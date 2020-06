מסעדת ג'קו מאכלי ים, שפעלה מזה 45 שנים בעיר התחתית בחיפה, הסעירה את מדורי האוכל מאתמול עם הודעת הבעלים כי המקום ייסגר לצמיתות אחרי שנים ארוכות. הכותרות זעקו שמדובר בסגירה שנובעת מהמשבר הגדול בעסקי המסעדנות בעקבות הקורונה, אלא שהקורונה כלל לא הייתה זאת שהכריעה את הכף, והתמונה דווקא אופטימית בהרבה, כך מספר לנו היום הבעלים של ג'קו מאכלי ים, אפי אלאלוף. "ההחלטה לא לפתוח מחדש את המסעדה בחיפה לא הייתה קשורה לקורונה בכלל", מסביר אלאלוף, "חשבנו כבר תקופה ארוכה לסגור את המסעדה בסוף השנה הנוכחית, כי ההורים שלי כבר מבוגרים והאחיות שלי התעייפו מלנהל את המקום. לא היו את אותן אנרגיות כמו בעבר אז עשינו חושבים והחלטנו שכבר לא נפתח שם מחדש, למרות שמדובר במוסד חיפאי וקשה מאוד לקבל החלטה לסגור מקום כזה במיוחד שהצליח מאוד". View this post on Instagram שישי אחר הצהריים #לברק #דגים #מאכליים #ג׳קו #עירתחתית #חיפה A post shared by jacko seafood restaurant (@jackoseafood) on Jun 21, 2019 at 7:59am PDT מה אמרו לך הלקוחות הקבועים בחיפה?

"קראתי תגובות של אנשים בפייסבוק והייתי בשוק. אנשים אמרו שצריך לסגור את העיר עכשיו. זה באמת מאוד עצוב ומדובר בהחלטה מאוד קשה עבורנו, אבל אני טיפוס אופטימי מטבעי ואני כל הזמן חושב חיובי". ומה הרגישו ההורים, בכל זאת מדובר בפרויקט חיים שלהם

"קודם כל, ההורים שלי כבר לא עובדים במסעדה בחיפה הרבה זמן, אבל עדיין היה להם מאוד עצוב. אבא שלי אתמול אפילו בכה מהתרגשות". ג'קו מאכלי ים הוא עסק משפחתי אותו הקימו בחיפה ההורים של אלאלוף (על שם אביו גם קרויה רשת המסעדות). סניפים של ג'קו פועלים בנתניה מזה 15 שנים, וכן בחיפה, וברמת השרון - גם שם, החליטו בני המשפחה לסגור את הדלתות ולא לפתוח מחדש. "את המסעדה ברמת השרון החלטנו שלא לפתוח עכשיו כי יש לנו בעיות כוח אדם וקשה מאוד להשיג כוח אדם איכותי", מסביר אלאלוף, כשהמסעדה בנתניה כמובן נשארת פתוחה כרגיל. עם זאת, לא כל הבשורות קשות: חלק מההחלטה בנוגע לסגירות המצערות התקבלה כדי לרכז מאמצים ולפתוח מסעדה חדשה, שתהווה שדרוג ברוח צעירה לג'קו מאכלי ים. "בימים אלה אנחנו פותחים מסעדה חדשה בהרצליה ואנחנו רוצים לנתב אליה את כל האנרגיות ולהתמקד בה", אומר אלאלוף. המסעדה החדשה תיפתח רשמית ב-14.6 ותיקרא "לולה מרטין". את המקום יוביל השף ויקטור גלוגר (לשעבר מסעדת קלואליס המפורסמת). מתחם לולה מרטין יכלול 3 מרכזים: חנות דגים רחבת ידיים שתמכור דגים ופירות ים טריים לרכישה במקום ובמשלוחים (שם החנות יהיה ג'קו ובניו), מסעדה קטנה לאוכל מהיר שתמכור טייק אווי כמו פיש אנד צ'יפס, מולים וצ'יפס ופילה דג בלחמנייה, וכן המסעדה הראשית שתיקרא לולה מרטין. למה בעצם לא לשמור את השם ג'קו מאכלי ים?

"רציתי לפתח קונפסט שהוא טיפה צעיר יותר, אז הלכנו על לולה מרטין. אני חושב שלא חייבים את אותו השם בשביל לתת אוכל טוב" יהיו גם מנות שהוגשו בג'קו?

"בטח, יהיו המון מנות מפורסמות מג'קו מאכלי ים: נגיש את הפאייה שלנו, את הגלאייה של ניסים שזה מעורב פירות ים; שרימפס בחמאה ושום; דגים בתנור של ג'קו ועוד. וכמובן יהיו המון מנות ראשונות חדשות בדגש על דגים נאים ואויסטרים ומנות מעניינות כמו כמו פאייה פירות ים על בסיס אטריות ולא אורז; סביצ'ה חם ברוטב מנגו פיקנטי; מולים בחמאה ועשבי תיבול מצופים בפירורי לחם בתנור; ומנה ספרדית של תמנון על הגריל עם תפוחי אדמה". לולה מרטין. הפתיחה ב-14.6. אבא אבן 10 בית אקשרטיין. הרצליה פיתוח. לא כשר





