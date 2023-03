הפריקסה של חיימיקו מגיע לשוק מחנה יהודה

הפריקסה של חיימיקו משיק סניף שישי, הפעם בשוק מחנה יהודה, ויציע את מנותיו המוכרות ומועטות השמן בעבודת יד: פריקסה טוניסאי, בוריקסה, בוריקסה משולב, פריקסה שקשוקה, בוריקסה שקשוקה, באגט טוניסאי, באגט שקשוקה, שקשוקה במחבת, סלט טוניסאי, בוריקה ביצה/תפו"א ובוריקה משולב. בגזרת הקינוחים תמצאו בוריקסה בננה לוטי, פריקסה שוקולד ומלבי שמנת/פרווה.

הפריקסה של חיימיקו. האגוז 6, שוק מחנה יהודה, ירושלים (צמוד לאיש האתרוגים)

מגנום אישי חינם בהזמנה מוולט מרקט

וולט גלידות שטראוס החליטו לפנק הערב את כל המזמינים מוולט מרקט בפיינט מגנום אישי במתנה, לכבוד המעבר לשעון קיץ (בלילה בין חמישי לשישי).

מגנום אישי מתנה | צילום: יחצ גלידות שטראוס

קבלת שבת בווינונה פוראבר

באווירת come as you are, ללא הזמנת מקום, פותח בר היין התל אביבי את שעריו מ-12:30 לקבלת שבת של ביטים גרוביים, יינות פראיים ותפריט מנות קטנות ומיוחדות לצד מנות דגל מהתפריט בניצוחו של שף אביתר מלכה. בין המנות: פלפל שושקה קלוי עם פטה צאן, סקורדיליה, קרם שקדים ושום יווני, גבינה עירקית על הפלאנצ'ה, עלי גפן מטוגנים וזרעי עגבניות, כבד קצוץ, גרבדלקס, חריימה בר ים ושרימפס צלויים בחמאת שום (כולן במחיר 91-22 שקל). והשבוע תגיע נטלי שפריר מעסיס למזוג יינות שבחרה.

וינונה פוראבר. שלמה המלך 2, תל אביב

צהריים וינונה. | צילום: רן בירן

סדרת המבורגרים חדשה ברשת Burgerim

רשת בורגרים הכשרה משיקה ארבעה המבורגרים גדולים ומיוחדים, כ-120 גר' לפני הצלייה, ואת כולם ניתן להגדיל: בורגר אש ועשן – בורגר פיקנטי מנתחי אנטריקוט ובקר, בצל מטוגן, חלפיניו מוחמץ, איולי סרירצ'ה, רוטב צ'ילי מתוק, סרירצ'ה אדום, חסה, בצל סגול ופרוסות מלפפון כבוש (49 שקל); בורגר ציידים – מנתחי אנטריקוט ובקר, עם קורנביף, ריבת בצל, איולי חרדל, חסה, בצל סגול ומלפפון כבוש (59 שקל); בורגר המלך – בורגר מנתחי אנטריקוט ובקר, עם קולסלאו, איולי סרירצ'ה, רוטב נפאלי, חסה, בצל סגול ומלפפון כבוש (49 שקל); וכריך ברוקלין – כריך קורנביף בלחמנייה עגולה, עם בצל מטוגן, קולסלואו, רוטב ברביקיו, איולי חרדל, בצל סגול, חסה ומלפפון כבוש (49 שקל).

המבורגרים גדולים חדשים ברשת בורגרים | צילום: חיים יוסף

מסורת לילשישי באסיף עם הדיי עפאים וזמרים

בסדרת מפגשי לילשישי (חמישי בערב) באסיף יפגוש השף והחקלאי הדיי עפאים שלל מוזיקאים לשיחה על עניינים שבין הצלחת ללב. המטבח יגיש את מנות הלילשישי המסורתיות, מכבד קצוץ ודגים מלוחים ועד חמין וקיגל (30-80 שקל), לצד מנות מסורתיות פחות, והבר יציע פרשנות מקומית לבית המרזח. במפגש הראשון, ב-30 במרץ, תתארח המוזיקאית אסתר רדא לשיחה על חירות אישית, הגירה ואימוץ זהות חדשה. מ-18:00, מחיר: 110 שקל לאדם.

אסיף. לילנבלום 28, תל אביב

תפריט חדש בדולפין-ים

המוסד הקולינרי הירושלמי מרענן את התפריט עם מנות כמו שרימפס בלאק טייגר, שמן זית, שום, עגבניות שרי וחציל שרוף (114 שקל), קרפצ'יו לוקוס, אשכולית, תפוז וצנוניות (62 שקל), כרובית בשמן לוהט, חמאת לימון וזעתר טרי (42 שקל), ופילה בר ים על מצע ריזוטו לבן עם חמאת לימון וזעתר טרי (146 שקל), ולצדן מגוון בשרים, פסטות, מנות צמחוניות ומנות ילדים.

דולפין-ים. שמעון בן שטח 9, ירושלים

פילה בר ים על מצע ריזוטו לבן עם חמאת לימון וזעתר טרי. | צילום: אסף קרלה

מקדונלד'ס פותחת שמונה סניפים חדשים

שלל שיפוצים וחידושים ברשת הוותיקה – סניף הדגל הוותיק של הרשת בקניון איילון נסגר לרגל שיפוץ וייפתח ביוני (הסניף השני בקניון בקומת הקולנוע פתוח), ואילו הסניף בנמל תל אביב ייפתח נפתח זה עתה לאחר שיפוצו. עד הקיץ ייפתחו לא פחות משמונה סנפים: שני סניפים בראשל"צ, ברחובות, בנס ציונה, בראש פינה, ברמת גן, באילת ובתחנת דלק הגליל. ובקרוב יחודשו גם סניפי אבנת פ"ת, אם המושבות וכפר סבא G.

קצפת משיקה סניף ברחובות

רשת הגלידריות הוותיקה מתחדשת בסניף דגל בקניון עופר רחובות. הגלידרייה החדשה, בהשקעה של 1.2 מיליון שקל, משתרעת על פני 80 מ"ר ומציעה מגוון רחב של טעמי גלידות שמנת, עוגות גלידה, פרוזן יוגורט, יוגורטים, וגם קרפ צרפתי, ופל בלגי ושייקים. זהו הסניף ה-27 של הרשת ועד סוף השנה ייפתחו עוד ארבעה, כולם כשרים למהדרין.

קצפת. קניון עופר, בילו 2, רחובות

ריבר נוחתת בסינמה סיטי באר שבע

הסניף ה-15 של הרשת האסייתית נפתח בימים אלה במתחם סינמה סיטי שבעיר הדרומית ומתפרש על פני לא פחות מ-350 מ"ר. בין המנות החדשות בתפריט תמצאו סביצ'ה אינטיאס בקארי (52 שקל), קרפצ׳יו דג לבן ביוזו (56 שקל), סוכריות סינטה על שיפוד בגריל פחמים (58 שקל), שקדי עגל צלויים בגריל פחמים (57 שקל), סטייק סינטה עם תפוח אדמה מפורק בגאראם מסאללה (120 שקל) ופילה מוסר צלוי בגריל רובטה על קרם קארי ירוק (110 שקל), ובקינוחים: טארט לימון פיסטוק (59 שקל) ןמוס וניל עם פירות טרופיים, דקוואז קוקוס, מרנג יוזו ליים (59 שקל).

ריבר | צילום: אסף קארלה