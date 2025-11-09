נוסטלגיה: חיים כהן חוזר אל ספר האורחים של מסעדת "קרן"

בעוד כיומיים תפתח מחדש את שעריה מסעדת "קרן" המיתולוגית, בניצוחו של חיים כהן. רגע לפני שיקבלו המטעמים מפעם חידושים מודרניים, נזכר השף בדברים שנכתבו בספר הביקורות המקורי של המסעדה - והחליט לסגור חשבון עם מי שאחראי למילים הנוקבות. את המסעדה יפתח כהן ב11-12.11, במקביל לשיפוטו ב"מאסטר שף" על המסך (חצי הגמר הערב, ראשון, אחרי החדשות, קשת 12)

אחד מהמבקרים הקשוחים כתב לכהן: "מלבד היחס העוין, הביקור היה מאכזב. אוכל חרא". השף החליט שהפעם, בניגוד לשנת 1993, לא ייקח את הפידבק בשתיקה ויתקשר להתעמת איתו על החוויה שהייתה לו: "מדבר אני ממסעדת קרן", אמר כהן לאיש המבולבל: "כן, אוכל חרא אני מבין. אבל מה זה יחס עוין?". הסועד נותר כל כך מבולבל שניתק לכהן את הטלפון.

למרות הביקורת הזו, אחרים שביקרו ב"קרן" דווקא יצאו עם חוויות חיוביות: "מישהי השאירה שפתיים ב-28.4.1995", הוא צחק וחלק ביקורת נוספת שקיבל: "זה הכי יפה כשבחור בן 22 מגיע לעיר פעם בחצי שנה והולך לאכול טוב, אז מוטב שזה יהיה אצלנו". כהן התגאה: "זה סוף הסיפור, הולכת להיות ארוחה באמת מרגשת. אני אשמח שתבואו".

כזכור, היומיים הייחודיים של ההרצה בנויים כארוחת טעימות, שמספר המקומות אליה מוגבל. המחיר הוא 600 ש"ח לסועד, וניתן להגיע בהזמנה מראש בלבד לאור הגבלת המקומות. הסכום כולל גם משקה פתיחה והפתעות נוספות.