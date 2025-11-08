כשהגמר כבר ממש נושף בעורפם, חמשת המתמודדים האחרונים של "מאסטר שף" יצאו למשימה קשה במיוחד. על שולחנם בתחילת המשימה הונח עוף שלם, ממנו היו צריכים להכין שלוש מנות ולהשתמש בכל חלקיו, כשבחלק האחרון, לא יכול להישאר ממנו שום דבר. התחרות הייתה מותחת במיוחד, כשהראשונה לעלות למרפסת הייתה יובל רוזן, שהבטיחה את מקומה בחצי הגמר. אחרונים נשארו ניצן אהרן וצחי מסאס שנלחמו ראש בראש, אך השלב האחרון הוכרע על קוצו של עוף - ומסאס סיים את דרכו בתחרות.

לאורך העונה הצליח להפתיע ולאתגר את השופטים עם מנות מיוחדות שהפכו אותו לאחד הבשלנים הבולטים בתחרות. דווקא במשימת העוף, הוא הרגיש ביטחון מלא בהתחלה, אך בשלב הזה של התחרות כל פרט עלול להשפיע. בפעם הראשונה בדורותיה של התוכנית, יש חצי גמר נשי לגמרי: ענת אגמון, יובל רוזן, ניצן אהרן והדס בנדל יתחרו אחת בשנייה, עד שאחת מהן תזכה בתואר הנחשק: המאסטר שפית הבאה של ישראל.