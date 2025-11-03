ילדי ישראל של היום מתמקדים בשלושה מאכלים שהם מוכנים (חלקם דורשים) לאכול: סושי, המבורגר ופיצה. אם תשאלו אותי, הפיצה כבר סתמית מדי עבורם, ואת מקומה בהיכל התהילה תפס הסושי על שלל נגזרותיו. ולא בכדי, המטבח היפני הפך מאוד טרנדי הודות לרשתות החברתיות, בעיקר טיקטוק, שהפכה את הגרסאות המערביות יותר של מנות יפניות לוויראליות במיוחד. כמה מערביות? בואו נגיד שאת מה שעשו שם למאכל המאופק הזה ספק אם יש יפני שיסכים לטעום.

ראינו לא מעט הכלאות שנוצרו הודות לטרנדיות של הסושי. סנדוויץ' סושי בטמפורה, למשל, וסושי של הביוקר עם כבד אווז. עוגת סושי וג'חנון סושי (כן כן, אתם רואים נכון, וזה כמובן בגלל הסרט האחרון של שלישיית מה קשור), והלהיט האחרון שכובש את המקומות הכי טרנדיים בתל אביב - ההנד רול.

אבל שום דבר לא הכין אותנו לסושי בורגר, מנה שהתפוצצה ברשתות עם מיליוני צפיות, כולל מתכונים שמסבירים איך מכינים אותה בבית. עד היום מי שרצה לשים יד על המנה הוויראלית הזאת (כולל אני), נאלץ להכין אותה לבד. ועל אף שזו באמת לא משימה מורכבת מדי שמצריכה ידע ויכולות במטבח, מדובר במנה שהרבה יותר נחמד לצרוך במסעדה. ועכשיו מתברר שגם אפשר, לראשונה בישראל.

סושי בורגר. שתי הגרסאות | צילום: לין לוי, mako אוכל

סושי בורגר צמחוני | צילום: לין לוי, mako אוכל

יומי סושי ליין, רשת סושיות המונה 7 סניפים, מציעה כעת בורגר סושי ב-2 גרסאות, עם דג וצמחונית. מדובר במנה בטיגון עמוק (למרות שאפשר להכין אותה בבית גם בלי טיגון), והרעיון פשוט: מגלגלים אצה עם אורז סושי ועם שאר המרכיבים (אבוקדו, דג וירקות), יוצרים צורה של המבורגר ושולחים לטיגון עמוק מהיר. ביומי סושי אפשר לבחור בין טונה לסלמון, ואפשר גם לבחור את הירקות שייכנסו למנה, כולל טמגו, קונפיו וטופו.

ניסינו את גרסת הסלמון (64 שקלים) ובורגר צמחוני (57 שקלים) עם בטטה (שהיה הרבה מאוד ממנה). בשתי הגרסאות קיבלנו תוצאה עבה למדי, כלומר כריך סושי שמצריך יד גדולה כדי להחזיק ופתיחה רחבה של הפה כדי לנגוס בו.

סושי לא רע בכלל. יומי סושי ליין | צילום: לין לוי, mako אוכל

איך היה, תשאלו? הילדים שמחו וטרפו הכל ולי הספיק ביס אחד כדי לקבל צרבת. בגדול מדובר בגימיק לא הכי בריא אבל גם לא נורא מזיק פעם בכמה זמן, וכמובן שהיתרון הגדול הוא האפשרות לספק את הטירוף הזה לילדים בלי ללכלך את המטבח.

ואם כבר הגענו עד לכאן (סניף הרשת בנתניה), ונחשפנו לרשת סושיות שנפתחה פה מתחת לרדאר, החלטנו לטעום גם את הסושי שמכינים במקום. התפריט של יומי סושי ליין מציע מנה ראשונה אחת שהיא חמוצים אסיתיים (18 שקלים), סושי בהרכבה (27-50 שקלים) ורולים ספיישל בטווח מחירים של 33-58 שקלים לרול (רובם הגדול עולה פחות מ-50 שקלים). יש גם ניגירי סלמון (31 שקלים) ופוקי (68 שקלים), קומבינציות ומגשי סושי ועל הקירות תלויות תמונות של מנות אורז ונודלס מוקפצות שאינן בתפריט.

הסניף הנתנייתי הוא מאוד פונקציונלי. יש בו עמדת הזמנה עצמית אחת, ושני סושימנים שעובדים צמוד זה לזה מעבר לדלפק ונעזרים במכונה שמזינים לתוכה אורז ונורי והיא מוציאה את המצע המוכן לסושי. ההזמנות המוכנות מונחות על הדלפק, ויש גם כמה שולחנות למי שרוצה לאכול במקום. היה קשה לנו לשבת בפנים בגלל ריח מאוד חזק של טיגון ודגים, אז ישבנו בחוץ באוויר הפתוח, עם עוד מלא תלמידים שזה עתה סיימו את יום הלימודים.

