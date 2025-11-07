מתברר שגם את המתמודדים הכי חזקים, התחרות של "מאסטר שף" מצליחה לשבור. בפרק האחרון, נאלצות שבעת המתמודדים האחרונים להתמודד במשימת שחזור מנה של אחד מהשפים הגדולים בארץ – רז רהב (פרק הדחה חדש הערב, אחרי החדשות, קשת 12). חלק מהם עמדו מול רגעים משמעותיים של לחץ, בעיקר בגלל חוסר הוודאות והכאוס שנוצר במהלך הבישול. צחי מסאס, שנחשב לאחד המתמודדים החזקים בתוכנית, מצא את עצמו דומע במעמד הטעימה מול השופטים ורגע אחרי השידור, אפילו כתב על זה פוסט תגובה.

מסאס שצפה בעצמו בוכה על המסך הגדול, הרגיש צורך לשתף את העוקבים בתחושות: "איך זה מרגיש לראות את עצמך בוכה על מסך 65 אינץ' ולדמיין שהפרצוף שלך מרוח על כל טלוויזיה מעפולה עד אילת בערך? את האמת, זה היה משחרר. קשה להסביר את החוויה מבחוץ, היא מביאה אותך לנקודות קיצון של אושר מצד אחד וטלטלות ואכילות ראש מצד שני".

החלק הכי מתוק כנראה בכל סאגת הדמעות, הייתה התגובה של בת זוגו, ששיתפה מחדש את הסטורי שהעלה וכתבה: "יש חברות שמקנאות בי והאמת, בצדק. שילמדו כל הגברים בארץ לבכות קצת אמן. גבר של החיים שלי". מסאס מצידו הגיב בהומור והשיב לה: "הייתה לי חתיכת בצל שחתכתי. זה הכל".