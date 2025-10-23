בשורות מרגשות למסעדת צ'אקרה: ה-World Culinary Awards, תוכנית פרסים קולינריים שנתית, הכריזה עליה כזוכה במקום הראשון בקטגוריית המסעדות הישראליות. זו כבר השנה השישית שתוכנית הפרסים הזו חוגגת ומתגמלת מצוינות בתעשיית הקולינריה הגלובלית, והשנה נבחרה לקבל את הפרס הנחשק המסעדה הירושלמית של השף ערן פרץ.

השף ערן פרץ על הבמה מקבל את הפרס | צילום: רון ירקוני, יחסי ציבור

הפרסים בתוכנית מוענקים בתחרויות אזוריות וגלובליות, במטרה להאיר את ההישגים של מסעדות, מלונות ושפים, כולל יעדים קולינריים מתפתחים. טקס הענקת הפרסים החגיגי נערך בסרדיניה בהשתתפות אנשי קולינריה מרחבי העולם, ופרץ, שהוא גם השף וגם הבעלים של צ'אקרה טס במיוחד לאירוע.

השף ערן פרץ. צ'אקרה | צילום: אסף קרלה, יחסי ציבור

המסעדות הישראליות שהתחרו השנה על תואר המסעדה הטובה ביותר בישראל בהחלט נותנות פייט ראוי. מלגו ומלבר של השף מוטי טיטמן, אקליפטוס הירושלמית של השף משה בסון, OCD של רז רהב וצ'אקרה של פרץ.

ערן עם האחים שלו ומנהלת המסעדה סיוון | צילום: אסף קרלה, יחסי ציבור

בנבחרת מזרח התיכון השתתפו בתחרות מסעדות ובתי מלון מעיראק, בחריין, איראן, ירדן, כוויית, לבנון, קטאר, עמאן, ערב הסעודיה, אבו דאבי, דובאי וערים נוספות באמירויות. חוץ מהמסעדות, התחרות מכתירה גם את המלונות הקולינריים הטובים בישראל ובגזרה זו השתתפו ג'ורג' אנד ג'ון, דה ג'אפה, הרברט סמואל הרצליה, וולדורף אסטוריה ושרתון תל אביב.

מהתפריט של צ'אקרה | צילום: אסף קרלה, יחסי ציבור

יש גם מנות קלאסיות. צ'אקרה | צילום: אסף קרלה, יחסי ציבור

מי שזכתה בתואר המסעדה הטובה בישראל ל-2024 היא מלגו ומלבר, ואילו בין השנים 2021-2024, הייתה זו OCD של רז רהב שהחזיקה בתואר השווה.

צ'אקרה נפתחה בשנת 2000, בשיא האינתיפאדה, על ידי השפים אילן גרוסי, פרץ ורוג'ר מור. מאז ועד היום היא הפכה לאחד המוסדות הקולינריים הבולטים והאהובים בעיר, ובישראל בכלל. ב-2014 גרוסי ומור עזבו את צ'אקרה, וב-2017 היא נכנסה לרשימת 1000 המסעדות הטובות בעולם שאותה הרכיב משרד החוץ הצרפתי, כשלצדה מסעדת לה רג'נס במלון המלך דוד.

מסעדה אלגנטית מודרנית | צילום: יחסי ציבור, אסף קרלה

בתחילת דרכה המסעדה פעלה ברחוב שלומציון המלכה, ולאחר מכן עברה למשכנה הנוכחי ברחוב קינג ג'ורג'. עד היום פרץ ממשיך להוביל אותה, והיום היא בבעלותו ביחד עם 3 האחים שלו, גל ליאור וניר. ב-2024 הוא פתח את הפיצה צ'אקרה ברחוב הילל, ולאחר מכן סניף נוסף שלה במודיעין.

צ'אקרה היא אחת מתוך לא הרבה מסעדות לא כשרות שפועלות בירושלים, ונחשבת לחוד החנית בקולינריה הירושלמים והישראלית. היא הייתה אהובה במיוחד על שמעון פרס, ומדונה פקדה אותה בליווי פמלייתה בביקורה בארץ ב-2007.

יש גם אויסטרים במסעדה הכי טובה בישראל. צ'אקרה | צילום: אסף קרלה, יחסי ציבור

צ'אקרה מגישה תפריט ים תיכוני מודרני עם היילייטים מהמטבח האיטלקי כמו ויטלו טונטו, מנות ישראליות עם טוויסט עכשווי כמו מסבחה כרובית, ומנות שף מהעולם כמו סלט קריספי דג, ועוד לא מעט מנות מהים, כולל הרבה פירות ים ודגה עונתית, כמו גם קלאסיקות על זמניות כמו צ'יזבורגר, נתחי בשר מיושנים וטורנדו רוסיני.

“הזכייה הזו מרגשת מאוד. זו לא רק זכייה של מסעדה, זו זכייה של עם שלם שחוזר לעמוד זקוף בגאווה על מפת העולם", אומר ערן פרץ עם קבלת הפרס. "אחרי תקופה קשה ומטלטלת, עם ישראל מרים ראש, וירושלים, הלב הפועם שלנו, מחזירה אותנו אל קדמת הבמה הבינלאומית, בכבוד ובאהבה. אני מקדיש את הזכייה הזו לאנשי הצוות המדהימים שלנו, ללקוחות שהולכים איתנו דרך ארוכה, ולעם ישראל כולו".