לא נתפס כמה אושר יכול להכיל קרטון אחד קטן הכנופיה - משלוחים באזור חיפה, קריות ויקנעם יש לכם שאלה? הגיבו או שלחו הודעה לבוט שלנו אפשר גם בווצאפ ‏https://wa.me/972544657280 בקרו באתר החדש>>> www.haknufia.co.il ☎ להזמנות חייגו 054-465-7280