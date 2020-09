View this post on Instagram

לכל התוהים והשואלים- ארוחת החג שאנחנו מבשלים לכם במשלוח עד הבית ניתנת להזמנה עד 17.9, אבל אני ממש ממליץ להיערך מראש. הכנתי לכם תפריט חג חגיגי וכשר עם הרבה תשומת לב ומחשבה, מנות שאני נהנה להגיש למשפחה האהובה שלי.. שתהיה לנו שנה נפלאה!