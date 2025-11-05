המבורגריית הסמטה נפתחה ב-2021 במטולה, ובסוף 2023 פתחה את הסניף הראשון בתל אביב, ברחוב יהודה הלוי. לפני שנה הגיעה הרשת של דור יעקבי גם לצפון העיר עם סניף במתחם שוסטר, ועכשיו אנחנו שמחים לבשר שהיא הופכת לרשת ארצית, יחד עם קבוצת פיתה פנדה משוק הכרמל, וגם פותחת לוקיישן חדש (ממש היום) במתחם הפודטראקס של עזריאלי תל אביב.

קריספי צ'יקן לולו ב-50 שקלים | צילום: לין לוי, mako אוכל

פיתה פנדה הוא מותג אוכל הרחוב הוותיק והאהוב של עידן פיינבורג, שכבר שנים מפיץ בעולם את בשורת הפיתות המושלמות מהלוקיישן הצנוע בשוק הכרמל. הוא אפילו זכה להופיע עם הפיתות המעולות שלו בסדרה של ג'יימי אוליבר, בפרק על תל אביב.

צ'יפס עם רוטב צ'דר ב-15 שקלים | צילום: לין לוי, mako אוכל

החדשות המרגשות הן שפנדה והסמטה התחברו, וביחד יהפכו את הסמטה לרשת בשם "הסמטה by Chef Panda" (הפיתות של פנדה נשארות ללא שינוי). דור הוא מסעדן רב אומץ, שפתח את הסניף הראשון שלו בשיא הקורונה ואת השני בשיא המלחמה. עידן יצר את מותג הפיתות הכי מעניין שהיה כאן (בתחרות ראש בראש מול מזנון של אייל שני) - ועכשיו הם מקימים, ביחד, אימפריה חדשה שתמכור סמאשבורגרים ב-35 שקלים וקריספי צ'יקן עם צ'דר ובייקון. ועדיין לא דיברנו על התוספות.

נאגטס לולו ב-25 שקלים | צילום: לין לוי, mako אוכל

מה אוכלים בסמטה by Chef Panda?

סמאשבורגר קלאסי דק אבל ממש עסיסי במשקל 100 גרם, שעשוי מבשר מצוין ונארז בלחמנייה עם רוטב סמאש, חמוצים, בצל וצ'דר (35 שקלים); כריך קריספי סמאש עם פטרייה ענקית בציפוי קריספי (35 שקלים); וקריספי צ'יקן שעשוי מעוף לולו ומוגש בילט אין עם צ'דר ובייקון (עליהם אפשר לוותר אם רוצים), שעולה 40 שקלים, לעומת 50 וצפונה שהמנה עולה במקומות אחרים בעיר. מומלץ מאוד לאכול אותו עם רוטב גרמולטה של פיתה פנדה, המבוסס על שמן זית, לימון כבוש ועשבים ועושה פלאים עם החמצמצות הרעננה הזו באיזון השומניות. אבל עזבו הכל, איפה עוד תראו מחירים כאלה בתל אביב?

נאגוס פטריות | צילום: לין לוי, mako אוכל

בפורמט החדש של הסמטה לא יהיו ארוחות מובנות, ואת מנות הצד יש להזמין בנפרד. בגזרה הזו יש נאגטס קטנים מעוף לולו עם רוטב גרמולטה (25 שקלים ל-5 יחידות); צ'יפס שמוגש עם רוטב צ'דר נמתח (15 שקלים); ושימו לב לטירוף שעידן הביא איתו: נאגטס פטריות שמוגשים עם ריבת בייקון מעושנת ומתקתקה מעל (25 שקלים).

לא ארוחה אבל סמאש + צ'יפס ב-50 שקל | צילום: לין לוי, mako אוכל

יש גם מבחר תוספות שאפשר לשים על הסמאש: בייקון (15 שקלים), קציצת סמאש נוספת (15 שקלים), צ'דר (5 שקלים) וחלפיניו (5 שקלים).

הכי ואליו פור מאני

הדבר הכי חשוב לשותפים החדשים הוא לשמור על הוואליו פור מאני של המנות, ולכן הם מבטיחים לא להתפזר ולהישאר עם התפריט הקטן והמהודק. ועם זאת, מדי פעם צפויים גם ספיישלים כמו כריך בשר מפורק, שרוצה להידמות לכריך המפורסם בסדרה "הדוב".

אבא אחימאיר 17 (מרכז שוסטר). ראשון-חמישי, 22:00-12:00. לא כשר