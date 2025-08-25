לה מוזה

בוטיק פטיסרי חדש נפתח בפרדס חנה, מכל המקומות. את המקום פתח אלון שאול, רק בן 27 אבל עוסק באפייה מאז שהיה בן 13. שאול מציע ויטרינה עם קינוחים צרפתיים, כריכים, סלטים ומאפים מתוקים ומלוחים, עם מבחר מרשים שכולל, בין היתר, קינוח לימון בזיליקום שמן זית (42 שקלים); קינוח אלפחורס אישי (42 שקלים); טארטלט פיסטוק ופירות אדומים (42 שקלים); ואקלר פסיפלורה פטל (26 שקלים). המקום מציע גם הפי האוור עם מבצעים על יין ופלטת גבינות רגילות או טבעוניות.

אחוזה 33, פרדס חנה-כרכור. 04-6224444. ראשון-חמישי 07:00-20:00, שישי 08:00-15:00, כשר

פטיסרי חדש בפרדס חנה. לה מוזה | צילום: גיא צמח, יחסי ציבור

נוצ'ה

רופטופ חדש במרכז ירושלים עושה חשק להשקיף על העיר. במקום יש בר ענק נוף מדהים וספריית יין עם קירות שקופים. הבר ממוקם בקומת הבריכה של מלון נוצ'ה, ומפעילים אותו אנשי קבוצת אנג'ליקה בהובלת השף מרכוס גרשקוביץ (מהבעלים של מסעדת אנג'ליקה הוותיקה). בתפריט יש הרבה דגים נאים, טוסטדות (ברוסקטות, אבל בסטייל) וטרטר בקר שמוגש לצד מח עצם. על תפריט קוקטיילים חתומה קבוצת פיקוק, והאווירה במקום היא של המקומות האופנתיים בחו"ל.

בן סירה 6 ירושלים. ראשון-רביעי 19:00-24:00, חמישי 19:00-01:00, כשר

קאסה פלאיה

הייתם מצפים שבעיר חוף יהיו הרבה מסעדות על הים. אבל מתברר שאשקלון מקבלת רק עכשיו מסעדת חוף אמיתית, אחרי 15 שנה שבעיר הדרומית לא היה מקום אחד שאפשר לאכול ולהשקיף בו על השקיעה קאסה פלאיה נפתחה על חורבות החופמן, מקום אייקוני שפעל פעם בעיר, והיא מנסה למשוך קהל צעיר. בקיץ הבא, כך מבטיח הבעלים טל הולנדר (שבבעלותו גם מסעדת מלכה וציפי), היא תהפוך למסעדת שף. בינתיים, החל מהצהריים ועד הערב מנגנים במקום דיג'ייז. תפריט האוכל מציע נשנושים כמו קבב דגים, פיש אנד צ'יפס, נאצ'וס, סלט יווני ועוד (42-65 שקלים למנה).

משה דורות 1, מתחת לחניה של אשקלונה. ראשון-שבת 11:00-20:00, 050-5656066, לא כשר

פראנזו

במתחם באזל נפתחה מעדנייה חדשה של אוכל ביתי. במקום מציעים סירים מלאים באוכל של בית כמו קציצות ברוטב עגבניות, סלמון בתנור ברוטב פסטו פיסטוק, כרעיים ברוטב אלי אוליו, עוף צלוי בשומר ותפוחים, אנטיפסטי, קוסקוס עם מרק ירקות, פסטה ברוטב אדום לילדים, שניצל עם פירה, קציצות דגים, פאי רועים טבעוני, לזניה בולונז ויש גם סלטים. אפשר לאכול במקום מצלחות ענקיות ועמוסות ואפשר לארוז הביתה. בקיצור, תושבי הצפון הישן, הרווחתם.

בזל 37, תל אביב. ראשון-חמישי 11:00-18:00, שישי החל מ-09:30

שמנא בית גלידה

שמנא החדשה בפרדס חנה היא לא סתם גלידריה, אלא בית גלידה שבו מאחורי כל טעם יש סיפור על היצרנים המקומיים שלנו. והסיפור הוא לא רק בטעמים המיוחדים ובייצור הארטיזנלי. בשמנא לא משתמשים בכלים חד פעמיים והגלידה מוגשת בכלי נירוסטה. בוויטרינה יש כ-22 טעמים, בינהם למון גראס, לאבנה, שמן זית ועוגיות זעתר, פופקורן מתוק וזעתר, מסקרפונה וקליפות לימון, תירס ועוד. בקיצור, מאוד מיוחד כאן ולא דומה לשום גלידרייה אחרת בארץ וכמובן שהכל מיוצר מחומרי גלם מקומיים. הג'לטו נשמר במכלי פוצטי כמו באיטליה, ואת הגלידה, הסורבה והקינוחים מכינים במטבח שמאחורי קיר זכוכית.

האורנים 20, פרדס חנה כרכור. ראשון-חמישי 12:00-21:00, שישי 10:00-17:00

קפה פלור במלון פליי

אחרי סניף מצליח בגבעתיים ועוד אחד בקרית מוצקין, קפה פלורה פתחו את הסניף השלישי, הפעם בחוף הצוק בתל אביב, במלון פליי. גם כאן מאור סהר ועידן שמו מציעים אווירה שכונתית בסגנון פריזאי, רק שהפעם יש גם שדרוג רציני – הנוף לים. בתפריט יש כריכים מעולים ומאפים. בצהריים מתחילים להכין גם פיצות והתפריט משתדרג עם מנות כמו סלמון בקראסט, קציצות ירק, טורטליני ועוד.

בתוך מלון פליי, חוף הצוק. ראשון-חמישי 07:30-22:00, שישי 07:30-16:00

הסניף ה-20 של דודו אוטמזגין

בהשקעה של מיליון שקלים דודו אוטמזגין השיק את הסניף ה-20 שלו בקניון עזריאלי חולון. הסניף מעוצב כמו חנות תכשיטים מפוארת ומציעה חוויית פטיסרי שכוללת קולקציות קינוחים חדשה ואת כל הקלאסיקות האייקוניות של אוטמזגין, שהפכו אותו למותג.

דודו אוטמזגין. הסניף ה-20 | צילום: שי גבריאלי, יחסי ציבור