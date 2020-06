הזוג המלכותי של חדשות 12, אדוה דדון וגלעד שלמור, הפכו לפני חמישה חודשים להורים בפעם הראשונה כשאילן הקטנה הגיחה לאוויר העולם. ביום א', חגג שלמור את יום הולדתו ה-37 ולכבוד המאורע החגיגי, דדון הכינה לו הפתעה מרגשת.



בדרך קבע, שלמור מקריא לבתו הקטנה סיפור מקורי שכתב, העוסק בפניה היפות של אילן. לכבוד יום ההולדת, דדון החליטה להפתיע את בעלה ולהוציא את הסיפור שכתב כספר שמעבר למילים היפות של שלמור, כולל גם איורים וכריכה קשה. הספר, שהודפס בחמישה עותקים, חולק לבני המשפחה, אך מקורות מספרים כי מתקיימות כבר שיחות עם הוצאות ספרים.

"מהיום, אני גלעד שלמור, כתב חדשות, חוקר אפריקה ויוצרו הגאה של ספר ילדים שהודפס במהדורה מוגבלת של חמישה עותקים", כתב שלמור באינסטגרם ולא שכח להודות לאשתו. "תודה לאדוה אהובתי שמסוגלת להזיז הרים אבל לא עושה את זה כי בתכל'ס היא לא מוצאת את זה מאתגר. זכיתי בך. במלא מובן המילה".