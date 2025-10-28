גל הפיצות הנאפוליטניות שפקד אותנו בשנים אחרונות גרם לכל הז'אנרים האחרים של הפיצות לקחת צעד אחורה. אבל הפיצה הניו יורקית עוד לא אמרה את המילה האחרונה. ובצדק. לעומת הנפוליטנית האישית והאלסטית שדורשת סכין ומזלג או מספריים ולרוב תאכל בישיבה במסעדה, האסכולה הניו יורקית מביאה עימה פיצות גדולות בהרבה, עם סלייסים קריספיים שעשויות מבצק שמחזיק את כל התוספות ושכיף להחזיק ביד ולאכול באמצע הרחוב או מקסימום על כסא בפיצרייה.

פיצה זאת מאשדוד ופיצה ברוקלין בתל אביב עושות את זה היטב, ועכשיו הטרנד החם מגיע גם לראשון לציון. לואיז, שנפתחה ברחוב רוטשילד בעיר, היא האחות הצעירה של מוסד ראשל"צי מוכר וידוע, ברנרד, שפועל בלב רוטשילד כבר 16 שנה, עוד לפני שהפך לרחוב הבילויים של העיר. ברנרד היה שם לפני כולם, בית קפה שאין אחד אחר בארץ שדומה לו, לא באווירה ולא בנראות.

הכי ניו יורק במרכז ראשון לציון | צילום: לין לוי, mako אוכל

כעת חברו אנשי ברנרד, האחים עופר ומיכאל עין ישי, לפיציולו רענן נוסל שנבחר ביולי האחרון לאחד מ-100 הפיציולו הטובים בעולם מטעם A.O.C.R.I - האקדמיה האיטלקית הרשמית לאמנות הפיצה. נוסל והאחים עין ישי, ביחד עם עילאי שקד שעבד בברנרד 9 שנים, פתחו פיצרייה שלא דומה לאף פיצרייה אחרת, בדיוק כמו שעשו בבית הקפה שלהם.

כל סלייס, סלייס! | צילום: לין לוי, mako אוכל

על הבר של לואיז | צילום: לין לוי, mako אוכל

לואיז קרויה על שם השיר של מאיר אריאל "ברנרד ולואיז", והיא ממוקמת בחלל שפתוח כולו לרחוב. הוא מעוצב בסגנון הווילג' בניו יורק. משהו בין בית הקפה מ"חברים" לבין פיצרייה שכונתית של פעם. באזור שבו פותחים את הבצקים ומכינים את הפיצות יש קיר זכוכית המאפשר לראות מהרחוב את כל התהליך. בפנים נמצא המטבח עם התנורים שתחום בבר ישיבה עם מקומות ישיבה גבוהים וכיסאות מרופדים בעור. יש גם שולחנות גבוהים צמודים לקיר ושולחנות נמוכים קטנים פרוסים על הרחוב לצד ספסלים ארוכים.

יש גם עם סטרצ'טלה | צילום: לין לוי, mako אוכל

בוויטרינה יש 6 פיצות משפחתיות ענקיות שמהן אפשר לקחת סלייסים, ויש גם אפשרות לפיצה אישית בקוטר 30 ס"מ. משולש רגיל של פיצה עולה פה 20 שקלים, סלייסים עם תוספות עולים 25 שקלים. מבחר הפיצות כולל מרגריטה (95 שקלים למגרש ענק בקוטר 48 ס"מ); פיצה עם קרם פטריות שמכינים במקום, מוצרלה ופרמזן מעל; פיצה פולנטה; פיצה ים תיכונית עם זיתים, חריף ובצל סגול, שעליה פטה וזילוף דבש (115 שקלים למגש). מי שמזמין פיצה אישי יכול להזמין פיצה מרינרה (72 שקלים) או פיצה "מתעתעת" עם עגבניות קונפי, צ'ילי קונפי, מוצרלה, פרמזן ורוטב סאטה בוטנים (72 שקלים). מדי יום יש גם כמה ספיישלים.

פיצה לואיז בראשון לציון | צילום: לין לוי, mako אוכל

נותנים כבוד לסלייס. לואיז | צילום: לין לוי, mako אוכל

הבצק הוא על בסיס ביגה ויש בו 3 סוגי קמחים. הוא עובר התפחה ארוכה של 72 שעות, כלומר 3 ימים ב-3 מקררים שונים שבכל אחד מהם טמפרטורה אחרת. הפיצות שבוויטרינה הן 90% מוכנות ואחרי ההזמנה מקבלות סגירה מהירה בתנור, מה שנותן להן את הביס הקריספי השונה כל כך מהנאפוליטנית. אני טעמתי מרגריטה עם סטרצ'טלה, דבש ופסטו שהייתה פשוט מעולה, וגם פיצה עם ראגו פטריות שהייתה שונה וטובה יותר מכל פיצת פטריות שאני מכירה.

הוויטרינה של לואיז | צילום: לין לוי, mako אוכל

לצד הפיצה של לואיז מוגשים גם רטבים, למי שרוצה עוד קיק של טעם. יש פה שמן כוסברה ונענע (טעים ביותר), איולי סרירצ'ה, רוטב עגבניות חריף, קונפי שום, קונפי צ'ילי ואיולי פלפלים ירוקים או אדומים. כשתבחרו את הפיצה שלכם, במקום ימליצו לכם איזה רוטב הכי מתאים לה.

רואים הכל מבחוץ. לואיז | צילום: לין לוי, mako אוכל

נוסל, שאחראי על כל הטוב הזה, מעורב בלא מעט פרויקטים והקמות של פיצריות בארץ. את הבצק הניו יורקי שמוגש בלואיז הוא פיתח ברענניס בזמן הקורונה. למרות שהמפעל שהקים באיטליה נקלע לקשיים בשל המלחמה, בעיקר בגלל הקושי לשווק מוצרים שמזוהים ישירות עם ישראל, נוסל עושה חיל בארץ, וזה מאוד משמח. הוא אחראי על עוד לא מעט פיצריות ניו יורקיות בארץ, כמו 194 ברחובות, אלתר בהרצליה, A.B.A בקרית אונו וניצה בהוד השרון, כולן פיצריות מצוינות. עכשיו גם ראשל"צ קיבלה את מה שמגיע לה