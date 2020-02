למרות שמדובר כבר בתופעה מוכרת, עדיין יש משהו מאוד מוזר בלהזמין אוכל ממקום שאינך יודע איפה הוא נמצא ואיך הוא נראה. גם כשמזמינים אוכל ממסעדה, לרוב עושים זאת אחרי היכרות כלשהי עם המקום וסביבת העבודה. לא כך במקרה של המגמה שהולכת ומתפתחת בעולם וגם אצלנו בארץ בשנים האחרונות, שבאה לידי ביטוי בפתיחה של מקומות שפועלים במתכונת של משלוחים בלבד (גם טייק אוויי רלוונטי), ולא מותירים ברירה; אי אפשר לראות את המקום, כי אין כזה. בתקופה האחרונה עוד ועוד מקומות מנסים לבסס להם שם באופן הזה, ומעוררים דיבור בקרב הפודיז, בעיקר במרכז הארץ. זה קרה עם הפיצה המפורסמת שירדה ממנוף של בית פרטי בצפון תל אביב; זה קרה עם ההמבורגר המוכר של הפרופסור שהתחיל מחתרתי, המשיך המוני ותמיד היה ביזארי במובן מסוים; מתרחש בימים אלה עם ניסיון לשחזר את הצלחת הפרופסור רק עם לחם שום, שמזמינים בווטסאפ ואוספים מאיש עטוי מסיכה בסגנון בית הנייר; וכן במיזם החדש הקרוי אגלי דאק (Ugly Duck) - שירות משלוחים שמנסה ליידד את הישראלים עם אחד מחומרי הגלם הפופולריים ביותר במטבח האסייתי, הברווז, שלא זוכה בארץ לחיבה יתרה. View this post on Instagram A post shared by UGLY DUCK (@uglyducktlv) on Feb 6, 2020 at 8:19am PST בתפריט של אגלי דאק מגוון סוגים של מרק הפו הווייטנאמי, שמנסה גם הוא לזכות בתהילה שלה הוא ראוי, ולצאת מצילו של הראמן שנעשה בשנים האחרונות אהוב במיוחד בארץ. מרק הפו של אגלי דאק מבוסס על ציר ברווז, בקר או ירקות בבישול ארוך, מתובל במבחר תבלינים דומיננטיים ומוגש עם ירקות כמו באק צ'וי, שיטאקה, כרוב, נבטים ובצל. לכל מרק מתווספות אטריות ביצים, פטריות פורטובלו מטוגנות ובצלי שאלוט פריכים בשמן שום. ההבדל בין המרקים בתפריט הוא בסוג התוספת - הבשרית או הצמחונית - שמגיעה איתם. מרק הדגל נקרא מרק אגלי דאק וכולל פרוסות חזה ברווז צלוי; אופציות נוספות כוללות שוק ברווז פריכה וכיסון ברווז קונפי בציר ברווז; בשר צלעות מעושן שמגיע בציר בקר ועצמות מח; פו עם צלע בקר מעושנת וכיסון אסאדו בציר בקר; וגרסה טבעונית עם פטריות ירדן צלויות, טופו פריך וציר ירקות (68-72 שקלים). למי שלא מסתפק במגוון התוספות הקיים לכל מרק תוכלו להוסיף גם טמפורה של חצילים, טופו מטוגן, אטריות אודון, פטריות ירדן צלויות או כיסונים נוספים במילוי בקר או ברווז, במחירים שנעים בין 6 ל-12 שקלים לתוספת בשרית. אז אומנם העניין המרכזי פה הוא המרק, אבל התפריט של אגלי דאק כולל גם מנות ראשונות, שרובן מבוססות גם הן על ברווזים: דאמפלינגס במילוי ברווז קונפי עם ג'ינג'ר, בצל ירוק וצ'ילי; סלט קר של חזה ברווז צלוי עם ליים, בצל סגול, כוסברה, בצלי שאלוט, נענע, אורז קלוי, למון גראס וצ'ילי אדום; שוק ברווז בזיגוג דבש, שום וג'ינג'ר, על סלט כרוב ונענע; ברוקולי עם שעועית ירוקה, באק צ'וי וכרוב בשומן אווז עם רוטב צדפות ושום קלוי ועוד. המחירים של המנות הראשונות נעים בין 18 שקלים (לחמוצים ווייטנאמיים או אורז מאודה) ל-55 שקלים (לסלט חזה ברווז). מי דיבר על הפרופסור? ההזמנה והמידע מאגלי דאק מתקבלים בהתכתבות בווטסאפ בלבד. השמועה (וגם השליח שמביא את האוכל) מספרת שהאוכל עצמו מוכן באותו מקום של הפרופסור (ברחוב טשרניחובסקי בתל אביב), אבל שהפרופסור אינו פועל לבדו בקונספט החדש. ומה לגבי המשלוח? חוויית המשתמש נוחה, בדיוק כמו שהייתה עם ההמבורגר של הפרופסור - עד שהגיע אותו מקום חצי רשמי שאילץ את הסועד לשחק במשחק שהוא לא תמיד חפץ בו, עם מסיכות, צ'יפים שיוצאים מחלונות נמוכים והרבה מאוד כאב ראש וגינונים מיותרים. View this post on Instagram A post shared by UGLY DUCK (@uglyducktlv) on Feb 8, 2020 at 12:50pm PST המשלוח מגיע ביעילות ובאופן מסודר, עם הוראות הפעלה בהודעת ווטסאפ שמסבירות איך לחמם את המנות, כמה ולמה - מה שבהחלט מעיד שהטעמים נלקחים פה ברצינות. אנחנו ניסינו את מרק הדגל, מרק פו עם חזה ברווז צלוי, שהגיע כשהוא מפורק לקערת אטריות ביצים, קערת ציר וקערה עם הבשר והתוספות, כדי שיהיה אפשר לחמם כל מרכיב בנפרד בדיוק את פרק הזמן הדרוש לו, ולשמור היטב על הטעמים. לא אקולוגי בעליל, אבל הכוונה טובה. עוד קיבלנו סלט חריף עם חזה ברווז צלוי, ליים, בצל, המון צ'ילי אדום ושלל ירוקים; וכן מנת שוק ברווז צלויה במשרה ומוגשת על סלט כרוב. בכל המנות בלט דבר אחד מרכזי: בשר הברווז היה פשוט מעולה, גם בגרסת החזה הצלוי בסלט החריף, כשהוא חתוך לחתיכות לא גדולות ונזלל בביסים עם מלפפון פריך והמון עשבים; גם כשהיה שרוי בתוך המרק; וגם כמנת שוק פריכה היטב ומעט מתקתקה. בשר ברווז זה טעים, ואם הרעיון מאחורי כל הקונספט היה להוכיח את זה, אז וואללה, לפחות מבחינתנו - הנקודה הובנה. כשיודעים לעבוד איתו, הוא יכול להיות באמת מעולה. ומה מלבד הבשר? המנה החביבה עלינו ביותר הייתה הסלט החריף, שהיה עז טעמים ונזלל במהירות גדולה. המרק עצמו היה טוב - כל המרכיבים שלו התאימו זה לזה, הציר היה עדין יחסית והבשר כאמור היה מצוין, אבל חשוב לומר שפו הוא לא מרק לכל אחד, והנוכחות הדומיננטית של תבלינים כמו כוכב אניס או ציפורן הרתיעו חלק מהטועמים. כך או כך מדובר במרק משביע מאוד (לטעמנו בארוחה שכוללת מרק וסלט עם ברווז יכולים בכיף לחלוק שני סועדים) ועשיר במיוחד בברווז ותוספות, כך שהתחושה היא בהחלט מספקת, ומתאימה היטב לערב חורפי קריר שבו מחפשים משהו מקורי לאכול. בשורה התחתונה: האוכל טוב, מקורי ומעניין, והחוויה מוקפדת ונעימה. האם זה מספיק בשוק המזון התל אביבי הקשוח? לא בטוח, בטח בהתחשב בעובדה שבקרוב יגיע הקיץ, והקהל הישראלי אינו חובב גדול של מרקים כשאין גשם בחוץ. אבל לפחות לפי הדיבור סביב הקונספט עד כה, בינתיים זה עובד. אגלי דאק. 052-5574434 {title}





