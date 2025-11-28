ארז קומרובסקי מביא שפים מתל אביב לסדרת ארוחות במתת

החיים חוזרים לצפון, והבית הקולינרי המהמם במתת של ארז קומרובסקי נפתח מחדש לאירוח ארוחות שף. במהלך ימי חמישי של חודש נובמבר יתארח בו פרויקט של יקב הרי גליל תחת השם "הבית במתת". מדובר בסדרת סעודות סתיו ל-24 אורחים, שבכל אחת שף אחר מהבולטים בסצנת הקולינריה המקומית יוביל את הארוחה סביב שולחן משותף מצהרי היום ועד לשקיעה. ב-6.11 יתארח השף מוטי טיטמן (מלגו ומלבר), ב-13.11 השף ענר בן רפאל (תריסר, תלם), ב-20.11 תגיע השפית נאיפה מולא (נאיפה) וב-27.11 קומבורבסקי עצמו יבשל ארוחת סיום גלילית סתווית. את הארוחות ילוו יינות של יקב הרי הגליל שימזגו ללא הגבלה. מחיר הארוחה 600 שקלים לסועד.

הבית במתת, גליל מערבי. להזמנות

הבית במתת חוזר לארח | צילום: לין לוי, יחסי ציבור.

הגראז' משיקים מנות חדשות ומושחתות ואלכוהול במחירי רצפה

הגראז', המבורגרייה בת שני סניפים, השיקה תפריט ספיישלים חדש עם 3 מנות סמאש בורגר מושחתות שכל אחת מהן תוגש בתוך בריכה של רוטב צ'דר בטעמים שונים (צ'דר גריל, צ'דר חמאת בוטנים וצ'דר שום שחור). יש גם עדכון גרסה למנת כדורי המק אנד צ'יז המטוגנים שמוגשים שם, ועכשיו הם מגיעים ב-3 וריאציות חדשות - בתיבול כמהין, עגבניות מיובשות ופסטו או גבינה בולגרית וטפנד זיתים. חוץ מזה, מעכשיו תוכלו גם לשתות עם הסמאש המוגזם אלכוהול במחיר רצפה אמיתי – 7 שקלים בלבד (כל הצ'ייסרים, שליש גולסטאר או כוס יין). בקיצור, לא תבואו?

הרצל 151 ראשל"צ, ראול ולנברג 24, תל אביב. 03-6499600

הגראז' משיקים מנות חדשות ומושחתות | צילום: אנטולי קריניצקי, יחסי ציבור.

פרסומת

ספיישל כמהין במסעדת פאסטל

הזהב השחור מגיע לפאסטל, והשף גל בן משה יגיע במיוחד מהמסעדה החדשה שלו בפראג כדי לבשל תפריט שמוקדש כולו לחומר הגלם הנדיר והנחשק בעולם. זה יקרה בסוף שבוע הקרוב בין-30.10-1.11, והמנות שיגיש בן משה יהיו סלט תרד בר ותרד בייבי, עם ויניגרט טחינה, שומשום קלוי, שמן שומשום וגרידת כמהין שחורה (82 שקלים); מרק ארטישוק ירושלמי קרמי עם שברי אגוזי לוז, שמן קקאו מעושן, קריספי ארטישוק ירושלמי וגלופות כמהין שחורה (86 שקלים); אנילוטי כרישה שרופה וגרוייר בחמאה לימונית וכמהין שחורה (118 שקלים); דנוור קאט בגריל פחם מעשן עם ציר פטל שחור, פטל טרי, קרם בצל שרוף וכמהין שחורה (148 שקלים) ולקינוח בנופי כמהין פריגורד (72 שקלים).

שד’ שאול המלך 27, תל אביב

ספיישל כמהין בפאסטל | צילום: חיים יוסף, יחסי ציבור.

ג'אפון עוברת לוקיישן

אחרי שפעלה במהלך הקיץ במרפסת עם נוף לים, החל מה-8.10 מסעדת הסושי היוקרתית והכשרה של מלון סטאי תפעל בלוקיישן חורף בקומה התחתונה של המלון. כרגיל המקום יציע מגוון סושי, כולל מנות חדשות, ובשביל האווירה יהיה במקום גם דיג'יי.

פרסומת

דוד רזיאל 22, יפו להזמנת מקום

ג'אפון עוברת מהמרפסת לקומה הראשונה של סטאי | צילום: סינדי לוי, יחסי ציבור.

מסעדת תלם נפתחת לצהריים

תלם, החדשה והשכונתית של השף ענר בן-רפאל פורמן, פותחת את שעריה כעת גם לסרוויס צהריים עם ארוחות עסקיות. הדיל הוא של עסקית קלאסית - במחיר המנה העיקרית תקבלו גם מנת פתיח של פרוסת מחמצת של חגי איש הלחם ושני מטבלים וניגובים מתחלפים וגם מנה ראשונה. לצד תפריט העסקיות מוגש גם תפריט off menu יומי עם מנות משתנות, ובנוסף כל הקוקטיילים מוצעים בשעות הצהריים ב-15% הנחה, תפריט היין ב-10% הנחה וכוסות יין שרדונה ושיראז מסדרת אסטייט של דלתון ב-38 שקלים.

תלם, מרכז G, מאיר יערי 19, כוכב הצפון, תל אביב. שני-שישי 12:00-15:00. להזמנות 077-8801760 או באונטופו

פרסומת

תלם בצהריים | צילום: אסף קרלה, יחסי ציבור.

צהריים תאילנדיים במסעדת Loft

מסעדת לופט במלון דה ג׳ורג׳, הפועלת בקונספט בראסרי All-Day Dining בהובלת השף ניצן רז, מציעה תפריט צהריים ספיישל של מנות תאילנדיות שיוגש במקביל לתפריט הרגיל עד סוף נובמבר. תפריט הספיישל מורכב ממנות גדולות ונדיבות מאוד, למשל סום טאם (52 שקלים); קאו סוי (85 שקלים); בשר בקר טחון עם אטריות - לארב (76 שקלים); כנפי עוף - פיק גאי טוד ( 58 שקלים); קארי פאנאנג (87 שקלים); שרימפס עם אטריות זכוכית - יאם וואן סאן (60 שקלים); נאם טוק ומנות נוספות.

טל ישראל 5, תל אביב 03-3104400, 052-581-9739

צהריים תאילנדי בלופט | צילום: אמיר מנחם, יחסי ציבור.

פרסומת

קולקציית ברד פודינג האלווין בהאופים הקטנים

בעקבות הצלחת קינוח הפודינגבון בחגי תשרי, קונדיטוריית האופים הקטנים מציגה סדרת ברד פודינג חדשה בשלושה טעמים, אחד מהם מוקדש לחג ליל כל הקדושים שיצויין ב-31/10. זהו ברד פודינג בגרסה חורפית ומתובלת המשלבת קרעי קרואסון חמאה בתוך רויאל מתוק, יחד עם קונפיטורת דלעת, קצפת ואגוזי פקאן (65 שקלים).

ברד פודינג הלואין בהאופים הקטנים | צילום: רן ורדה, יחסי ציבור.