ענבר גפני. אישם חכם, מוכשר, יצירתי, סקרו ואוהב אדם. כל אלה למדתי משנתיים אינטסיביות של עבודה משותפת. בבת אחת ובלי אזהרה מוקדמת הוא נפטר. איך זה יכול להיות ????? תנוח על משכבך בשלום. הלוויה ביום ה בבית העלמין ביקנעם.