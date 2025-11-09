ענת אגמון מ"מאסטר שף": "אייל מתאבד שיעי, הלך על מה שמגעיל אותו"

לאורך התחרות ב"מאסטר שף" הרשימה ענת אגמון את השופטים עם המנות שהגישה ובאופן שבו התמודדה עם המשימות הקשוחות. ההצלחה שלה הביאה אותה לשלב חצי הגמר ובו היא תקווה לשמור על היכולת שלה ולכוון הכי גבוה שאפשר (פרק חדש הערב, ראשון, אחרי החדשות, קשת 12). כחלק מששת המשתתפים האחרונים בתוכנית - התראיינה אגמון ב"המאסטריות" באפליקציית V1 וסיפרה לעדי מרום וסיוון בריק חן על הדרך שעברה.

כזכור, באחת מהמשימות התבקשו חברי הנבחרת להכין מנות מחומרי גלם שהשופטים הודו שהם לא מסתדרים איתם. אגמון בחרה בכבד עגל, מאכל שאייל שני אמר שהוא שונא - אבל החמיא לאחר שטעם את מה שאגמון הגישה: "המנה הזאת נהדרת, נהניתי ממנה נורא", אמר. אגמון סיפרה: "אייל הוא ממש מתאבד שיעי, כל האחרים לא בחרו חומר שהם באמת לא אוהבים ואייל הלך על הדבר שהכי מגעיל אותו".