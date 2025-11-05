מיזם חדש ומסקרן שכנראה ישמח לא מעט פודיז שומרי כשרות עומד להיפתח בקרוב. My kosher menu by max הוא שמה של מסעדת הפופ אפ הראשונה מסוגה שתיפתח בסוף נובמבר במלון אינטרקונטיננטל, בחלל שבו פעלה בעבר מסעדת נומי הכשרה של השף יורם ניצן.

בחלל הזה יתכנסו מיטב השפים בישראל ויעשו משהו שלא עשו מעולם - יבשלו ארוחות שף כשרות. מושיק רוט, ארז קומרובסקי, ענר בן רפאל פורמן, דוד ביטון ותומר טל - אלה השמות שמרכיבים את הפופ אפ, וכל אחד מהם מקדיש ערב אחד שבו הוא יוצא מהקומפורט זון שלו לטובת שומרי המסורת. כל אחד מהשפים יגיש תפריט טעימות בן 5 מנות, ואת הארוחה ילוו יינות של יקב ברקן ושמני זית של משק אחיה שיוגשו לשולחנות על פי בחירת השף.

ההשראה למנות נלקחה מהמנות המסורתיות של המטבח היהודי, והקינוחים יתבססו על סדרת המוצרים החדשה של שטראוס CowFree, שמאפשרת להפוך את כל האירוע לכשר מבלי להשתמש בתחליפים הצמחיים המוכרים.

ראשון לעלות לבמה הוא מושיק רוט, שיבשל ב-30.11, ערב אחריו יבשל ארז קומרובסקי, ובערבים הבאים יתארחו ויארחו השפים ענר בן רפאל פורמן, דוד ביטון ותומר טל, בתור הגראנד פינאלה של הפרויקט. כל ארוחה תתקיים בשני סבבים כדי להספיק להאכיל כמה שיותר אנשים, הארוחה הראשונה תתחיל ב-18:30 וסרוויס נוסף יהיה ב-21:30. מחיר כל ארוחה הוא 349 שקלים לאדם.

My kosher menu by max הוא פרויקט משותף של Round Tables, דתילישס ו- toMix, הקורה בין היתר גם בזכות התמיכה של חברת האשראי MAX. מי שיפספסו את הפופ אפ יוכלו לטעום את מנות השפים בסניפים של רשת מעדניות גולדיס בבני ברק ובירושלים, שיציעו אותן כחלק מתפריט ספיישל.