נאה דורש, נאה מקיים: מעונה לעונה, השופטים של "מאסטר שף" מעמידים את המתמודדים החדשים במבחני כניסה מאתגרים יותר ויותר. העונה עושה רושם שהם הצליחו להתעלות על עצמם עם מבחן כניסה שיצריך מהמשתתפים לשלב שני מצרכים שלא קשורים אחד לשני כמעט בכלל. רגע לפני שהשפים מתחילים לשפוט את המנות (פרק הבכורה הערב, אחרי החדשות, קשת 12) הם לקחו על עצמם להיות הראשונים שעומדים במבחן המסובך.

רותי ברודו

למבחן שלה קיבלה רותי ברודו שילוב חמוץ מתוק, תפוחי עץ ולימונים, לכן בחרה להכין פאי תפוחים. השפית לא היססה ואפילו הכינה את הבצק בידיים, בלי מיקסר, כי כמו שהיא הסבירה: "אני אוהבת להתאמץ, בגלל זה הצלחתי". התוצאה לפניכם.

מתכון:

לבצק:

420 גרם (3 כוסות) קמח

275 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות

10 גרם (2 כפיות) סוכר

5 גרם (1 כפית) מלח

60 גרם (1/4 כוס) מים

30 גרם (1/8 כוס) חומץ



לשימון התבנית:

חמאה



למלית:

10 תפוחים ירוקים מסוג גרני סמית קלופים, מנוקים מליבה וחתוכים לפלחים

200 גרם (1 כוס) סוכר

30 גרם (3 כפות) סוכר וניל

1 כפית קינמון

קליפת לימון מגוררת מ-2 לימונים

75 גרם (1/2 כוס) צימוקים בהירים

50 גרם חמאה מומסת

לציפוי:

ביצה טרופה



אופן ההכנה

שמים קמח, חמאה, סוכר ומלח בקערת מיקסר עם וו גיטרה ומעבדים כדקה לתערובת פירורית. מוסיפים מים וחומץ ומעבדים רק עד לקבלת בצק אחיד. מחלקים את הבצק לשניים, עוטפים כל חלק בניילון נצמד ומעבירים למקרר למשך שעה. מחממים תנור ל-150 מעלות ומשמנים תבנית פאי בחמאה. מרדדים מחצית מהבצק הקר לעיגול בעובי 1/2 ס"מ וקוטר 30 ס"מ, כך שיספיק לריפוד התבנית והדפנות התבנית ושוליו יגלשו מעט. מערבבים את כל חומרי המלית פרט לחמאה, מניחים על הבצק ויוצקים מעל חמאה מומסת. מרדדים את המחצית השנייה של הבצק לעיגול בעובי 1/2 ס"מ וקוטר 28 ס"מ. מניחים את הבצק על המלית ומהדקים את שולי שני עיגולי הבצק זה לזה בצביטה. מורחים את החלק העליון של הבצק בביצה טרופה. אופים שעתיים עד שהבצק מזהיב.

חיים כהן

את המבחן שלו חיים כהן בחר לקחת למחוזות איטלקיים, כשאיחד תירס וביצה במנת פסטה חלומית. השף חווה על בשרו את הקושי שיעמוד בפני המתמודדים שיגיעו למבחני הכניסה והבין שההצלחה באתגר לא מובנית מאליה בכלל. לבסוף, קיבלנו מנה לפנתיאון עם הופעת אורח נדירה של בנו של כהן.

פרסומת

מתכון:

מרכיבים:

4 קלחי תירס לבן או גילי

300 גרם ספגטי

30 גרם חמאה (כשליש חבילה)

שמן זית

מלח

פלפל שחור גרוס ממכונה

מרווה (אופציונלי)

80 גרם פרמג׳יאנו מגורד

5 חלמונים



אופן ההכנה:

בקערה בעזרת סכין מורידים את שיני התירס. בקערה שנייה טורפים ביצים עם פרמג׳יאנו. מרתיחים סיר מים עם חופן מלח והקלחים שהורדנו מהם את התירס, אם יש עלים ירוקים גם אותם להכניס למים. כשהמים רותחים מכניסים ספגטי, דקה פחות מהוראות הבישול. במחבת עמוקה מחממים ללא שמן ומכניסים גרעיני תירס לקלייה קצרה כשתי דקות. תוך ניעור המחבת, להוסיף שלוש כפות שמן זית וחמאה, מלח ופלפל שחור ולנער. כשהפסטה מוכנה, להוציא עלים וקלחים ולהכניס אותה למחבת עם התירס. לקחת חצי כוסות ממי הבישול לקערת הביצים והגבינה, לטרוף במהירות ולהוסיף לפסטה. לערבב היטב כדקה או עד קבלת מרקם קרמי. אם הפסטה דביקה בגלל הגבינה ועמילן התירס, מוסיפים מעט ממי הבישול.

אייל שני

האתגר של אייל שני היה הרבה יותר קרוב לאזור הנוחות שלו, כשנדרש לשלב בין אהובותיו העגבניות לשמן זית. כפי שניתן לצפות, שני התייחס אליהן ביראת הכבוד הראויה: "מעטים האנשים שמוכנים לקלף עגבנייה, זו לא עצלות, זו אי הכרת הערך", אמר. התוצאה עשתה לנו חשק לתרגל את כישורי הקילוף שלנו.