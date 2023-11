אוכל תמיד היה ויהיה המכנה המשותף הרחב ביותר שמחבר בין אנשים. באוכל תמיד ראינו את השגריר הטוב ביותר. באמצעותו, כך חשבנו, אפשר לגשר על פערים, להעביר מסרים של שלום, לבנות שיתוף פעולה ואחדות ולייצר אחווה בין עמים ועדות. תמיד ראינו בו דיפלומט חשוב שסביבו, כך חשבנו, אפשר לבנות שיח חדש. אלא שהיום האוכל הופך לאחד המוקדים שבהם מתנגדי ישראל הפרו פלסטינים נותנים דרור לזעמם. במקביל להפגנות, תהלוכות והתפרעויות ברחובות הערים הגדולות ברחבי העולם, שעליהן אנחנו מדווחים מדי יום, גם המסעדות הפכו לזירות לוהטות לביטויים אנטי ישראלים ואפילו אנטישמיים, ברשתות החברתיות וגם בלוקיישן הפיזי. ולא, לא רק באירופה – שבה אנחנו נחשפים לרמות אנטישמיות שלא דמיינו שיחזרו. גם בארה"ב ואפילו בקנדה.

ב-4.11 התקיימה מול הסניף של ארומה בטורונטו הפגנה פרו פלסטינית שבה קראו המפגינים להחרים את הרשת. גם מול הסניף של קפה לנדוור שפועל בעיר התפתחה מהומה. כפי שדווח באתר CTV News, המפגינים קראו להחרים את הרשת בגלל הבעלות הישראלית והניפו דגלי פלסטין. הרשת הישראלית, שב-5 השנים האחרונות פתחה בצפון אמריקה 13 סניפים (מתוכם 6 בטורונטו), זכתה לתמיכה נרחבת של הרשויות ובין השאר גם ראשת העיר טורונטו אוליביה צ'ו יצאה להגנתה. זכייני הסניף סירבו להיות "הפוסטר גאי" שכולם מדברים עליו, וגם כשראש ממשלת קנדה הביעה רצון להיפגש עם נציגי הרשת הם העדיפו שלא להגיב.

Jews in Canada will not hide or cower, we will not waiver in our resolve to stand against these hateful boycotts. We will never stand by idly as Jews and Jewish business are targeted. Got a feeling that Aroma will be busier than ever next week. #BDSFail

