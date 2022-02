השופטת בדימוס אתי כרייף הגיעה אמש (שני) להשקת הסרט "חתונה בהפתעה" תמורת סכום של עשרת אלפים שקלים, בחסות מותג האופנה GUESS. לאותו אירוע הגיעה גם חני נוה, גרושתו של יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה. View this post on Instagram A post shared by ערב טוב עם גיא פינס (@erevtov)

כזכור, כרייף הפכה לאחד השמות הבולטים בישראל בתקופה האחרונה. בראיון מיוחד שנתנה לתוכנית "עובדה" היא התייחסה לפרשת "מין תמורת מינוי" בה נחשדה בהתערבות חרגיה בתהליך המינוי שלה לשופטת בתמורה לשוחד מיני. לאחרונה פורסם כי היא התפקדה למפלגת הליכוד.