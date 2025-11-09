זו הפעם הראשונה שבחצי הגמר של "מאסטר שף" מתמודדות אך ורק נשים (הערב, ראשון, אחרי החדשות, קשת 12). כולן מוכשרות, חזקות ותחרותיות אבל רק אחת תהיה הזוכה המאושרת. ניצן אהרן היא אחת מהרביעייה שתעשה הכל כדי לזכות בתואר הנחשק, היא התארחה אצל רסקין ב"חדשות הבוקר" וסיפרה כיצד הלחץ במשימות משפיע עליה.

אמש, העפילה אהרן לחצי הגמר וניצחה במשימת דו הקרב מול המתמודד צחי מסאס. על הלחץ באותו היום סיפרה: "היה קרב צמוד, היינו עייפים, זו הייתה כבר משימה שלישית לאותו היום וכבר לא יכולתי. זה היה יום שלא הלך לי בו - הייתי חסרת אונים. יש ימים שלא הולך בהם כלום, משהו לא מסתדר ולא עובד. יש רעיון בראש והוא פשוט לא יוצא, זה קורה בהרבה מקרים בטח בבישול. התחלתי לאבד את הכוח ואת התקווה".

היא המשיכה לספר על אותו יום צילומים קשוח: "הייתי צריכה כל פעם לאסוף את עצמי מחדש. כשנותנים משימה יש הזדמנות להתחיל שוב מאפס, גם אם עד כה לא הצליח". הכנתי כל כך הרבה עוף באותו היום ופתאום הייתי צריכה לעשות עוד שלוש מנות עם המצרך הזה, כבר לא יכולתי לראות עוף".