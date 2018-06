ישראל מלאה בחופים יפהפיים, וממש בקרוב נתחיל לתקוף אותם בהמונינו (מי שעדיין לא התחיל). הבעיה היא שאצלנו, בניגוד למדינות אחרות עם חופים לא פחות שווים, כמו יוון השכנה, מסעדות החוף ממותגות כמקומות שעסוקים בעיקר בלגזול מאיתנו כסף, ולספק תמורה מאוד לא מרשימה עבור הנוף של קו ראשון לים. אבל האם מדובר באמת, או שמא במיתוס מרושע? כדי לבדוק אם הטענות על מסעדות החוף עדיין נכונות, גם בשנת 2018, יצאנו לכמה מהמסעדות הפופולריות ביותר באחת מרצועות החוף העמוסות ביותר בארץ. אז מה מצב האוכל שם, ואיפה תמצאו את התמורה הטובה ביותר לכסף שלכם? חוף גורדון - ללה לנד המקום הראשון שאכלנו בו היה מסעדת החוף ללה לנד בחוף גורדון בתל אביב. המקום נפתח בשנת 2006 ומציע תפריט מאוד רחב, שכולל הכל כולל הכל - כריכים, טוסטים, פיצות, סלטים ומלא מנות עיקריות, מדגים ועד בשרים רציניים. המחירים נעים מ-38 שקלים למנת חומוס עם שתי פיתות, דרך 58 שקלים למנות מעט מפונפנות יותר כמו סלט גבינה כחולה ואגסים, ועד 158 שקלים, למנת מדליוני פילה בקר שאנחנו לא יודעים מי לעזאזל ירצה לאכול כשכל כך חם. בנוסף, יש לא מעט מנות לילדים. אז המחירים אומנם גבוהים, אבל לפחות ניכר שהושקעה בתפריט הרבה מחשבה. גזרת היין והאלכוהול, לעומת זאת, עוררה בנו תרעומת - 38 שקלים לכוס המשקה הזולה והפשוטה ביותר זה פשוט לא בסדר. אנחנו הזמנו בללה לנד מנת חומוס עם גרגירים, פילה דניס על אנטיפסטי וברד פסיפלורה (180 שקלים בסך הכל). בגזרת האוכל הופתענו מאוד: המנות כולן היו טעימות ומוצלחות. החומוס, שאינו מוכן במקום, היה טרי ותובל מצוין, הפיתות טובות ואפילו החריף היה מעולה. מנת הדניס הייתה המפתיעה מכולן - דג עשוי נהדר על אנטיפסטי שכל רכיב בו הוכן ותובל בנפרד, כך שהוצא לנו כשהוא במצב המיטבי. לא פשוט כשזה נוגע למסעדת חוף שמאכילה מאות סועדים. בשורה התחתונה, באותו המחיר אפשר אומנם לאכול במסעדת שף מהשוות בארץ, אבל המנות בהחלט התגלו כטובות מאוד, מה גם שהן היו ענקיות, כך שאפשר היה בקלות לחלק אותן בין שני סועדים. רק על ברד הפסיפלורה היינו מוותרים. ������ A post shared by LALALANDTELAVIV (@lalalandtelaviv) on Apr 11, 2018 at 4:44am PDT חוץ מציצים - מציצים מסעדת מציצים שבחוף בעל אותו שם מנסה לספק לחוף הנוסטלגי אווירה יותר מהוקצעת. יש כאן ארוחות בוקר במחיר של 62 שקלים (בהחלט לא זול, אבל גם לא רחוק ממחירים של בתי קפה פשוטים) ותפריט גדול עם כריכים, טוסטים, פיצות, פסטות וארוחות ילדים. טווח המחירים במציצים רחב מאוד: מקרואסון במחיר של 18 שקלים (חתיכת מחיר ללא ספק) ועד פלטה זוגית של פירות ים, המנה היקרה ביותר בתפריט, שמחירה 162 שקלים (עבור מנה גדולה לזוג, זה בהחלט בסדר). גם פה משום מה דרינק יעלה לכם קרוב ל-40 שקלים (יין לא פחות מ-39 שקלים, וקוקטיילים בסביבות 50 שקלים לאחד). אנחנו הזמנו קוקטייל מרגריטה לימונענע, מנת חומוס ומנה עיקרית של פיש אנד צ'יפס, ושילמנו בסך הכל כ-150 שקלים. הקוקטייל היה מתוק מאוד והרגיש כמו ברד לימונענע יותר מאשר מרגריטה, אבל בהחלט סיפק בוסט של רענון. מנת החומוס הייתה טרייה אך לא מרשימה במיוחד מבחינת טעמים, והמנה הטובה והמשתלמת ביותר לטעמנו הייתה הפיש אנד צ'יפס - שכללה שניצלוני בקלה פריכים וטעימים לצד איולי מעולה. ב-70 שקלים למנה, ועוד 30 לבירה, אפשר לסגור במציצים את הפינה של ארוחת ים מעולה וכיפית, וזהו סכום גבוה אך סביר. האווירה כאן ראויה גם היא לציון; מדובר בחוף אינטימי ושקט בהרבה מזה שביקרנו בו בלה לה לנד. אפשר באמת לראות את הים, ולא רק מיטות שיזוף שעליהן אינספור תיירים. ועוד יתרון - אפשר גם לשמוע את הים, לפחות כשמגיעים באמצע השבוע ולא בטירוף הסופ"ש. קיץ���������� #summerfood #summer #watermelon #apricot #grapes #fruit #summerfood @mezizim #ice A post shared by Rita Goldstein (@goldrita) on May 29, 2018 at 6:10am PDT חוף צוק דרום - בננה ביץ' התחנה הסופית של היום הייתה מסעדת בננה ביץ', שלה סניפים בבצת, אכזיב, מכמורת, חוף נעורים וכמובן תל אביב. המסעדה מחולקת לחלק עליון, שמשקיף על הים אבל לא מחייב מגע עם החול, וחלק תחתון שנמצא ממש על קו החוף. מבין שלוש המסעדות שבדקנו, כאן התפריט הוא המצומצם ביותר. מצד שני - אנחנו רוצים להעניק לבננה ביץ' ציון לשבח על תמחור האלכוהול, שהוא סוף סוף הוגן ביותר: 34 שקלים לכוס יין איכותי (פחות מזה על יינות פשוטים יותר) והרבה פחות על בירות. שאפו. מבחינת האוכל, גם כאן הלכנו על מבחן החומוס, שבבננה ביץ' הוא מסבחה על בסיס טחינה עם גרגירי חומוס, לימון ושום. המנה הייתה מעולה ויותר מנדיבה, והגיעה עם זיתים, פלפלים חריפים ופיתות. לצד החומוס הזמנו את סופלאקי הפרגית שעליו המליצו לנו, וגם הוא התגלה כמנה לא פחות מענקית. שיפוד הפרגית הנדיב הגיע על חצי פיתה ולצידו המון ירקות צלויים. מדובר במנה שמחירה 70 שקלים והיא בקלות יכולה להספיק לזוג סועדים רעבים. הארוחה כאן הסתכמה אף היא בכ-150 שקלים (כולל קוקטייל הבית שמבוסס על פסיפלורה ואפרול ומתומחר בכ-40 שקלים למנה נדיבה במיוחד), אך הייתה מבחינתנו הנדיבה והמשתלמת ביותר. המנות כאן ענקיות, והאוכל פשוט ולא מתיימר, אך עשוי היטב. בשורה התחתונה, הופתענו לגלות שמסעדות החוף (לפחות אלה שאנחנו ביקרנו בהן בתל אביב) כבר ממש לא לוקחות כמובן מאליו את הכסף (הרב) שהסועדים מזרימים אליהן. בשלושת המקומות האוכל היה מוקפד וניכר שהושקעה בו מחשבה, והתפריט מגוון מאוד עם אפשרויות לכל אחד. המחירים עדיין גבוהים, אבל אם מזמינים באופן מחושב ובחוכמה, אפשר לצאת עם ארוחה טובה במחיר סביר. את האוכל המפתיע ביותר מצאנו בללה לנד, במבחן האווירה ניצחה מסעדת מציצים, ששיחקה אותה עם מיקום שקט ושלו ושירות מתוקתק ומהיר, ותואר הבחירה המשתלמת ביותר הולך ללא ספק למסעדת בננה ביץ' בחוף הצוק דרום. בננה ביץ'. חוף הצוק דרום. 03-5107958. לא כשר מציצים. חבקוק הנביא 1, תל אביב. 03-7118181. לא כשר ללה לנד. הרברט סמואל 131, תל אביב. 03-5293303. לא כשר {title}





