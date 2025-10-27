מוצא, ירושלים

מוצא, שנפתחה ברמת מוצא שבהרי ירושלים, היא ביסטרו שף ים תיכוני מודרני גדול ומושקע עם אזור ישיבה חיצוני גדול, כולל חלק שאפשר לשבת בו עם שמיכה ובר שמוציא קוקטיילים מיוחדים. בתוך המבנה, שכל קירותיו זכוכית, יש אזור ישיבה עם נוף משגע להרי ירושלים, ובתפריט יש הרבה דגים נאים ומנות כמו ברוסקטה עם טונה וסשימי טונה בלו פין, פוקצ'ה עם מטבלים, פלפל פדרון וחציל בלאדי שרוף, סיגר קבב דג, פסטות טריות שמכינים במקום, מנות שנצלות על הגחלים כמו כבדים, המבורגר ופרגית וקינוחי פרווה, ביניהם סופלה שוקולד. את המקום פתחו השף ברק אביטל ואנשי מסעדת צדקיהו, מוסד ירושלמי ותיק ואהוב. בעוד כחודש מבטיחים אביטל ואנשי צדקיהו הפי האוור שווה, הראשון מסוגו באזור ירושלים שיקרה בין 17:00-19:00 ובימי שישי צפוי להיות כאן בראנץ'.

מוצא. שמואל ברוזה 1, ירושלים. 02-9992211. ראשון-חמישי 18:00-24:00, מוצ"ש-24:00. כשר

ביסטרו שף ים תיכוני כשר. מוצא | צילום: אסף קרלה, יחסי ציבור

מסעדה כזו לא ראינו הרבה זמן בירושלים | צילום: אסף קרלה, יחסי ציבור

ליפתא, ירושלים

ליפתא היא מסעדת שף פיין דיינינג חדשה יוקרתית ומפוארת במרכז הבירה, שבה מציע השף, אלי דיוויס, תפריט המשלב בין מורשת יהודית ואמנות קולינרית. יש בו מנות כמו קרפלך ממולאים באונטריב (119 שקלים); שיפוד לשון עם פטריות ירדן (138 שקלים); פרגית זהב עם מיקס בצלים (164 שקלים); דנבר קאט עם שפצלה וקרם חריימה (189 שקלים); ספריבס טלה עם מנגולד, פריקה ודמי גלאס (220 שקלים); טרטר דלעת כבושה (89 שקלים) ופורל ברוטב שורשים (167 שקלים).

ליפתא. קניון סנטר 1, ירושלים. 053-3290315. ראשון-חמישי 18:00-23:00. כשר





סיח, תל אביב

ממש היום (יום שני, 27.10) נפתחת סיח - שיפודייה עירונית-עונתית שמביאה עוד מאומנות הליקוט וטעמי הגליל לתל אביב. מאחורי המקום החדש, שנפתח במתחם רביעיית פלורנטין, עומדת קבוצת ברולה שבראשה השפים הצעירים עידו בן חפר, עלי פרץ וניר ברק. לב התפריט הוא השיפודים (או סיחים), אבל הם לא דומים לשיפודים שכולנו מכירים. יש למשל סיח קבב על טחינה ירוקה במרווה שלוקטה בפארק הירקון, סיח פאלדה של רולדת כבש על יוגורט בשמן הדרים עירוניים וסומאק מהגליל, סיח ים מתחלף לפי מה שעלה בחכה בגלייז מורי ושמן ריג'לה וסיח טוסיקים של תרנגולת במשרה של חומץ מנגו וחושחש רמת אביבי. בגרסה הצמחונית: סיח ירק עונתי בגלייז משקעי מורי וסלסת עלי גפן וסיח גבינת ג'יבנה וזעתר עם שמן עלי תאנה מפארק המסילה. לצד הסיחים יש פתיחת שולחן מתחלפת של סלטים, תסיסות פרי ידיהם של חבורת השפים וגם פרנה חמה על חלוקי נחל, סלט פריקי ויוגורט כבשים ממשק יעקבס, קפרזה גלילית מעגבניות מגי, אבטיח ואזוב עם גבינה צ'רקסית, צ'יפס ברולה גרנייה עם עשבי תיבול ובצלים ירוקים בטמפורה דקיקה. הפופ אפ אמור להימשך חודש, ובשאיפה יישאר גם אחרי.

סיח. רביעיית פלורנטין, תל אביב. שני-שבת 12:00-24:00, שישי 12:00-18:00

יש שיפודיה מגניבה חדשה בתל אביב. סיח | צילום: נדב יהלומי, יחסי ציבור

קפה פרימו, תל אביב

קפה פרימו הוא המקום חדש של אבישי בן ארוש (הבעלים לשעבר של לה סיטה בשוק הכרמל, שאת מקומה תפסה בבר), סער לוי ומיכאל סבט. המקום נראה ומרגיש כמו סלון של בית, וכמו הרבה מקומות שנפתחו כאן לאחרונה - בבוקר הוא בית קפה (עם כריכי ויטרינה ומאפים) ובערב הופך לבר אוכל (עם אלכוהול ונשנושים).

קפה פרימו. אליפלט 16, תל אביב. ראשון-שישי 07:00-14:30, שני-חמישי 18:00-23:00, לא כשר





3 עסקי אוכל חדשים בשרונה מרקט, תל אביב

קונדיטוריית הבוטיק JORNO Bakery, שנפתחה ב-2019 בהרצליה, מתרחבת עם סניף חמישי, שנפתח בשרונה מרקט. עוד בשוק: פופ אפ דים סאם בשם Hong Bao, שמציע חוויה אסייתית עם מגוון כיסונים בעבודת יד. מאחוריו עומד השף והבעלים צנגזי האו, המתמחה במטבח הסיני והיפני כבר למעלה מ-30 שנה, והתפריט שלו כולל מנות באו עוף, בשר או ירקות (מ-15 שקלים), גיוזות במילויים שונים (מ-22 שקלים), כיסוני שומאי ועוד. המקום השלישי החדש בשוק הוא מעדניית הדגים של לאה צרפתי, שמציעה כריכי בוטיק עם סלמון מעושן, הרינג ועוד (לאכול במקום או לקחת הביתה).

שרונה מרקט, קלמן מגן 3, תל אביב

באו. שרונה מרקט | צילום: נדב מרגלית, יחסי ציבור

ג'ורנו שרונה מרקט | צילום: נדב מרגלית, יחסי ציבור

הבוריקה משוק הכרמל, אשדוד

קובי שמואל, הבעלים של דוכן הבוריקה הכי קולני בשוק הכרמל, פותח סניף שני יחד עם מי שהיה המנהל של הדוכן בשוק, והפעם באשדוד. בעוד שבוע-שבועיים הוא מתכנן את מסיבת ההשקה - אז אשדוד, אנחנו מקווים שאת מוכנה לזה.

הבוריקה של קובי. דב גור 11, מרכז מסחרי רובע ו', אשדוד. כשר

הבוריקה, שוק הכרמל | צילום: לין לוי, mako אוכל

SMB בורגר, קריית שמונה

SMB, ההמבורגרייה החדשה בקריית שמונה, אומנם עובדת כרגע רק במתכונת של משלוחים וטייק אוויי, אבל עדיין מדובר בבשורה. ומה בתפריט? המבורגר קלאסי (59 שקלים), המבורגר דוד המלך עם ריבת בצל וקריספי בצל (65 שקלים), המבורגר עם דוקסל פטריות ואיולי כמהין (65 שקלים) והמבורגר טרופי עם בשר מפורק, צ'ימיצ'ורי ואננס (79 שקלים). בגזרת מנות הצד יש מנת צ'יפס קרניבורים מעניינת, עם בשר מפורק ורוטב הבית (45 שקלים).

להזמנות: 077-6656956



