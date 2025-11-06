לאחר דו-קרב צמוד במיוחד, הופתעו לגלות שני המתחרים ניצן אהרן ונתנאל וילדר מכר ששניהם הכינו מנות דומות במהותן. השופטים שטעמו גם את המק אנד צ'יז עם הרוטב בשמל והקרבונרה של המתמודד וגם את השכבות לזניה, בשמל וחצילים מטוגנים עם גבינות של המתמודדת, החליטו לאחר הרבה מחשבה להיפרד מוילדר מכר בצער.

השופטים שהתלבטו ביניהם במעמד ההדחה היו חצויים, מחציתם טענו כי נתנאל צריך להישאר באופן חד משמעי: "אני רציתי לאכול עוד מהמנה", אמרה רותי ברודו. מאידך גיסא, חיים כהן טען כי "הפסטה לא הייתה מבושלת כלל, אפילו לא אל-דנטה". במשימה השנייה הכין נתנאל פבלובה עם מרנג רך שלצערו הכי פחות הרשימה את השופטים. "מאוד עצוב לי שהדרך הזאת נגמרת עכשיו, הרגשתי שלמדתי על עצמי המון - היו לי התמודדויות שונות מכל מקום אחר", אמר בעצב המודח הטרי.