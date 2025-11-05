אייל שני כובש את המזרח הרחוק: סניף ראשון של מזנון בטייוואן

השף הישראלי המצליח בעולם, אייל שני, ממשיך במסע הכיבוש הקולינרי הבינלאומי שלו; מוקדם יותר היום הודיע שופט "מאסטר שף" והוגה רשת מזנון על פתיחת סניף ראשון של הרשת בטייוואן - ובכך הוא מביא את בשורת הפיתה הממולאת והכרובית הצלויה גם למזרח הרחוק. ההתרחבות לטאיפיי, בירת טייוואן, מוכיחה שוב שהפילוסופיה הקולינרית של שני, המעלה את אוכל הרחוב הישראלי לדרגת גורמה, מדברת בשפה אוניברסלית.





רשת מזנון הפכה בשנים האחרונות לאימפריה גלובלית ולאחד מסיפורי ההצלחה המרשימים ביותר של האוכל הישראלי בעולם. היום הרשת מונה סניפים בבירות קולינריות כמו פריז (שלושה סניפים), לונדון (שני סניפים), ניו יורק (שניים), טורונטו, וגם מלבורן וסינגפור. הסניף החדש בטייוואן מצטרף לרשימה המכובדת הזו, שמוכיחה את כוחן חוצה היבשות של הכרובית השלמה, מנה שהפכה למיתולוגיה בינלאומית, ושל הפיתות הממולאות. זאת כמובן בנוסף לשני הסניפים הפועלים בתל אביב. בעוד שמסעדות קונספט אחרות של שני נסגרו, מזנון ידועה בשימור סניפיה הבינלאומיים המצליחים, והיא מהווה דוגמה יוצאת דופן ליציבות של מותג ישראלי בהתפרשות גלובלית.

פיתה שישליק של מזנון | צילום: אייל שני , יח"צ

יש לזכור שלמרות ההצלחה, היו לשני גם כמה רגעים קשים השנה. הפתיחה של גילה וננסי בברלין נדחתה שוב ושוב בעקבות הפגנות וקמפיין רשת אנטי-ישראלי מאורגן, שנועד להחרים את המקום; וביולי האחרון, בעיצומה של המלחמה ועל רקע עלייה חדה באירועים אנטישמיים בעולם, הפכה מסעדת מזנון במלבורן למטרה להתקפה אלימה מצד מפגינים פרו-פלסטיניים: קבוצה של כ-20 מפגינים רעולי פנים פרצה למסעדה, זרקה רהיטים, אוכל וכלי זכוכית וניפצה חלונות בעודה משתוללת בתוך המסעדה ומחוצה לה. על פי דיווחים של עדים ושל משטרת ויקטוריה המקומית, המפגינים קראו קריאות אנטי-ישראליות ובהן "מוות לצה"ל" (Death to the IDF), תוך שהם מטילים אימה על הסועדים והעובדים.

הבלאגן במלבורן | צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א