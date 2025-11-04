מסעדת שף חדשה וטרנדית נפתחה ביישוב היוקרתי בישראל

קיסריה מעולם לא הייתה יעד קולינרי. היא מקום של מונומנטים היסטוריים ושל נמל עתיק ושל מגרשי גולף, אבל לא ממש של אוכל. מי שמגיעים לטייל במקומות היפים שיש בה לרוב מוצאים משהו לאכול על הדרך, והיא גם לא ממש מקום שמגיעים אליו במיוחד כדי לאכול במסעדה טובה.

אלא שלאחרונה קורה בה משהו מעניין, ולצד מוסדות ותיקים וכבר מעט מיתולוגיים כמו הלנה בנמל, מריפוסה, פונדק הצלבנים ולימאני, נפתחו פה רק השנה 3 מסעדות חדשות. צ'יקי קארלו, בר פיצות ויין איטלקי, נפתח בנמל העתיק לפני חצי שנה, קאלימה היא מסעדה חלבית כשרה שנפתחה בקיץ האחרון בפארק העסקים וכעת גם במרכז המסחרי יש התחדשות קולינרית מעניינת: שם נפתחה ממש עכשיו מסעדת קולינה, והיא מביאה ליישוב היוקרה המנומנמת את כל הטרנדים של תל אביב.

פנקייק מרוקאי. קולינה | צילום: לין לוי, mako אוכל

במקום סלט קיסר. קולינה קיסריה | צילום: לין לוי, mako אוכל

השף שמאחורי קולינה הוא אורי אנקוה (טוטו ואלנה), שאולי מביא לפה משהו יותר רענן ואופנתי, אבל עם הטוויסט הייחודי שלו, מה שגורם למקום להרגיש כמו מסעדת שף אמיתית. ביחד עם הסו שף אורי קראוס (פורט סעיד, ג'ורג' אנד ג'ון), השניים מציעים מטבח פתוח עם ג'וספר, בר גדול, קוקטיילים אופנתיים, מנות ביניים וצוות שלבוש בצבעי פסטל התואמים את הצבעים ששולטים בעיצוב המסעדה - קצת נורדי ומאוד אורבני ומינימליסטי.

יש פה 80 מקומות ישיבה בפנים ועוד 20 בחוץ, והמבנה מזכיר קצת כניסה למוזיאון לאומנות מודרנית במדינה נורדית רחוקה. וכמו במסעדות החדשות של תל אביב, הישיבה על הבר מלווה בשיח פתוח עם הברמן, כולל הוראות אכילה, ופלייליסט שיוצר אווירה.

זה לא בדיוק טאבולה, אבל זה טעים. קולינה | צילום: לין לוי, mako אוכל

פסטה פיצ'י. קולינה קיסריה | צילום: לין לוי, mako אוכל

תפריט עונתי ושילובים מיוחדים

התפריט של קולינה ישראלי ועונתי, והוא ממשיך את הקו האופנתי של העיצוב. יש פה חלוקה לפתיחים, התחלות, ירקות, מחבתות וג'וספר. בהצצה ראשונה, המנות בתפריט לא נראות כמו משהו שלא אכלנו כבר, אבל חשוב לציין שיש פה לא מעט מנות עם הברקות אישיות של השף, בדגש על נגיעות מהמטבח המרוקאי עליו גדל. כך, למשל, פודרה של תירס סלק שמעטרת מנה של פסטה פיצ'י שמוגשת עם חלמון ביצה חי וקרם שום ( 73 שקלים), או מנת טאבולה עם טונה המורכבת מסלט עלים ירוקים פרשיים, מריחה של לאבנה מעולה ו-4 פרוסות של טונה נאה יפהפייה (77 שקלים). אז אולי סלט טאבולה זה לא, אבל זו בהחלט אינטרפטציה מעניינת שהצליחה לרגש.

טרטר דג עם אחו בלאנקו. קולינה | צילום: לין לוי, mako אוכל

מנות מעניינות נוספות הן טרטר דג, שמוגש כאן בתוך שלולית של רוטב אחו בלאנקו וקרקר דגנים (81 שקלים) וסשימי דג משולב עם איירן, תאנים מקורמלות ופרלינים אגוזי לוז (83 שקלים).

ניוקי עננים ופקלייה | צילום: לין לוי, mako אוכל

את מנת ניוקי עננים השף אנקוה מגיש עם עלי פקיילה של תרד שרוף ברוטב בר בלאן (76 שקלים), וגם פנקייק מרוקאי בשם בע'ריר תפס לנו את העין. הוא מאוד מזכיר לחוח ומגיע ב-2 גרסאות, האחת עם שקדי עגל, אריסה גלייז, עוף חום וסלטון בישבש (96 שקלים) והשנייה עם פטריית רעמת האריה בגלייז הדרים וסלסה לימון כבוש (58 שקלים). את סלט הקיסר שפוגשים היום בכל תפריט, בין אם מדובר בבר, בית קפה, פיצרייה או מסעדת שף, מחליפה בקולינה מנת ליטל ג'ים ברוטב קיסר עם קראמבל מחמצת וענן פרמזן (38 שקלים).

קולינה מבחוץ | צילום: לין לוי, mako אוכל

בגזרת הקינוחים יש פה הטירמיסו המוגש כנהוג, בתור שליחטה מהמגירה, ואת הפוקאצ'ה מתפיחים 72 שעות והיא מוגשת עם מטבוחה (28 שקלים). צלחת חריפים, אגב, עולה כאן רק 26 שקלים (לעומת 40 שקלים וצפונה בתל אביב).

קולינה מבפנים | צילום: לין לוי, mako אוכל

עיצוב מודרני נקי. קולינה | צילום: לין לוי, mako אוכל

יש בתפריט מנות נוספות שלא טעמתי כמו גראטן קריספי (34 שקלים); סטרצ'טלה עם אנשובי רזומרין (42 שקלים); טורטליני שלג חציל שרוף עם ריקוטה וירקות בחמאה וזעתר (77 שקלים) וטורו טונה בציר דגים בג'וספר עם פירה ושעועית תאילנדית (92 שקלים). בג'וספר מכינים פה גם המבורגר (79 שקלים); סינטה לפי משקל ופילה דג לבן עם רוטב בר בלאן, ירוקים וחלמון מותסס מגורר המוגש עם פירה (147 שקלים).

מאוד אהבתי את השילובים המיוחדים במנות, ואת העובדה שיש פה מנות ירק ומנות פתיחים במחירים סבירים מאוד, למרות שמדובר בקיסריה. אין ספק שאוכל כזה תושבי היישוב עוד לא ראו באזור המסחרי, וכנראה שגם לא באזורי הגולף והנמל המתויירים. הצוות פה עדיין לומד את העבודה, אבל אני בטוחה שבסיום ההרצה, כשתהליך הלמידה יתייצב קצת, זה יהיה מקום שכיף לשבת בו.