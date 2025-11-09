שיפודיות, כך נראה, הן הלהיט הגדול של התקופה. אחרי הפתיחה המרעישה של גיטה, של השפים אביעד פלד ואורי שטיינברג בתל אביב, היה זה רק עניין של זמן עד שגם ירושלים תקבל את שיפודיית השף שלה. ומי יעשה את זה אם לא לא אנשי קבוצת מחניודה, ובראשם אסף גרניט.





לשיפודייה החדשה והכשרה של קבוצת מחניודה קוראים סטקייה, והיא נפתחה במקום מסעדת צמח הצמחונית, שנפתחה כמסעדה לא כשרה ב-2020 וממש השנה הפכה כשרה (אל חשש, צמח תיפתח בהמשך במקום אחר). זה המקום להזכיר גם את ז'נז'ריה וקפה רמב"ן הכשרות, שהקבוצה פתחה במלון רמב"ן לפני כשנה.

השיפודים של אסף גרניט. סטקייה החדשה והכשרה של מחניודה

מה אוכלים בסטקייה של אסף גרניט?

למרות שמה, הסטקייה החדשה של מחניודה היא בעיקר מסעדת שיפודים כמו פעם, וכמו בשיפודיות שמכבדות את עצמן הארוחה בה מתחילה בסלטי "פתיחת שולחן" – 11 במספר, וביניהם סלט טורקי, טחינה, סלט שומר, טירשי ועוד. אחרי זה אפשר להזמין בין השאר כבדי עוף (65 שקלים), פרגית (65 שקלים), קבב (58 שקלים), מרגז (68 שקלים), חזה אווז, נתח קצבים (78 שקלים) ושקדי עגל (82 שקלים). מחיר הסלטים כלול במחיר מנת הבשר, והמחיר כולל גם פיתות על הגז ולחם ירושלמי עם שמן זית וזעתר.

הבשר בסטקייה נצלה על גריל עם גחלים, והשיפודים מכונים בתפריט סיחים. חוץ מהם יש בתפריט גם מנות ראשונות "בקטנה", שמחירן נע בין 28 ל-48 שקלים, וביניהן חומוס, סמבוסקים קטנים ממולאים בארטישוק ירושלמי, סיגר סיסקה, עראייס, קובה נבלוסיה, חומוס בשר, לחמג'ון, צלחת ירקות שרופים ופיתה עם מח עצם.

חלק אחר של התפריט נקרא "על המאזניים", ובו תמצאו נתחי בשר לפי משקל שיוצאים ממקרר היישון. בגזרה הזו יש למשל אנטרקוט (64 שקלים ל-100 גרם), פריים ריב (66 שקלים ל-100 גרם), טומהוק (70 שקלים ל-100 גרם) ופילה בקר (86 שקלים ל-100 גרם). יש גם ספיישלים, כמו טחול ממולא, נקניקיית כבד, צלעות טלה ושיפוד של פטריית ירדן, ולקינוח - גלידה מלבי.

התפריט כתוב על הפלייסמטים שעל השולחנות כמו פעם, השיפודים מוגשים על צלחות נירוסטה אובאליות ויש מוזיקה ואווירה שמחה, כמו שקבוצת מחניודה יודעת. ולא פחות חשוב: כרגע המקום מוגדר כפופ אפ שלא ברור לכמה זמן ימשיך לפעול, אז קחו לתשומת ליבכם.