מיכל אנסקי: "המראות לא חברות שלי בזמן האחרון"

מיכל אנסקי חגגה את החיים, תמונות בבגד ים שחושפות גוף חטוב, פרסומות לתכשיטים, הנחייה בטלוויזיה, זוגיות חדשה, ואז זה קרה. במהלך טיסה סבלה מכאבי אוזניים וכשירדה מהמטוס, לא הצליחה להזיז את פניה ואושפזה. "הציק לי ככה, קילו פה וקילו שם, מתחילים להיות לי קמטוטים, אולי אני אעשה בוטוקס וכל הקשקוש הזה", שיתפה אנסקי בזמן ההכנות לפסטיבל קאן. "אבל עכשיו זה ממקום אחר הרבה יותר שלו, שלם ובטוח בעצמו. ואפילו עכשיו כשאני שבורה או עקומה בהרבה מאוד מובנים, אני מרגישה הרבה יותר שלמה". View this post on Instagram C'est beau, la vie en rouge ❤ @jb_jewelers @shiranmania @claritytlv @degrisogono @rotatebirgerchristensen #michaella by @lafayette_italy A post shared by Michal Ansky (@michalansky) on May 21, 2019 at 1:39am PDT השיתוק ממנו סובלת מיכל אנסקי, קרוי על שם בל, שיתוק זמני בשרירי הפנים שגורם לכאבים, חולשה, איבוד חוש הטעם ועוד תסמינים לא נעימים. רק במחצית מהפנים, מלמעלה למטה, הפרצוף נראה קפוא ולא סימטרי. התסמונת הזאת נוטה לחלוף כמעט תמיד אחרי כמה ימים או שבועות ארוכים. לקח זמן עד שאנסקי החליטה לשתף את עוקביה במה שעובר עליה וקיבלה גל תמיכה ואיחולי החלמה. אנסקי: "גם אם זה יישאר, אני מרגישה שלמה" | צילום: מתוך האינסטגרם של מיכל אנסקי "כל יום זה משתפר. אני פתאום רואה שחזרה לי הגומה קצת עכשיו. זה הכי הרבה שהסתכלתי בראי מאז שזה קרה לי", מודה אנסקי מול המצלמות. "מראות הן לא חברות שלי בזמן האחרון". אשת הטלוויזיה עוד לא חזרה לעצמה לגמרי אך מספרת כי "גם אם זה יישאר ככה, אני עדיין מרגישה שלמה". "ערב טוב עם גיא פינס": א'-ה' ב-18:50, קשת, ערוץ 12. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן