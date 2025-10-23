תפריט חדש בקפה גן סיפור

קבוצת קפה גן סיפור ושפית הקבוצה מיכל מוטיל השיקו תפריט חדש עם מנות באוריינטציית אינסטגרם. בין המנות בתפריט: שיפוד טוסט בצלי מדורה; קובנה פלורנטין במילוי עלי תרד, ביצה עלומה, גבינת פטה וסלסת עגבניות; ובוראטה עם קריספי פוטטו.

סלט עוף דמודארה. דיינינגס בגרסה החדשה | צילום: נועם פריסמן, יחסי ציבור

מסעדת דיינינגס נפתחה מחדש - אבל אחרת, תל אביב

דיינינגס, מסעדת הרופטופ היפנית מלונדון שנסגרה ב-7.10, חוזרת לפעול בלוקיישן האיקוני על הגג של מלון דה נורמן. השף מסאקי סוגיסאקי הגיע במיוחד לשם כך מלונדון, שם הוא מפעיל שתי מסעדות דיינינגס נוספות, והוא מציג גישה חדשה ותפריט מעודכן המשלב קולינריה יפנית עם אווירת בר תל אביב. המשמעות היא תפריט נגיש יותר, שכולל ברוח התקופה הרבה מנות קטנות במחירים נוחים באופן יחסי.

חלל המסעדה כולל אזור פנימי עם בר ושולחנות ומרפסת רחבה הצופה לנוף אורבני. על המטבח יהיו מעתה אמונים השפים של המלון, דניאל צור ועומר שדמי, תוך שיתוף פעולה הדוק עם השף סוגיאקי, ויחד איתם סו או (Sue Oo), תלמידתו של סוגיאקי, שמפקחת על בר הסושי. בין המנות בתפריט החדש: סושי וניגירי (48-156 שקלים); שיפודים יפניים קושי אגה (20-40 שקלים); האנד רולים (32-56 שקלים); מיני באן בורגר (46 שקלים); סלטים (64-84 שקלים); וסשימי אומקסה (125 שקלים).

דיינינגס. מלון דה נורמן. נחמני 23-25, תל אביב. רביעי-שבת, 18:00-23:30. 03-5445444. לא כשר

דיינינגס החדשה | צילום: נועם פירסמן, יחסי ציבור

ארוחת טעימות חדשה במסעדת דריה, תל אביב

במסעדת דריה במלון הילטון השיקו תפריט טעימות חדש ומשתלם מאוד לסוגו. הוא עולה 350 שקלים לסועד (לא כולל אלכוהול), ובמחיר הזה תקבלו מנת פתיח לבחירה, מנה ראשונה לבחירה, מנת ביניים אחת לשני סועדים, מנה עיקרית לבחירה וקינוח אחד - כך שבארוחה זוגית יגיעו לשולחן 8 מנות. בין המנות: פורל צרוב ברוטב XO ים, כוסברה, שקדים מטוגנים ושמן צ'ילי; שורט ריב עם שעועית בובס; טאקו בקר עם איולי צ'יפוטלה, צ'ימיצ'ורי, כוסברה, בצל ירוק וליים; חזה ברווז עם פנקייק סיני, צ'אטני שזיף, רוטב ברביקיו הויסין וירקות פריכים; ופילה בר ים על גריל פחמים המוגש עם לחוח, עגבניות צלויות, פלפל חריף, ויניגרט צ'ילי ליים, חסה לאליק ועשבים. הארוחה מוגשת בכל שעות הפעילות של המסעדה וזמינה לשולחן של עד 4 סועדים. אפשר להזמין גם וויין פרינג.

דריה. מלון הילטון. ראשון-חמישי 18:00-22:30, כשר

ארוחת טעימות חדשה במסעדת דריה | צילום: לין לוי, mako אוכל

מנות חדשות בתפריט של רשת בורגר סטיישן

רשת בורגר סטיישן משדרגת את כשרות הבשר מרבנות לבשר חלק מהדרין בכל הסניפים, ומשיקה תפריט חדש של המבורגרים מוגזמים. הקולקציה החדשה כוללת המבורגר עם שתי קציצות בקר במשקל 200 גרם כל אחת, אסאדו מפורק ורצועות אסאדו מעושן, מעדן אווז, ביצת עין, שום קונפי, חסה ורוטב ברביקיו (109 שקלים); המבורגר דנבר עם חסה, שום קונפי, מעדן אווז, קריספי בצל ורוטב שיפקה (69 שקלים); המבורגר פריז עם בצל מקורמל, עלי בייבי, פטריות פורטובלו, מעדן אווז ורוטב כמהין (69 שקלים); וקריספי צ'יקן במשקל 125 גרם.

תפריט חדש של המבורגרים מוגזמים בבורגר סטיישן | צילום: ליאור אשכנזי, יחסי ציבור

שבוע אחרון לדיל אוקטוברפסט בלאקי צ'יקן

לרגל אוקטוברפסט ורק עד סוף אוקטובר תוכלו ליהנות בסניפי לאקי צ'יקן מבירה קרלסברג לומה ב-15 שקלים, וגם מדילים של מנות לאקי עם בירה: קריספי צ'יקן עם בירה ב-45 שקלים, צ'יקן בורגר עם בירה ב-65 וארוחה זוגית של באקט מיקס עם שתי בירות ב-115.

אוקטוברפסט בלאקי צ'יקן | צילום: יעל בונפיס, יחסי ציבור

אפריטיבו משתלם במלכה של אייל שני, תל אביב

בשעות 17:30-19:00 יוגש במסעדה תפריט קטן ומהודק של 5-9 מנות מתחלפות, לצד קוקטיילים קלאסיים במחיר של 54-61 שקלים. מה בתפריט? פאבה של תיאונסיס מיוון (43 שקלים); ברוסקטה סרדינים מסן סבסטיאן (59 שקלים); שני ביסים נפלאים מטונה (35 שקלים); פיצה אנשובי חריפה (57 שקלים) ועוד. חוץ מזה בשעות האפריטיבו ניתנת הנחה של 40 אחוז על כל תפריט האלכוהול ו-20 אחוז על כל בקבוקי היין.

מלכה. עזריאלי מידטאון, מנחם בגין 146, תל אביב. 03-6091331. כשר

אפריטיבו חדש במלכה של אייל שני | צילום: אנטולי מיכאלו, יחסי ציבור

מארז צפרות של רוטנברג, גשר הישנה

לכבוד הסתיו ונדידת ציפורים השיקה מסעדת רוטנברג מארז צפרות קולינרי, שיימכר בהזמנה טלפונית (ואיסוף מהמסעדה) עד סוף דצמבר. המארז עולה 255 שקלים וכולל מפת פיקניק, תיק בד, מבחר מעדנים, מקרא ציפורים שנבנה במיוחד ומפת האזור שעליה מסומנים האתרים המומלצים לצפייה בנדידה הגדולה בעמקי הירדן והמעיינות. מבחר המעדנים כולל לחם מחמצת, קרקרים מלאכת יד, מאפה בריוש, חמאת שקדים, צ'אטני אפרסק ותבלינים, ריבת פלפלים, גבינת עזמנטל של ברקנית, גבינת ולנסיי של ברקנית, פיצוחים מתוקים/מלוחים בקלייה ביתית, מרמלדת צבר, עוגיות ליים ובקבוק של תה קר מצמחים מהגינה של המסעדה. אפשר להוסיף בקבוק יין של רוטנברג בתוספת 80 שקלים.

להזמנות בוואטסאפ או בטלפון בשעות 09:00-12:00: 054-3553251

מארז הצפרות של מסדת רוטנברג | צילום: אפיק גבאי, יחסי ציבור

פופ אפ מאצ'ה של השף תומר טל ו-TwentyFourSeven, תל אביב

מותג האופנה TwentyFourSeven השיק פופ אפ מאצ'ה בר בשדרות רוטשילד, בקיוסק הראשון של תל אביב, בשיתוף השף תומר טל. התפריט שמוגש בקיוסק כולל קוקימאצ'ה - עוגיית חמאה פיסטוק עם מאצ'ה (18 שקלים); קסצ'ה - בצק עוגיות, גלידת מאצ'ה וניל ורוטב קרמל מאצ'ה חם (26 שקלים); מאצ'ה רול - לחמניית בריוש חמה ממולאת בפטיסייר מאצ'ה, עם גנאש שוקולד ופיסטוק (32 שקלים); מאצ'ברי - תות, אוכמניות, פטל, היביסקוס ורדים, קציפת דבש (36 שקלים); ו-4 משקאות מאצ'ה. שימו לב, הפופ יפעל רק עד מחר, 24.10.

רוטשילד 1, תל אביב. ראשון-חמישי 11:00-17:00, שישי 10:00-15:00, לא כשר

פופ אפ מאצ'ה | צילום: אלעד חיזקי, יחסי ציבור

פופ אפ MALFY בנואמה, תל אביב

מ-26.10 ולמשך שבועיים יתקיים במסעדת נואמה פופ אפ MALFY GIN של מותג ג'ין סופר פרימיום מדרום איטליה. התפריט שיוגש יהיה בהשראת חבל מלפי, לצד קוקטיילים על בסיס 3 סוגים שונים של ג'ין MALFY. המסעדה תהפוך לווילה איטלקית מאלפי ויפעלו בה עגלת קוקטיילים מיוחדת ועמדת קינוחים של לימונים במילוי גלידת סורבה לימון. בגזרת האוכל יוגשו מנות איטלקיות.

נואמה. נחלת בנימין 59, תל אביב. ראשון-חמישי מ-18:00, שישי-שבת מ-12:30. לא כשר

פופ ג'ין מאלפי במנרה | צילום: neo media, יחסי ציבור

פסטיבל יינות הנגב ויינא, ארסוף קדם

בסוף השבוע הקרוב יתארח מועדון יקבי הנגב בפופ אפ מיוחד בארסוף. חוץ מטעימות יין מ-16 יקבי הנגב והיכרות עם יקבי המועדון יתקיימו גם הרצאות וסדנאות עם אנשי היין מהמדבר. במקום יפעל גם פודטראק בשרים מעושנים ויוגש מטבח בדואי של פרויקט ואדי עתיר.

הפסטיבל יתקיים בחורשה של ארסוף קדם, בין הים לשדות. מחיר הכניסה 129-159 שקלים, והוא כולל כוס קריסטל במתנה, כרטיסיית טעימות ו-20 שקלים הנחה לקניית יין הביתה.

ארסוף קדם. חמישי 23.10 מ-18:00 עד חצות ושישי 24.10 ב-11:00-16:00. לרכישת כרטיסים



