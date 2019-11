View this post on Instagram

רציתי. כל כך רציתי שהם יגיעו ממני (כן יגיעו... עדיין לא מאמינה שמדברת ברבים♥️♥️). חלמתי לחוות הריון, לראות שני פסים על מקל, חלמתי על בטן עגולה, על ״קרייבים״ הזויים באמצע הלילה, להרגיש בעיטה בבטן ולהניח את היד של עומרי שירגיש גם הוא וכשכאב לי עמוק בלב, חלמתי אפילו על צירים. יותר מהכל חלמתי שנהיה הורים. החיים הובילו אותנו למסלול קצת אחר בדרך להורות, אולי ארוך ושונה ממה שדמיינו אבל החלום שלנו עתיד להתגשם בקרוב והמתנה תהיה זו שחלמנו עליה כל השנים. עומריקו, אהבת חיי מאז ומתמיד, אני כבר לא יכולה לחכות להקים איתך משפחה.