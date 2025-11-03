תל אביב

סניור, מסעדת שף

כמעט עשור לאחר שפתח במושב גינתון את מתחם האירועים מטבחצר, חוזר השף אייל סניור לארח. הפעם הוא הולך על כל הקופה עם סניור, מסעדה חדשה ואינטימית בהובלתו יחד עם המסעדן גל נוי (לשעבר מנכ"ל קבוצת טאיזו ואיש מסעדנות ותיק). סניור נפתחה בלב אזור התעשייה ברחוב יצחק שדה בתל אביב, בין מוסכים, נגריות ובתי מלאכה. העיצוב במקום נועד להעניק תחושה של סלון ביתי. יש פה 30 מקומות ישיבה והמסעדה פועלת 3 ימים בשבוע בלבד. השף ושותפו מבשלים, מוזגים ומארחים, ובין המנות בתפריט אפשר למצוא במיה חרוכה לצד שמנת חמוצה עם ת'טבילה וסלסת עגבניות (54 שקלים); קוקי סן ז'אק צרובים עם קרם אפונה וטפנד זיתים שחורים (98 שקלים); ריזוטו שרימפס בציר עוף עם שומר ואבקת לימון פרסי (98 שקלים); טורטליני במילוי טלה מפורק בציר עגבניות (64 שקלים) ושקדי עגל עם קרם ארטישוק ירושלמי וירקות צלויים (114 שקלים). תפריט היין אישי לא פחות מהמסעדה, ויש בו יינות שנבחרו משלושה יקבים קטנים במעגל הקרוב לשניים.

סניור, רבניצקי 4, תל אביב. שלישי-חמישי 18:30-23:30

סניור. מסעדת שף חדשה שנפתחה בין המוסכים | צילום: אמיר מנחם, יחסי ציבור

שרקוטרי, סנדוויצ'יה

רחוב אלנבי נראה יותר ויותר כמו תעלת בלאומליך, אבל זה לא מפריע ליזמים קולינריים. המקום האחרון שנפתח ברחוב בינות להריסות הוא כריכייה חדשה, וייתכן שזו רק ההתחלה של הרנסנס שיחווה הרחוב הזה בעתיד הקרוב. כבר עכשיו יש פה נהירה של עסקים, שבעליהם כנראה מאמינים שיום אחד זה יהיה רחוב שווה ממש. בין השאר נפתחו פה גוגיס השיפודייה, גוד בייגלס, פיצרייה לילית ועכשיו גם הסנדוויצ'יה הזו שנקראת שרקוטרי, המתמחה, מן הסתם, בכריכי שרקוטרי - בשר כבוש מותסס ומבושל במקום בשיטות המסורתיות ובעבודת יד. את המקום פתח דור ברנשטיים, שאורז את הבשרים לתוך פוקצ'ות אווריריות, והוא מציע תפריט משתנה בהתאם לשעה ביום ועונות השנה.

אלנבי 122, תל אביב. ראשון-חמישי 11:00-00:00





מרכז

Sizzle קריספי צ'יקן

פתח תקווה מקבלת זכות ראשונים: קריספי צ'יקן חדש בשם סיזל נפתח בעיר, וזה הסניף הראשון של מה שבסופו של דבר תהיה רשת חדשה. התפריט מציע קריספי צ'יקן קלאסי (58 שקלים או 84 שקלים לארוחה), קריספי צ'יקן ספייסי וקריספי בצל עם צ'יפוטלה, טבעות בצל, כרוב לבן וחמוצים. יש פה גם נאגטס, שניצלונים, כנפיים, שוקיים, ארטישוק א-לה רומנה, טבעות בצל, צ'יפס, ואפילו וואפל צ'יפס.

סיזל, שחם 30, פתח תקווה. 03-7440111

Shake Shack מגיעה לקריית אונו

רשת ההמבורגרים החביבה השיקה את הסניף החמישי בארץ, הפעם בקריית אונו. הסניף ממוקם בקניון קריית אונו ויש בו כ-100 מקומות ישיבה בחללים מגוונים המתפרסים על פני 280 מ"ר. חלל הישיבה עוצב בהשראת הטבע, עם צמחייה תלויה המחברת בין הפנים לחוץ ויש בו שילוב של יצירות אמנות של האמן PESH וכמובן את כל המנות שמציעה הרשת.

שייק שאק, המלך 37, קניון קריית אונו

שייק שאק.ברוכים הבאים לקריית אונו | צילום: מיי סושיאל, יחסי ציבור

צפון

קפה פילוסוף

קפה פילוסוף הוא העסק הראשון שנפתח באזור גליל העליון. בבוקר הוא משמש בית קפה ובערב הופך למרכז תרבות. במקום מציעים קפה איכותי, אלכוהול, מאפים, כריכים וסלטים, ומתקיימים בו ערבי קונספט, הרצאות והופעות. אפשר גם לקנות במקום תקליטים ומרצ׳נדייז.

קיבוץ הגושרים. 054-4442930

דפנהל'ה

בהשקעה של לא פחות מ-14 מיליון שקלים, נחנך בקיבוץ דפנה הצפוני מתחם בילוי ואוכל חדש. הוא ממוקם בכניסה לקיבוץ ונבנה תוך שימוש בחומרי בנייה ועיצוב ירוקים. בין השאר פועלים במתחם עסקי אוכל כמו פיצה טראק, בייקרי-ג'ולאן, גלידה בוזה ומסעדת קלומפוס הצפויה להיפתח בו בחודש הבא.

דפנל'ה, קיבוץ דפנה | צילום: טלי רז, יחסי ציבור