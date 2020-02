בשנים האחרונות פופ אפ הפך להיות מונח שגור מאוד בענף המסעדנות בארץ ובעולם, אבל לצד היתרונות הרבים (ובייחוד ההייפ) שיש סביב פופ אפים דינמיים של מסעדות ובתי אוכל, אין כמו מקום קבוע שאפשר לאכול בו בכל יום נתון. זה בדיוק מה שקורה כעת עם פופ אפ ההמבורגרים שסיפרנו לכם עליו כאן ממש לא מזמן, GDB, שכבש את זירת האוכל התל אביבית עם המבורגר שהעמיד תורי ענק, וכעת הוחלט לכבד אותו במסעדה של ממש.

על הפופ אפ היו אחראיים הקצב ג'ורג' עבדו ושותפו ארתור קושניר מקצביית הבוטיק ג'ורג' דה בף, שהחליטו להכיר לקרניבורים את ההמבורגר שלהם עם קונספט חד שבועי שצבר הצלחה והתמקם בכל שבוע במיקום אחר. כעת חברו החברים לקבוצת we like you too שאחראית על לא מעט להיטים קולינריים ברחבי תל אביב (קפה נורדוי, נורדיניו, הבוטקה בשדרות בן ציון והבימה והבוטקה בשדרות בן גוריון), וביחד הם יפתחו השבוע ברחוב אבן גבירול את המבורגריית GDB.

ההמבורגר מהפופ אפ, גם באופן קבוע | צילום: אנטולי מיכאלו, יחסי ציבור

ויש גם סטייק | צילום: אנטולי מיכאלו, יחסי ציבור

קציצת ההמבורגר של GDB היא אולי הסוד המשמעותי ביותר של המוצר, וככזאת שמיוצרת על ידי קצב ותיק, תהיו בטוחים שהושקעה בה לא מעט מחשבה. ב-GDB משתמשים בבקר מקומי בלבד, והקציצה מבוססת על בשר שיושן 21 ימים והוא כמעט לא מתובל, כדי להדגיש את טעמי הבשר הנקיים (זה גם מה שאנחנו אהבנו כאן במיוחד).

לצד הקציצה יש תוספות בשריות שגם עליהן עבדו רבות, כמו פרוסות דנבר קאט מיושנות, סינטה פרוסה ובייקון מבוסס אנטרקוט בקר. חוץ מהן ישנן גם תוספות של גבינות שונות, כמו טלאג’יו איטלקית מצוינת, ואם אתם מעדיפים המבורגר עם תוספות מובנות מוגש פה ההמבורגר הקלאסי של GDB, שהוא גם זה שנמכר בתקופת הפופ אפ ובו ארוגולה, פלפל חלפיניו, מיונז יפני ואיולי פלפלים.

ההמבורגר הקלאסי יוגש בלחמניות המיוחדות שנוצרו על ידי השף והאופה ערן שוורצברד, בציפויים שונים ומגניבים במיוחד, כמו ציפוי שום שחור או פרמזן וצ'יפוטלה, שמעניקים טעמי אומאמי לכל החוויה, וההמבורגרים בהרכבה אישית יוצעו בלחמניות אחרות בסגנון בריוש שפותחו במיוחד עבורם, גם כן על ידי שוורצברד.

מלבד המבורגר יוגשו גם מנות כמו סטייק סינטה וצ'יפס; טופי סטייק - סטייק באמולסיית חמאה וטופי; המבורגר טבעוני מקציצה על בסיס בטטה וגבינה טבעונית; וכמובן מבחר קינוחים ומשקאות. המחירים: 45 שקלים להמבורגר קלאסי במשקל 200 גרם בלחמניית בריוש; 78 שקלים לארוחת המבורגר GDB עם צ'יפס או סלט קיסר ושתייה; 57 להמבורגר טבעוני; ו-79 לארוחת סטייק וצ'יפס.

בהתחלה תפעל GDB בימים ראשון עד חמישי בלבד בשעות 17:00-23:30, בהמשך יורחבו ימי ושעות הפעילות.

GDB. אבן גבירול 22, תל אביב