון ג'ון | צילום: getty images

אפילו זוג נשוי אחד נכנס לעשירייה הפותחת. במקום השביעי מדורג המפיק והראפר ג'יי זי, בן זוגה של ביונסה, עם הכנסות של 560 מיליון דולר, לעומת קווין בי, התמקמה הרבה מעליו במקום השלישי, עם רווחים של כ-685 מיליון דולר, בין היתר מהכנסות מעסקאות משתלמות יותר עם חברות אופנה גדולות.

את המקומות החמישי והרביעי תפסו פאף דדי ולהקת U2, עם הכנסות של 605 מיליון ו-675 מיליון דולר (בהתאמה).

אל המקום השני הגיעה הצעירה ביותר והאישה הרביעית ברשימה, טיילור סוויפט בת ה-30, שזכתה בתואר אמנית העשור ועקפה את מייקל ג'קסון עם שיא הזכיות של ה-AMA. כשהיא רק בעשור השלישי לחייה, עשתה סוויפט כ-825 מיליון דולר, ועקפה לא מעט אנשים ותיקים ממנה בתעשייה. הצעירה ברשימה במקום השני: טיילור סוויפט | צילום: Andrew H. Walker / Staff - gettyimages

את המקום הראשון והיוקרתי תפס הראפר והמפיק המוזיקלי ד"ר דרה, שאמנם הלהיט הכי גדול שלו עם סנופ דוג ("The Next Episode") יצא לפני שנות ה-2000, אבל בזכות העסק המצליח שפתח, הוא הצליח להביס את כולם ולשלשל לכיסו כ-950 מיליון דולר. הכסף הגדול של הד"ר הגיע פחות מהמוזיקה ויותר בזכות האוזניות שלו: רגע לפני תחילת העשור, הוא הקים את מותג האוזניות 'Beats by Dre', שהפך להצלחה מטורפת ונמכר לפני חמש שנים לאפל בשלושה מיליארד דולר. המנצח הגדול: ד"ר דרה | צילום: Chelsea Lauren, GettyImages IL