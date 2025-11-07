צ'אקולי משיקה: מגש אנדלוסי לצהריים ב-39 שקלים, תל אביב

השפית ירדן שי מביאה את דרום ספרד לתל אביב ושוברת את השוק עם מחיר בלתי נתפס לארוחת צהריים. במחיר הזה תקבלו בצ'אקולי את המגש האנדלוסי - פתיחת שולחן עם 6 מנות המוגשת במרכז. המנות צפויות להתחלף אבל כנראה יהיו ביניהן פסטייה זנב שור בעלה סיגר; שעועית לבנה בקצ'יו אה פפה ומנצ'גו; אנשובי בטמפורה על עגבניות חריפות; ראשי קלמרי מטוגנים על חומוס ותטבילה; סלט ביצים, תפוחי אדמה, שמן פימנטון ובוטרגה; פלמידה כבושה; וקרוקט טונה.

הרברט סמואל 3, תל אביב. שני-חמישי 12:00-16:00

פותחים שולחן בצ'אקולי | צילום: סי פיש, יחסי ציבור

מוזס שופ הופכת לכשרה

בשורות משמחות לאוכלי הכשר. רשת ההמבורגרים מוזס שופ, שמונה 16 סניפים ברחבי הארץ, הופכת לכשרה עם פתיחת הסניף בסביון שיפעל מהשבוע הקרוב תחת השגחת הרבנות המקומית.

מסעדת תריסר חוגגת את ארבע אבני היסוד של המטבח המקומי, תל אביב

השף ענר בן רפאל פורמן חוגג את אבני היסוד של המטבח - מסורת, עונה, מטבח ערבי ומטבח עדתי - בארבעה שבועות של תוכן קולינרי. זה קורה במסעדת תריסר כחלק מחגיגות השנתיים למסעדה, שבמסגרתן בכל יום שני השף יארח אורח/ת ויגיש תפריט משותף של 7 מנות ושני קוקטיילים ב-400 שקלים לסועד. השבוע הוא אירח את הילה אלפרט, בשבוע הבא יהיה זה תמיר מיכאלי, ביום שני 22.11 תתארח פרח רסלאן וב-24-29.11 ישראל אהרוני.

האנגר 12, נמל תל אביב (קומה 2 של שוק הנמל). 074-7585353. שני-שבת 18:00-23:00

שף ענר בן רפאל | צילום: דריה קוזמינה, יחסי ציבור

שולחן השף של סן פלגרינו מגיע לארץ

Pellegrino Chef’s Table מציעים השנה חוויה קולינרית חדשה בישראל עם רשימת שפים שכוללת את שרון כהן, אוראל קמחי, מושיקו גמליאל ובני מדר, שיפתחו שולחנות שף לסדרת ערבי טעימות חד-פעמיים שבהם יבשלו ישירות מול הסועדים. הערבים יתקיימו במהלך נובמבר, בכל פעם עם שף אחר ובמסעדתו. מחיר הארוחה: 1,200 שקלים לזוג.

שפס טייבל של סן פלגרינו | צילום: שוקי כהן, יחסי ציבור

פסטיבל הקינוחים של שרונה מרקט חוזר, תל אביב

שרונה מרקט מזמין את הקהל למהדורה חמישית של פסטיבל הקינוחים, שיתקיים ב-12-14.11. בין המשתתפים: עמוסרי, שני קידר כהן, Stroopy ,Holy Crack Pie, רחלי ורניר, Oryosss ,Lor an’s, מנאל, המהפכה הירוקה, הברוליה, Fika ,Fatish, אלה פטיסרי, Gabby’s Goodies, לילי בייקרי, אלין שוקולד, Deli Cafe, ליבי פטיסרי ותושה. בנוסף, גבריאלה מגבי'ז גודיז משוק הכרמל תשיק את נבחרת העוגיות החדשה שלה; אסף גרושבסקי ימכור את הקנולי שלו במבחר מילויים, וגם את הטירמיסו המפורסם בסיר ג'חנון; גיא ברדה (מאסטר שף) תגיע עם מותג הג'לטו Ka-fu ומבחר הגלידות האסייתיות שלה; הקונדיטור אלון בויאנובר מ-Buyanover Bakery ימכור קינוחי ראווה; והשף האיטלקי אנדראה מאג'י מהפסטצ'רייה Casa Tua יגיע עם מבחר מאפי קורנטו.

שרונה מרקט, אלוף קלמן מגן 3, תל אביב. רביעי-חמישי 10:00-22:00, שישי 10:00-14:00

פסטיבל הקינוחים החמישי | צילום: אלון ולנסי, יחסי ציבור

נינה ביאנכה תארח את יונתן רושפלד, קריית עקרון

לרגל חגיגות 7 השנים לקיומה תארח נינה ביאנכה את השף יונתן רושפלד לערב של מנות כשרות בהשראת מסעותיו בעולם. זה יקרה ב-19.11 מהשעה 19:00, ובין המנות שיגישו שף המסעדה ירין עמירה והשף רושפלד יהיו מנגולד גבינת צאן מפולפלת - תבשיל גבעולים ושום ירוק; טרטר טונה בלופין הבנרו; טרטר דג לבן על קישוא בייבי עם לאבנה מעושנת; ופילה לברק עם פריקי, קרם סלרי ושמן מנגולד.

סמטת ברקן 1, צומת ביל"ו, קריית עקרון. 08-9480080. כשר

נינה ביאנקה חוגגת 7 שנים עם יונתן רושפלד | צילום: עידן צור, יחסי ציבור

שוק איכרים חדש בשוק הפשפשים, יפו

השוק החדש יפעל בימי רביעי אחר הצהריים ובערב ויציע עשרות דוכנים של תוצרת חקלאית ומזון מרחבי הארץ, לצד יצרני מזון מקומיים מיפו. בנוסף יתקיימו בו אירועי תוכן ותרבות ושיתופי פעולה עם יקבים, אומנים ושפים מתחלפים.