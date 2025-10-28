סלייסים ענקיים ואווירה תוססת: הפיצרייה הניו יורקית הראשונה בראשל"צ
בלב רחוב רוטשילד בראשון לציון פתחו אנשי ברנרד האהוב את לואיז, הפיצרייה הניו יורקית הראשונה בעיר, ביחד עם מי שהוא אחד הפיציולו המוכשרים בארץ. יש פה עיצוב אולד סקול ניו יורקי, משולשי ענק ותוספות מרגשות. כל הפרטים
גל הפיצות הנאפוליטניות שפקד אותנו בשנים אחרונות גרם לכל הז'אנרים האחרים של הפיצות לקחת צעד אחורה. אבל הפיצה הניו יורקית עוד לא אמרה את המילה האחרונה. ובצדק. לעומת הנפוליטנית האישית והאלסטית שדורשת סכין ומזלג או מספריים ולרוב תאכל בישיבה במסעדה, האסכולה הניו יורקית מביאה עימה פיצות גדולות בהרבה, עם סלייסים קריספיים שעשויות מבצק שמחזיק את כל התוספות ושכיף להחזיק ביד ולאכול באמצע הרחוב או מקסימום על כסא בפיצרייה.
פיצה זאת מאשדוד ופיצה ברוקלין בתל אביב עושות את זה היטב, ועכשיו הטרנד החם מגיע גם לראשון לציון. לואיז, שנפתחה ברחוב רוטשילד בעיר, היא האחות הצעירה של מוסד ראשל"צי מוכר וידוע, ברנרד, שפועל בלב רוטשילד כבר 16 שנה, עוד לפני שהפך לרחוב הבילויים של העיר. ברנרד היה שם לפני כולם, בית קפה שאין אחד אחר בארץ שדומה לו, לא באווירה ולא בנראות.
כעת חברו אנשי ברנרד, האחים עופר ומיכאל עין ישי, לפיציולו רענן נוסל שנבחר ביולי האחרון לאחד מ-100 הפיציולו הטובים בעולם מטעם A.O.C.R.I - האקדמיה האיטלקית הרשמית לאמנות הפיצה. נוסל והאחים עין ישי, ביחד עם עילאי שקד שעבד בברנרד 9 שנים, פתחו פיצרייה שלא דומה לאף פיצרייה אחרת, בדיוק כמו שעשו בבית הקפה שלהם.
>> הסלייס הכי טוב: אלה משולשי הפיצה הכי טובים בארץ
לואיז קרויה על שם השיר של מאיר אריאל "ברנרד ולואיז", והיא ממוקמת בחלל שפתוח כולו לרחוב. הוא מעוצב בסגנון הווילג' בניו יורק. משהו בין בית הקפה מ"חברים" לבין פיצרייה שכונתית של פעם. באזור שבו פותחים את הבצקים ומכינים את הפיצות יש קיר זכוכית המאפשר לראות מהרחוב את כל התהליך. בפנים נמצא המטבח עם התנורים שתחום בבר ישיבה עם מקומות ישיבה גבוהים וכיסאות מרופדים בעור. יש גם שולחנות גבוהים צמודים לקיר ושולחנות נמוכים קטנים פרוסים על הרחוב לצד ספסלים ארוכים.
בוויטרינה יש 6 פיצות משפחתיות ענקיות שמהן אפשר לקחת סלייסים, ויש גם אפשרות לפיצה אישית בקוטר 30 ס"מ. משולש רגיל של פיצה עולה פה 20 שקלים, סלייסים עם תוספות עולים 25 שקלים. מבחר הפיצות כולל מרגריטה (95 שקלים למגרש ענק בקוטר 48 ס"מ); פיצה עם קרם פטריות שמכינים במקום, מוצרלה ופרמזן מעל; פיצה פולנטה; פיצה ים תיכונית עם זיתים, חריף ובצל סגול, שעליה פטה וזילוף דבש (115 שקלים למגש). מי שמזמין פיצה אישי יכול להזמין פיצה מרינרה (72 שקלים) או פיצה "מתעתעת" עם עגבניות קונפי, צ'ילי קונפי, מוצרלה, פרמזן ורוטב סאטה בוטנים (72 שקלים). מדי יום יש גם כמה ספיישלים.
הבצק הוא על בסיס ביגה ויש בו 3 סוגי קמחים. הוא עובר התפחה ארוכה של 72 שעות, כלומר 3 ימים ב-3 מקררים שונים שבכל אחד מהם טמפרטורה אחרת. הפיצות שבוויטרינה הן 90% מוכנות ואחרי ההזמנה מקבלות סגירה מהירה בתנור, מה שנותן להן את הביס הקריספי השונה כל כך מהנאפוליטנית. אני טעמתי מרגריטה עם סטרצ'טלה, דבש ופסטו שהייתה פשוט מעולה, וגם פיצה עם ראגו פטריות שהייתה שונה וטובה יותר מכל פיצת פטריות שאני מכירה.
לצד הפיצה של לואיז מוגשים גם רטבים, למי שרוצה עוד קיק של טעם. יש פה שמן כוסברה ונענע (טעים ביותר), איולי סרירצ'ה, רוטב עגבניות חריף, קונפי שום, קונפי צ'ילי ואיולי פלפלים ירוקים או אדומים. כשתבחרו את הפיצה שלכם, במקום ימליצו לכם איזה רוטב הכי מתאים לה.
נוסל, שאחראי על כל הטוב הזה, מעורב בלא מעט פרויקטים והקמות של פיצריות בארץ. את הבצק הניו יורקי שמוגש בלואיז הוא פיתח ברענניס בזמן הקורונה. למרות שהמפעל שהקים באיטליה נקלע לקשיים בשל המלחמה, בעיקר בגלל הקושי לשווק מוצרים שמזוהים ישירות עם ישראל, נוסל עושה חיל בארץ, וזה מאוד משמח. הוא אחראי על עוד לא מעט פיצריות ניו יורקיות בארץ, כמו 194 ברחובות, אלתר בהרצליה, A.B.A בקרית אונו וניצה בהוד השרון, כולן פיצריות מצוינות. עכשיו גם ראשל"צ קיבלה את מה שמגיע לה
לואיז. רוטשילד 79, ראשון לציון. 03-5566400. ראשון-חמישי החל מ-14:00. כשר